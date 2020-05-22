Посол США в ОБСЄ засудив призов мешканців Криму до збройних сил РФ

Призов мешканців Криму на військову службу до російських збройних сил є порушенням міжнародного права. Про це заявив посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор на зустрічі постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі у Відні 21-го травня. Він закликав Росію припинити цю практику та повернути Крим Україні.

«Змушувати людей, захищених Четвертою Женевською Конвенцією служити у війську ворожої сили є грубим порушенням Женевської Конвенції, а також порушенням зобов’язань Російської Федерації як сторони Женевської конвенції», - цитує посла прес-реліз місії США в ОБСЄ.

Згідно з його доповіддю, в російських збройних силах сьогодні служать 24 тисячі кримчан. Причому вони були призвані під загрозою кримінального переслідування і чимало з них служать не на території Криму, а в Росії.

Змушувати людей, захищених Четвертою Женевською Конвенцією служити у війську ворожої сили є грубим порушенням Женевської Конвенції.

Росія, за словами посла, не може аргументувати свої дії тим, що вона діє на власній території, оскільки Крим залишається частиною України і «згідно зі статтею 47 Четвертої Женевської Конвенції, фальшивий референдум і спроба анексії не може позбавити людей, захищених цією конвенцією, від її захисту».

Організація з безпеки і співробітництва в Європі об'єднує 57 держав-учасників з Північної Америки, Європи та Азії і є найбільшою в світі регіональною організацією, що займається питаннями безпеки.

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