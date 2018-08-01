Українських роботодавців Манафорта більше не будуть називати "олігархами" у суді

Суддя у справі колишнього очільника президентської кампанії Трампа Пола Манафорта закликав сторону обвинувачення не вживати слова "олігарх" стосовно заможних українців, які платили мільйони Манафорту за його роботу в якості консультанта.

Суддя Томас Джон Елліс вказав на "зневажливе" значення слова "олігарх". На його думку, це слово не відповідає звинуваченням проти Манафорта у банківському шахрайстві та несплаті податків.

В Америці так не робиться – заявив суддя Елліс​

Суддя також застеріг юристів спеціального прокурора Роберта Мюллера в тому, що слово "олігарх" асоціюється з "мерзенними" людьми і наголошує на їх "провині".

"В Америці так не робиться", – заявив суддя.

Втім, суддя зазначив, що демократ Джордж Сорос та один з консервативних братів Кох можуть називатись олігархами.

Нагадаємо, що вчора під час розгляду справи Манафорта у суді Вірджинії свідок прокуратури - політичний консультант Тед Девін (вимовляється, як Дівайн - прим. ГА) сказав, що фінансував співпрацю Манафорта з Партією регіонів та з Віктором Януковичем український олігарх Рінат Ахметов.

Девін, відповідаючи у вівторок на запитання упродовж години, сказав, що Манафорт використовував опитування й цілеспрямовану політичну рекламу для підвищення популярності підтримуваного Росією Віктора Януковича та його перемоги на президентських виборах 2010 року.

Джордж Сорос та один з консервативних братів Кох можуть називатись олігархами

Прокуратура у перший день слухань заявила, що Манафорт отримав з України принаймні 60 мільйонів доларів, які він приховав від оподаткування.

Манафорт відкидає усі обвинувачення. Адвокати Манафорта у вступному слові назвали свого підзахисного талановитим консультантом, який досяг вершин в американських та міжнародних політичних колах. Вони доводять, що він не мав намірів приховувати інформацію від американської податкової служби, і що його зрадив колишній бізнес-партнер Рік Ґейтс.

Дивіться також: Студія Вашингтон.Манафорт заробив 60 млн політконсультантом в Україні