Україна намірена перенести бій на російську землю – експерти про атаку на російський флот у Новоросійську

Російський військовий корабель був серйозно пошкоджений в Новоросійську, згідно з відео розміщеному в соцмережах. Західні ЗМІ пов'язали це з нападом українських дронів. Як повідомляє агенція Reuters, вперше українські ВМС спрямували свою силу так далеко від берегів країни.

Міністерство оборони Росії заявило, що українська атака двох морських безпілотників була відбита у водах за межами бази та що безпілотники були знищені. У своїй короткій заяві російська сторона не згадує про будь-які збитки, пише Reuters. Натомість джерела агенції в українській розвідці повідомили, що “всі російські заяви про “відбитий напад” є фейком”.

Телеканал CNN оприлюднив відео, на якому видно, як безпілотний морський дрон наближається до корабля у порту Новоросійська.

“Ми отримали ексклюзивне зображення із новітнього українського морського безпілотника, який використовувався для нападу на Росію в Чорному морі. Швидкий, спритний і оснащений сотнями кілограмів вибухівки”, – написав журналіст каналу Алекс Маркардт.

Джеймс Вотерхаус, журналіст BBC наголосив, що “удари по території Росії тривають, цього разу в бухті Новоросійська”. У мережі Х (колишній Twitter) він написав, що “здається” безпілотник “залишив слід” та опублікував фото корабля, що похилився на лівий бік.

Джерело в українській розвідці повідомило агенції Reuters, що десантний корабель ВМФ Росії “Оленегорский Горняк” з близько 100 російськими військовослужбовцями був збитий морським безпілотником, що ніс 450 кілограмами тротилу. У результаті корабель не може виконувати свої бойові завдання.

“Ще одним проявом здатності Києва в цій війні досягати цілей у межах кордонів противника” назвало атаку на «Оленегорський Горняк» видання Washington Post.

“Україна демонструє все більшу готовність перенести бій на російську землю після більш ніж 17 місяців тривалих атак на українські міста та цивільну інфраструктуру”, – пише газета, вочевидь, посилаючись на слова українського президента. Володимир Зеленський під час відеозвернення 31 липня, після ударів дронів в Москві, заявив, що війна повертається на російську землю. Він, однак, не взяв відповідальності за напади дронами.

Європейське видання Visegrad 24 назвало теперішню втрату російського флоту найбільшою з часу затоплення “Москви”. Як повідомляв Голос Америки, російський крейсер “Москва” був знищений двома українськими ракетами Нептун.

Британський оглядач та економіст Тімоті Еш, поширюючи публікацію BBC про атаку, прокоментував коротко: “Ще один приголомшливий успіх України”.

Експерт з безпілотних апаратів Семюель Бендетт засвідчив, що це “зміна тактики” у порівнянні з попередніми українськими атаками на бази ВМС Росії у Криму.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк сказала, що “знищення потенціалу противника у воєнний час є абсолютно законним”.

Порт у Новоросійську є одним із найбільших у Чорному морі, це головний термінал для експорту нафти та нафтопродуктів. Експорт російської та казахської нафти з Новоросійська складає в середньому близько 1,8 мільйона барелів на день (або близько 2% світових поставок нафти).

У вересні минулого року британська військова розвідка повідомляла, що Чорноморський флот Росії передислокував деякі підводні човни з кримського порту Севастополь до Новоросійська. Ймовірно, через збільшення загрози українських ударів на великій відстані, цитує британських розвідників Reuters.

Агенція нагадує, що напруженість у Чорному морі та поблизу загострилася після того, як минулого місяця Росія вийшла із зернової угоди, що дозволяла безпечний експорт зерна з українських портів. Відтоді російські безпілотники та ракети неодноразово завдавали ударів по українських портах і зернових складах.