В МЗС Польщі розповіли про розміщення військових США на кордоні з Росією, американські ракетні комплекси

Напередодні завершився черговий раунд переговорів про можливість постійної військової присутності США на території Польщі.

Ціна питання для Варшави - 2 мільярди доларів. Таку цифру вкладень зі свого боку озвучило польське керівництво в ході останнього раунду переговорів. Теоретично ця сума може зрости в рази, оскільки переговори з Польщею про створення військової бази проходять на тлі повідомлень про те, що адміністрація Дональда Трампа вивчає план, що передбачає, що такі країни, як Німеччина, Японія і Південна Корея, повинні будуть оплачувати повну вартість утримання американських військ на своїй території. Вони також повинні будуть платити додатково 50 відсотків за те, що США забезпечують їм захист.

У 70 кілометрах від Калінінградської області базується 700 американських військових, а також британські, хорватські та румунські війська під егідою НАТО

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч розповів ведучій програми «Теперішній час. Підсумки» Юлії Савченко, чому для Польщі важлива американська присутність.

"Американські солдати вже знаходяться у багатьох точках у Польщі. Йдеться про різні типи військ. Деякі входять до системи НАТО, відповідно до концепції рамкових держав НАТО. Коли державний секретар США Майкл Помпео відвідував Польщу, ми разом зустрічались з американськими солдатами. Їх частини розміщені дуже близько до російського кордону. У 70 кілометрах від Калінінградської області базується 700 американських військових, а також британські, хорватські та румунські війська під егідою НАТО", - заявив міністр.

За словами Чапутовіча, у Польщі також присутні війська США на двосторонній основі.

"Це танкові підрозділи та ВПС", - сказав міністр.

За розміщення постійної бази США Варшава готова платити 2 мільярди доларів щорічно

Високопосадовець Польщі наголосив, що його країна готова інвестувати кошти у розвиток інфраструктури баз на яких розміщуються військові США та НАТО.

У березні у НАТО підтвердили плани зі створення в Польщі складів для розміщення американської бронетехніки, зброї і боєприпасів, кількість яких буде достатньою для озброєння цілої бригади.

Польський уряд домагається розміщення на території країни постійної американської військової бази. Президент Польщі запропонував назвати її «Форт Трамп», за її розміщення Варшава готова платити 2 мільярди доларів щорічно. У США обговорюють цю ідею. За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, будівництво складів повинно «підкреслити той факт, що присутність США в Польщі зросла».

Необов'язково розміщувати схожі ракети. Необхідно вдатись до ефективних кроків, і ми готові до обговорення

За словами Чапутовіча, Польща також готова розглядати питання розміщення американських ракет на тлі розриву Угоди про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.

"Якщо є така необхідність, то має бути вироблене загальне рішення, і ми маємо вдатись до рішучих кроків проти так званої російської загрози. Побачимо, які рішення буде ухвалено. Генсек НАТО каже, що відповідь має бути сильною, але несеметричною. Це означає, що необов'язково розміщувати схожі ракети. Необхідно вдатись до ефективних кроків, і ми готові до обговорення", - заявив міністр.

Дивіться також: У Нью-Йорку, в епіцентрі захворювання на кір, оголосили обов’язкове щеплення