Арнольд Шварценеґґер попросив вибачення у жінок, з якими «перетнув межу»

Актор Арнольд Шварценеґґера в інтерв'ю виданню Men's Health заявив, що "кілька разів перетнув межу" із жінками, говорячи про минулі звинувачення на його адресу з боку жінок, які завляли що актор мацав та принижував їх. Про це повідомляє CNN.

Коли я став губернатором, я хотів переконатися, що ніхто, в тому числі я, ніколи не зробить цієї помилки

Звинувачення на адресу актора прозвучали у 2003-му році, коли той балотувався на посаду губернатора Каліфорнії. У той час виборчий штаб Шварценеґґера назвав звинувачення частиною кампанії політичної дискредитації актора.

Нині Шварценеґґер досить обтічно заявив, що не був правий, але заявив, що раніше вже "попросив вибачення".

"Оглядаючись у минуле, я кілька разів перетнув межу, і я був першим, хто попросив вибачення", - сказав актор.

Я кілька разів переступив межу, і я був першим, хто попросив вибачення

"Я почуваюся погано через це, і я прошу вибачення. Коли я став губернатором, я хотів переконатися, що ніхто, в тому числі я, ніколи не зробить цієї помилки, – сказав він нещодавно виданню Men's Health. – Ось чому ми взяли курси щодо проблеми сексуальних домагань, щоб мати чітке розуміння з юридичної точки зору, а також з точки зору поведінки, того, що прийнятно, а що ні".

Проти Шварценеґґера, який покинув посаду губернатора у 2011 році, не було висунуто кримінального обвинувачення у зв'язку з жодною із заяв, висунутих проти нього.

Він сказав виданню Men's Health, що не змінив своїх поглядів на маскулінність.

"Я хлопець, – сказав Шварценеґґер. – Я не міг би змінити своє бачення того, ким я є".

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