Американський бізнесмен: "Кожен рік в Україні кращий за попередній"

Інвестиційний клімат в Україні повільно, але невпинно покращується.

Про це свідчать різноманітні дослідження та кажуть самі підприємці. Наші кореспонденти у Києві зустрілися з американським бізнесменом, директором невеличкої компанії «СДМ Інжиніринг Україна», щоб розпитати, як йому працюється в Україні.

Влітку 2014-го року він був готовий евакуювати свій бізнес із Києва, рятуючись від російських танків. Американець Деніел Аспліф, власник і керівник маленької інжинірингової компанії, разом з Україною пережив важкі часи. Зараз з упевненістю дивиться в майбутнє.

"Починаючи з 2015-го, ситуація щороку прогресивно покращується. Я не можу сказати, що таке вже шалене прискорення, але точно справи йдуть краще. Минулий рік був кращий, ніж попередній. І я думаю, 2018-й буде кращий, ніж 2017-й", - каже Деніел Аспліф.

Його компанія проектує системи очищення стічних вод, установки з сортування й утилізації промислових відходів. Серед клієнтів – металургійні заводи і нафтові компанії, ЄБРР і Світовий банк. Інжиніринговий бізнес – простий, каже Деніел. У тому сенсі, що від політики мало залежить: росте, коли росте економіка. Ось і корупція, на яку скаржаться бізнесмени в Україні, йому не дошкуляє. Радше заважає неефективність державних органів. Як він каже – це дірка в системі, яка стримує економічний ріст.

"Моє враження зараз – з точки зору бізнесу, який має справу з державними органами – що найбільша біда не так їхня агресивна корумпованість, як просто неефективність. І я розрізняю ці дві речі. Ми працювали з деякими міністерствами, робили консалтингові проекти. Там є вмілі люди, які хочуть щось змінити на краще. Але є і багато непрофесіоналів та нездар. Усе, що вони вміють – скаржитися на низьку зарплатню. І якщо ви хочете подолати корупцію, то це добре, але це не вирішить головної проблеми. Треба зробити так, щоб державні інституції функціонували. Тут багато можна запозичити від країн Євросоюзу".

Утім, як визнає Деніел, від постреволюційної країни до процвітаючої ринкової демократії шлях не близький.

"Хто мав досвід роботи у Східній Європі, той розуміє: не варто чекати, що після Революції Гідності Україна одразу рвоне вперед і за 5 років стане Польщею. Це не реалістично. Я знаю це з досвіду Болгарії, де працював до України. Послухайте, Болгарія мала все, їй стільки допомагали. Але Болгарія – і досі жахливо корумпована країна. Багато болгар виїжджають. Це й досі бідна країна. Приєднання до ЄС не вирішило одним махом її проблем, на це потрібен час. І так само пострадянська Україна потребує часу на вирішення своїх проблем".

Та хоч би як там було, сьогодні його компанія має портфель замовлень, розширюється, шукає нових співробітників. Справи йдуть вгору – і не тільки в його фірми, каже Деніел.

"Більшість людей західного бізнесу, з якими я спілкуюся, кажуть, що діловий клімат в Україні покращується. Це покращення не аж таке радикальне. Але люди, які дивляться на Україну і зважують бізнесові ризики, почуваються впевненіше, ніж рік тому. Це правда. І такий настрій майже у кожного з потенційних інвесторів, з ким мені випадало говорити".

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