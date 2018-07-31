Хакерам знадобилося 1,5 години, щоб зламати машини для голосування у США

Хакери з усього світу мали рідкісну можливість зламати виборчі машини на конференції Defcon у Лас-Вегасі цього тижня, передає CBS News.

Через приблизно півтори години Карстен Шюрман, доцент кафедри ІТ-університету Копенгагена, успішно зламав машину для голосування, повідомляє CNET. Шюрман проник у машину через систему Wi-Fi. Використовуючи Windows XP 2003 року, він мав змогу дистанційно отримати доступ до комп’ютера.

Технологія голосування опинилася на вістрі політичної уваги США, коли виборчі системи в кількох штатах стали мішенями російських кібератак. Конвенція придбала понад 30 машин для заходу, хоча організатори не вказали, скільки моделей представляють ці одиниці.

Організатори намагалися відповісти на запитання, чи справді можливо зламати машини для голосування. У процесі тестування обладнання було виявлено істотні недоліки і вразливі місця. Інша команда змогла зламати машину з допомогою мобільного додатка.

Хакери на конвенції сподіваються, що їхні відкриття приведуть до тривалих змін у технології голосування.

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