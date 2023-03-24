Армія Китаю майже рівна США, вони не кращі, але скорочують розрив дуже швидко – генерал США Міллі

Найсерйознішим супротивником, з яким США стикаються цього століття, американський генерал Марк Міллі назвав Китайську Народну Республіку. Про це він сказав, виступаючи перед членами Конгресу. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США охарактеризував військо Китаю як “армію світового рівня” та “майже рівною США”. “Вони не кращі, але скорочують розрив дуже швидко” - заявив генерал.

Протистояння століття

Оцінку китайським спроможностям генерал Міллі дав у відповідь на побоювання законодавця від Республіканської партії Гарольда Роджерса, котрий висловив припущення, що у деяких аспектах США можуть “втрачати критичну конкурентну перевагу” над Китаєм і спитав, що потрібно зробити, щоб змінити “цю тенденцію”.

Історія цього століття потенційно буде описана, як протистояння США і Китаю, припускає генерал Міллі. З його слів, саме зростаюча конкуренція Китаю повинна стимулювати і оборонний бюджет Сполучених Штатів (розмова тривала саме під час представлення бюджетних пропозицій Пентагону у Палаті представників США).

Стосовно війни в Україні і Китаю, то міністр оборони Ллойд Остін, який також виступав на слуханнях, зауважив, що якщо Китай надасть підтримку Росії, то це “може призвести до конфлікту не лише у регіоні, а у всьому світі”.

Візит китайського лідера до Москви міністр назвав “знаком підтримки” та “шлюбом за розрахунком”: “Ми зараз не бачимо, щоб вони надавали якусь матеріальну підтримку Росії. Але ми стежимо за цим дуже, дуже уважно. Якби вони пішли цим шляхом, я думаю, це було б дуже тривожно для міжнародної спільноти. Але, звичайно, навіть ця демонстрація підтримки його [Сі Цзіньпіна - ред.] присутністю там [у Москві - ред.], я вважаю, дуже тривожна”.

“Ми не хочемо великої війни з Китаєм”

США повинні переконатися, що їх армія та можливості є значно сильнішими, ніж усі потужності потенційних супротивників, наголосив генерал Міллі. Він також додав, що йдеться про стримування, а не активний конфлікт.

“Ми не хочемо великої війни з Китаєм, – каже Міллі. – Ми хочемо запобігти цьому, і спосіб запобігання – це сильна, потужна армія, яка демонструє готовність бути задіяною у разі потреби, і щоб вони це чітко та однозначно розуміли”.

Він також зауважив, що міжнародна система переживає стрес, а Штати вперше в національній історії стикаються із протистоянням та конкуренцією із одночасно двома великими ядерними державам.

Аналізуючи Китай, Міллі зазначив, що упродовж останніх 40 з гаком років, спостерігається суттєве зростання багатства КНР - “найбільше зростання, включаючи тенденції Сполучених Штатів 1800-х років”. Це, за словами генерала, відобразилося на зміні балансу сил у глобальному вимірі, а також на китайській армії.

“Китайське військо просунулося від селянської піхоти до армії світового класу, яка є майже рівною США. Вони не кращі за нас [...] Але вони скорочують розрив дуже, дуже швидко.

“Їхнє військо просунулося від селянської піхотної армії в 1979 році до армії світового класу, яка є майже рівною Сполученим Штатам. Вони не кращі за нас. Їм для цього потрібно пройти довгий шлях. Але вони скорочують розрив дуже, дуже швидко. Ми зобов’язані переконатися, що ми залишаємося номер один у всі часи. Це допоможе зберегти мир. Якщо ми якимось чином відстанемо, залишимось позаду, це стане дуже небезпечним”, - сказав Марк Міллі.

Стримати Китай

Ллойд Остін додав, що мета Штатів, таким чином, “полягає в тому, щоб утримати Китай від прийняття необдуманого рішення в майбутньому”.

Він повторив раніше висловлену думку, що не вважає військові дії проти демократичного острова Тайвань неуникними, але переконаний, що для утримання ситуації у належному стані важливою є наявність діалогу. “Ви бачили, як я кілька разів звертався до свого колеги, і я продовжуватиму це робити. Я вважаю, що військові лідери повинні мати можливість спілкуватися один з одним, щоб керувати ситуацією, визначати наміри та багато іншого”, - наголосив Остін.

Міністр також наголосив, що назріваюча загроза Китаю в Тихому океані є центром пропонованого оборонного бюджету цього року, цитував високопосадовця Голос Америки.

«Це бюджет, який базується на стратегії та серйозності нашої стратегічної конкуренції з Китайською Народною Республікою», — сказав Ллойд Остін, додавши, що запропонований бюджет включає рекордні 9,1 мільярда доларів США на посилення присутності сил у Тихому океані, покращення оборони Гуаму та Гаваїв, а також активнішу співпрацю з тихоокеанськими союзниками та партнерами.

Так звана Тихоокеанська ініціатива стримування включає закупівлю двох швидкохідних підводних човнів типу «Вірджинія» та нового підводного човна класу «Колумбія», який має замінити підводні човни класу «Огайо», що незабаром будуть виведені з експлуатації.

Але в той час, як Китай додає близько 20 кораблів на рік до свого військового флоту, бюджет США пропонує вивести з експлуатації 11 кораблів і побудувати дев'ять.

Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден презентував свою пропозицію бюджету Сполучених Штатів на наступний фіскальний рік. Білий дім просить виділити на 2024 рік майже 7 трильйонів доларів. У разі ухвалення, витрати на оборону у 2024 будуть одними з найбільших за всю історію мирного часу у США.

Загальна сума оборонного бюджету перевищить 842 мільярди доларів (у 2023 він складав 816 мільярдів). У кошторисі відображені зусилля Пентагону протидіяти глобальним викликам і підтримувати безпеку Америки. Зокрема, у документі йдеться про загрози з боку Росії, змагання зі зростаючою технологічною перевагою Китаю та зусилля США модернізувати застарілу зброю.

50% американців вважають Китай найбільшим ворогом своєї країни. Такі дані опитування опублікував дослідницький центр Gallup.