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У результаті катастрофи підводного човна, з посади звільнено командувача ВМС Аргентини

У штаб-квартирі ВМС Аргентини

В Аргентині усунуто з посади командувача ВМС країни. Це сталося через місяць після того, як у південному районі Атлантичного океану зник підводний човен із 44-членним екіпажем на борту. Про це повідомив представник уряду в суботу.

Місцева газета La Nacion повідомила, що адмірала флоту Марсело Едуардо Іполіто Срура звільнив міністр оборони.

Підводного човна San Juan дотепер не знайдено. Вважається, що він вибухнув, і що екіпаж загинув.

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