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- Голос Америки
4 астронавтів місячної місії Артеміда-2 готуватимуть людство до польотів на Марс - НАСА
Американська космічна агенція НАСА і Канадське космічне агентство CSA представили 4 астронавтів для наступної місії польоту довкола Місяця – екіпаж “Артеміда-2” (Artemis II). Так, наступного року політ здійснять Крістіна Гамок Кох, Рід Вайзмен, Віктор Гловер і Джеремі Гансен.
Місія Артеміда-2 зокрема використовуватиме інноваційні технології для дослідження більшої частини місячної поверхні, ніж будь-коли раніше. А також, за інформацією НАСА, співпрацюватиме з комерційними та міжнародними партнерами. Результати місії повинні допомогти здійснити “наступний гігантський стрибок: відправити перших астронавтів на Марс”, - інформує НАСА.
Астронавти облетять Місяць, що стане першим кроком для встановлення довгострокової присутності на супутнику Землі, інформує офіційний сайт космічної агенції США.
Членів екіпажу урочисто представили під час заходу поблизу Космічного центру Ліндона Джонсона в Х'юстоні.
Четверо астронавтів презентують напрацювання тисяч людей, які “невтомно працюють, щоб привести нас до зірок”, - сказав адміністратор НАСА Білл Нельсон. “Це екіпаж людства”, - додав він. А на сайті НАСА можна переглянути спеціально відзнятий напередодні відеоролик із представленням екіпажу.
Приблизно 10-денний випробувальний політ місії Артеміда-2 триватиме на космічному кораблі Оріон, який виведе на орбіту ракета-носій Space Launch System.
«Ми повертаємось на Місяць, і Канада перебуває в центрі цієї захоплюючої подорожі», — цитує НАСА Франсуа-Філіпа Шампаня, міністра, відповідального за Канадську космічну агенцію. «Завдяки нашій давній співпраці з НАСА канадський астронавт [Джеремі Гансен] полетить у цю історичну місію. Від імені всіх канадців я хочу привітати Джеремі з тим, що він є в авангарді одного з найамбітніших людських починань, які будь-коли здійснювалися. Участь Канади в програмі Артеміда є не лише визначальним розділом нашої історії в космосі, але й свідченням дружби та тісного партнерства між нашими двома націями».
Артеміда-2, за місією Артеміда-1, яка завершилася у грудні без космонавтів на борту, прокладе шлях для майбутніх довгострокових дослідницьких місій людини на Місяць, і зрештою на Марс - заявляє НАСА.
«Вперше за понад 50 років люди полетять до околиць Місяця. У складі екіпажу – перша жінка, вперше людина не білої раси та вперше канадський астронавт», — каже директорка Космічного центру Джонсона НАСА Ванесса Вайче. Для Крістіни Кох це вже другий космічний політ. Раніше вона, як повідомляв Голос Америки, встановила рекорд найдовшого перебування жінки у космосі (загалом 328 днів) та брала участь у перших виключно жіночих виходах у відкритий космос.
Другою за ліком ця подорож стане і для Ріда Вайзмена (загалом провів у космосі понад 165 днів) та Віктора Гловера. Полковник Збройних сил Канади та колишній пілот-винищувач Джеремі Гансен здійснює свій перший політ у космос.
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Президент України Зеленський відвідає Польщу та виступить у центрі Варшави
Президент України Володимир Зеленський планує одноденний офіційний візит до Польщі у середу.
Сам візит та зокрема виступ Зеленського у центрі Варшави офіційно підтвердили у Польщі, - інформує агенція Франс Пресс. Раніше з часу початку повномасштабної війни про поїздки українського президента за кордон (до Вашингтона, Лондона, Парижа, Брюсселя та польського Жешува) не повідомлялося заздалегідь.
У ексклюзивному коментарі Голосу Америки речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна повідомив про високі очікування від візиту: “Це важливий і дуже насичений візит [...] І це дуже важливий жест ... та символічне підтвердження братерства між поляками та українцями, яке є фактом після року війни”.
Лукаш Ясіна додав, що очікує чудової атмосфери у Варшаві під час візиту Зеленського. “Нам також потрібен цей візит, - розповів Ясіна Голосу Америки, - щоб підкреслити, наскільки важливим став наш союз, щоб показати, що наші відносини є найкращими в історії в більшості аспектів, що Польща є союзником України, а Україна є союзником Польщі. І деякі дрібні проблеми, як питання сільського господарства, ракети, яка впала на території мого округу, деякі досі не вирішені історичні питання не зруйнують загальної картини, яка є найбільшим успіхом в нашій історії”.
Очікується, що Зеленський з дружиною також зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою і з українцями, які проживають у Польщі.
Також заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.
- Голос Америки
Професор права Університету Дж Вашингтона: «Президент має підпорядковуватися закону». Відео
«Дуже важливий момент в нашій конституційній системі - це те, що президенти - не королі, закон - це король. Ідея в тому, що президент має підпорядковуватися закону», - заявляє професор права Університету Джорджа Вашингтона Пол Шифф Берман.
- Голос Америки
«Росії взагалі не повинно бути в Раді Безпеки», – Лінда Томас-Грінфілд. Відео
«Росії взагалі не повинно бути в Раді Безпеки, але вона є постійним членом Ради, і ми не можемо цього змінити», – посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд
- Голос України
Блінкен та Кулеба обговорили "потреби України на полі бою"
Потреби України на полі бою, серед іншого, обговорили у Брюсселі державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі двосторонньої зустрічі в рамках саміту глав МЗС країн НАТО. Про це заявив речник Держдепу США Ведант Пател.
В заяві речника мовиться, що Блінкен на цій зустрічі “підтвердив підтримку США у питанні співпраці НАТО з Україною та довгострокову прихильність розбудови обороноздатності України, її можливостей стримування”. ʼ
“Держсекретар підкреслив важливість майбутнього України як сильної, незалежної та демократичної країни”, - мовиться у заяві речника Державного департаменту США.
“Більше військової підтримки - в дорозі для допомоги Україні, щоб звільнити більше території від російської окупації. Я вдячний США за непохитну підтримку України. Ми також обмінялися думками напередодні саміту НАТО у Вільнюсі”, - заявив за підсумками зустрічі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Раніше у вівторок, 4 квітня, Кулеба повідомив, що під час розмови із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорював “кроки щодо нарощування виробництва боєприпасів, аби Україна мала все необхідне для успішних контрнаступальних операцій. Я також окреслив бачення України як стати повноправним членом НАТО”.
У Брюсселі проходить дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, під час якої, серед іншого, відбулась церемонія входження Фінляндії до Альянсу.
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