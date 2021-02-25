Прем’єр Вірменії Пашинян заявляє про спробу військового перевороту і просить підтримки в громадян

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про намагання повалити його уряд після того, як військові командувачі закликали до його відставки.
Він скористався відеотрансляцією у Facebook, в якій закликав громадян вийти на вулиці столиці Єревану, щоб виявити підтримку урядові.
Пашинян опинився під тиском після поразки вірменських сил минулого року у кривавій шеститижневій війні за контроль над Нагірним Карабахом, територією в межах міжнародно визнаних кордонів Азербайджану, яка фактично перебуває під контролем переважно вірменського населення і користується підтримкою сусідньої Вірменії.
Проти уряду Пашиняна у Вірменії відбувалися гучні протести.
Азербайджанським силам вдалося відвоювати території довкола Нагірного Карабаху і захопити одне з ключових міст в анклаві.
Бойові дії припинилися після переговорів вірменського та азербайджанського керівників з посередництвом російського президента Володимира Путіна.
Умови домовленості передбачають, що Азербайджан залишає під своїм контролем значну частину здобутих територій, а Росія виступатиме гарантом припинення вогню, ввівши у Нагірний Карабах близько 2000 російських військових.
Нікол Пашинян заявив, що він відправив у відставку командувача генерального штабу збройних сил і наголосив, що криза повинна бути подолана конституційним шляхом.
Військові звинуватили Пашиняна у тому, що він «більше не здатний схвалювати розсудливі рішення».
«Зараз найважливіше - зберегти владу в руках народу, бо те, що відбувається зараз, я вважаю військовим переворотом», - цитує Пашинина агентство Reuters.
Агентство також наголошує, що при цьому не було зрозуміло, чи справді вірменські військові готувалися застосувати силу, а чи йдеться лише про виголошування закликів до відставки уряду.
Керівник вірменського анклаву в Нагірному Карабасі, Араік Арутюнян оголосив, що готовий бути посередником між Пашиняном і військовими командувачами.
"Ми вже пролили багато крові. Настав час подолати кризу і рухатися далі. Я - в Єревані і готовий бути посередником, щоб вийти з політичної кризи», - заявив він.
У Москві, яка проголошує себе союзницею Вірменії, висловили стурбованість загостренням політичної кризи і закликали вирішити політичні проблеми мирно.
Росія ще з часів СРСР зберегла у Вірменії свої військові бази і має з Єреваном договір про безпеку, але Москва активно продає зброю також Азербайджану.
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