Почесна варта підняла прапор України в Арлінгтоні - американському побратимі Івано-Франківська

Почесна варта округу Арлінгтон, що поблизу столиці США, підняла сьогодні прапор України, прозвучали національні гімни США та України – у місті-побратимі українського Івано-Франківська відбувся ряд пам’ятних заходів з нагоди роковин російського вторгнення до України.

Захід організувала Асоціація міст-побратимів Арлінгтона, західноукраїнське місто Івано-Франківськ є одним із його “сестринських” міст, повідомили в адміністрації округу.

«Арлінгтон з гордістю продовжує підтримувати народ України та наше місто-побратим Івано-Франківськ. Ми аплодуємо стійкості, мужності та силі, яку народ України продемонстрував світові у своїй боротьбі за демократію, – сказала заступниця голови ради округу Ліббі Гарві, як повідомляє місцева газета. – Багато людей в Україні сьогодні живуть у неймовірних умовах, борючись за свою свободу проти агресії та жорстокості іншого народу… У цей день роковин ми сподіваємося, що народ України підбадьорюється підтримкою, яку він продовжує отримувати з усього світу, в тому числі тут, в Арлінгтоні».

Арлінгтон та Івано-Франківськ були офіційно оголошені містами-побратимами 4 березня 2011 року, у день підписання відповідної угоди, йдеться в повідомленні. Відтоді обидві громади приймали урядові делегації, проводили програми обміну студентами та ділилися інформацією щодо громадської безпеки.

У Арлінгтоні сьогодні згадували 11 березня 2022 року, коли ракети вдарили по аеропорту Івано-Франківська, серйозно пошкодивши його інфраструктуру. За кілька днів російські війська знову обстріляли Івано-Франківськ, а аеропорт міста знову був уражений і майже зруйнований. Удар було завдано о 6:30 ранку, відразу після закінчення загальнонаціональної повітряної тривоги, нагадали представники Арлінгтона.

«Відколи почалася війна Росії проти України… Івано-Франківський комітет Асоціації міст-побратимів Арлінгтона був дуже активним у окрузі Колумбія, штатах Меріленд і Вірджинія, щоб підтримати Україну, українську громаду тут і наше місто-побратим Івано-Франківськ», – сказала Софія Кравець, президент Івано-Франківського комітету організації Arlington Sister City Association.

Члени комітету збирають і передають допомогу до України упродовж війни.