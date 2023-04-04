4 астронавтів місячної місії Артеміда-2 готуватимуть людство до польотів на Марс - НАСА

Американська космічна агенція НАСА і Канадське космічне агентство CSA представили 4 астронавтів для наступної місії польоту довкола Місяця – екіпаж “Артеміда-2” (Artemis II). Так, наступного року політ здійснять Крістіна Гамок Кох, Рід Вайзмен, Віктор Гловер і Джеремі Гансен.

Місія Артеміда-2 зокрема використовуватиме інноваційні технології для дослідження більшої частини місячної поверхні, ніж будь-коли раніше. А також, за інформацією НАСА, співпрацюватиме з комерційними та міжнародними партнерами. Результати місії повинні допомогти здійснити “наступний гігантський стрибок: відправити перших астронавтів на Марс”, - інформує НАСА.

Астронавти облетять Місяць, що стане першим кроком для встановлення довгострокової присутності на супутнику Землі, інформує офіційний сайт космічної агенції США.

Членів екіпажу урочисто представили під час заходу поблизу Космічного центру Ліндона Джонсона в Х'юстоні.

Четверо астронавтів презентують напрацювання тисяч людей, які “невтомно працюють, щоб привести нас до зірок”, - сказав адміністратор НАСА Білл Нельсон. “Це екіпаж людства”, - додав він. А на сайті НАСА можна переглянути спеціально відзнятий напередодні відеоролик із представленням екіпажу.

Приблизно 10-денний випробувальний політ місії Артеміда-2 триватиме на космічному кораблі Оріон, який виведе на орбіту ракета-носій Space Launch System.

«Ми повертаємось на Місяць, і Канада перебуває в центрі цієї захоплюючої подорожі», — цитує НАСА Франсуа-Філіпа Шампаня, міністра, відповідального за Канадську космічну агенцію. «Завдяки нашій давній співпраці з НАСА канадський астронавт [Джеремі Гансен] полетить у цю історичну місію. Від імені всіх канадців я хочу привітати Джеремі з тим, що він є в авангарді одного з найамбітніших людських починань, які будь-коли здійснювалися. Участь Канади в програмі Артеміда є не лише визначальним розділом нашої історії в космосі, але й свідченням дружби та тісного партнерства між нашими двома націями».

Артеміда-2, за місією Артеміда-1, яка завершилася у грудні без космонавтів на борту, прокладе шлях для майбутніх довгострокових дослідницьких місій людини на Місяць, і зрештою на Марс - заявляє НАСА.

«Вперше за понад 50 років люди полетять до околиць Місяця. У складі екіпажу – перша жінка, вперше людина не білої раси та вперше канадський астронавт», — каже директорка Космічного центру Джонсона НАСА Ванесса Вайче. Для Крістіни Кох це вже другий космічний політ. Раніше вона, як повідомляв Голос Америки, встановила рекорд найдовшого перебування жінки у космосі (загалом 328 днів) та брала участь у перших виключно жіночих виходах у відкритий космос.

Другою за ліком ця подорож стане і для Ріда Вайзмена (загалом провів у космосі понад 165 днів) та Віктора Гловера. Полковник Збройних сил Канади та колишній пілот-винищувач Джеремі Гансен здійснює свій перший політ у космос.