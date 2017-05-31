Вчені ризикнуть «доторкнутися» до Сонця?

Вперше за історію місії - НАСА занурить у поверхню Сонця зонд для вивчення космічної погоди

Про намір приступити до сміливої місії, яка дозволить вперше «доторкнутися до Сонця» оголосило в середу, 31 червня – Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США – НАСА. Влітку наступного року організація збирається запустити зонд Parker Solar Probe, який занурять у поверхню зірки. Космічний апарат наблизиться до Сонця на відстань близько шести мільйонів кілометрів. Це буде перша подібна спроба за всю історію місії. Раніше жоден апарат не наближався до Сонця аж так близько.

Зонд – Parker Solar Probe дістанеться туди зі швидкістю, що перевищить 280 тисяч кілометрів на годину. Такої швидкості достатньо для того, щоб перемістити людину з міста Філадельфія до Вашингтона лишень за одну секунду. Тоді як автівкою така мандрівка триває близько трьох годин.

НАСА сподівається використовувати дані, отримані від зонду, щоб допомагати астрономам пророкувати сонячні бурі й пояснити деякі з найглибших таємниць, що оточують джерело світла й тепла.

Сонячні вітри є потоком заряджених від Сонця газів, які є в більшості Сонячної системи. Ці вітри проносяться повз Землю зі швидкістю більш ніж півтора мільйона кілометрів на годину й псують космічну погоду.

На перший погляд може видатися, що космічна погода не є чимось таким, що стосується Землі, але дослідники Національної академії наук США підрахували: несподівана сонячна буря може завдати до двох трильйонів доларів збитків у Сполучених Штатах Америки й залишити східне узбережжя США без енергії на рік.

До фіналізації ідеї про запуск зонду науковці йшли більше ніж півсторіччя. Під час оголошення майбутнього запуску місії у середу, в Університеті Чикаго, вони віддали данину американському астроному Юджіну Паркеру, дослідження якого свого часу змінили уявлення людства про Сонячну систему й наблизили НАСА до рішення про необхідність запуску зонду.

Присутній на події Юджін Паркер, якому за кілька днів виповниться 90 років, надзвичайно розчулився, коли довідався, що за його багаторічну працю, у НАСА прийняли рішення перейменувати космічний апарат на його честь. Зонд носитиме назву – Parker Solar Probe.

«Для мене – велика честь мати стосунок до такої героїчної космічної місії, – зазначив Юджін Паркер. – Коли я говорю про героїзм, звісно ж, я маю на увазі температуру теплової радіації, яка буде надходити від Сонця. Й надзвичайні заходи, які були вжиті для того, щоб створити можливість переносити ту температуру. (…) Як теоретик, я справді захоплююсь науковцями та інженерами, які працювали над концепцією зонда, які погодилися вступити в бій із сонячними елементами та секретами широкої сонячної корони. Моліться за Solar Probe».

Місія із запуску зонда до Сонця стартує влітку 2018-го року і, якщо все піде згідно з планом, закінчиться в червні 2025-го року.

Щоб уберегти Parker Solar Probe від високих температур науковці «одягнуть» його у вуглемісткі композитні сонячні щити. Така «обшивка», за підрахунками вчених, здатна буде витримувати температуру в понад 1 371 градус Цельсія.

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