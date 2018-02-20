Американська газета NYT про корупцію, яка “підриває військо” в Україні

Кореспондент газети The New York Times Ендрю Гіґґінс пише у репортажі з Києва, що зростання витрат на українську армію за останні чотири роки з одного боку відбудувало її з повного занепаду, але більші грошові потоки також збільшили можливості для наживи.

Автор вказує, що посадовці та політики в Україні нерідко поєднують свої державні обов’язки з діяльністю в бізнесі.

Тим часом бюджет закупівель для армії, який 2018 року має сягнути $700 мільйонів, виглядає дуже великою спокусою.

Стаття починається з прикладу Олега Гладковського, першого заступника секретаря РНБО України, а також власника компанії, яка без конкурсу отримала контракт на постачання збройним силам автомашин медичної допомоги.

Поєднання політики й бізнесу - це наша найбільша проблема

Сам Гладковський заперечує, що він якимось чином впливав на присвоєння контракту його компанії, але New York Times називає той факт “лише одним із багатьох прикладів відвертого конфлікту інтересів у країні, де бізнес та політична влада сплетені у непрозорих і часто взаємовигідних трансакціях”.

Гладковський також доводить, що закритість процесів закупівлі військового устаткування, включно з автомашинами медичної допомоги, потрібна, щоб запобігти втручанню Росії зокрема через подання фальшивих пропозицій від підставних компаній.

“Доказу, що він впливав на рішення щодо контракту немає і ніколи не буде. Усе засекречено”, - пояснює депутат і заступник голови антикорупційного комітету Верховної Ради Віктор Чумак, підкреслюючи, що “поєднання політики й бізнесу - це наша найбільша проблема”.

Газета називає свідченням вигідності такого поєднання три розкішні вілли на південному узбережжі Іспанії, “що належать президентові Порошенку, панові Гладковському та Ігорю Кононенку - ще одному бізнес-партнеру президента, який очолює фракцію Порошенка у парламенті”.

Іншим прикладом проблеми автор статті називає Дмитра Максимова, працівника велетенського державного відомства Укроборонпром, який стверджує, що його звільнили з роботи, коли він вказав на такі явища, як дивне зростання ціни закупівлі невеликої деталі з $50 до $ 4 000 після зміни постачальника.

Заступник директора Укроборонпром Денис Гурак сказав NYT, що йому не відомо про скарги Дмитра Максимова, але визнав існування корупції в оборонному секторі.

Минулого тижня генеральний директор конгломерату Роман Романов подав у відставку без жодних пояснень.

Ендрю Гіґґінс вважає, що партнери Києва бачать, як українська влада затягує створення давно обіцяних антикорупційних судів, і зокрема через брак поступу у боротьбі з корупцією МВФ затримав надання фінансової допомоги Україні на загальну суму понад $5 мільярдів.

Стаття закінчується повідомленням, що Міністерство оборони України нещодавно оголосило рішення придбати в компанії Олега Гладковського ще 100 автомашин медичної допомоги для армії.

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