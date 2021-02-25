Прем’єр Вірменії Пашинян заявляє про спробу військового перевороту і просить підтримки в громадян

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про намагання повалити його уряд після того, як військові командувачі закликали до його відставки.

Він скористався відеотрансляцією у Facebook, в якій закликав громадян вийти на вулиці столиці Єревану, щоб виявити підтримку урядові.

Пашинян опинився під тиском після поразки вірменських сил минулого року у кривавій шеститижневій війні за контроль над Нагірним Карабахом, територією в межах міжнародно визнаних кордонів Азербайджану, яка фактично перебуває під контролем переважно вірменського населення і користується підтримкою сусідньої Вірменії.

Проти уряду Пашиняна у Вірменії відбувалися гучні протести.

Азербайджанським силам вдалося відвоювати території довкола Нагірного Карабаху і захопити одне з ключових міст в анклаві.

Бойові дії припинилися після переговорів вірменського та азербайджанського керівників з посередництвом російського президента Володимира Путіна.

Умови домовленості передбачають, що Азербайджан залишає під своїм контролем значну частину здобутих територій, а Росія виступатиме гарантом припинення вогню, ввівши у Нагірний Карабах близько 2000 російських військових.

Нікол Пашинян заявив, що він відправив у відставку командувача генерального штабу збройних сил і наголосив, що криза повинна бути подолана конституційним шляхом.

Військові звинуватили Пашиняна у тому, що він «більше не здатний схвалювати розсудливі рішення».

«Зараз найважливіше - зберегти владу в руках народу, бо те, що відбувається зараз, я вважаю військовим переворотом», - цитує Пашинина агентство Reuters.

Агентство також наголошує, що при цьому не було зрозуміло, чи справді вірменські військові готувалися застосувати силу, а чи йдеться лише про виголошування закликів до відставки уряду.

Керівник вірменського анклаву в Нагірному Карабасі, Араік Арутюнян оголосив, що готовий бути посередником між Пашиняном і військовими командувачами.

"Ми вже пролили багато крові. Настав час подолати кризу і рухатися далі. Я - в Єревані і готовий бути посередником, щоб вийти з політичної кризи», - заявив він.

У Москві, яка проголошує себе союзницею Вірменії, висловили стурбованість загостренням політичної кризи і закликали вирішити політичні проблеми мирно.

Росія ще з часів СРСР зберегла у Вірменії свої військові бази і має з Єреваном договір про безпеку, але Москва активно продає зброю також Азербайджану.

Дивіться також: Захід занепокоєний політичною кризою, яка розгортається у Грузії. Відео