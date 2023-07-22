Якщо Україна отримає ATACMS, українські атаки по Криму можуть змусити Чорноморський флот перебазуватися в Новоросійськ – генерал Годжес

Українські війська завдали удару по складу боєприпасів та нафтобазі у Криму, що змусило окупаційну владу евакуювати людей і скасовувати рух поїздів. Удари підтвердили і ЗСУ, і представники Росії на тимчасово окупованих територіях.

За інформацією агенції АР , окупаційна влада Криму евакуює цивільних осіб у радіусі п’яти кілометрів від місця вибуху, що є селищі Октябрське у центральному Криму.

Світові ЗМІ фіксують удари як одні із низки атак по російських силах постачання і критичній інфраструктурі на окупованому півострові, включно з підривом Кримського мосту.

Телеканал CNN нагадує, що удар по Кримському мосту завдав матеріально-технічного та символічного удару по військовій кампанії Москви. Коридор вартістю 3,7 мільярда доларів є критично важливою артерією для забезпечення півострова як щоденними потребами, так і продовольством для російської армії, нагадує видання. Посилаючись на інтерв'ю з представником СБУ, CNN інформує – удар був спільною операцією Служби безпеки України та Військово-морських сил України.

“Українські військові здійснюють безперервні напади на Крим з метою завдавати шкоди російському Чорноморський флоту і переривати життєво важливі лінії постачання Росії”, - пише CNN та нагадує: повернення Криму залишається метою України.

Під вечір у суботу окупаційна влада Криму повідомила, що рух на мосту, що з’єднує Росію з Кримським півостровом, відновлено після недовгого припинення в суботу. У повідомленні в офіційному Telegram-каналі не було вказано причини перекриття дороги.

У понеділок дорога була закрита після нападу, в результаті якого загинули двоє людей. Міст лише нещодавно повернули до повноцінного функціонування після того, як його було пошкоджено вибухом бомби у жовтні минулого року.

Washington Post нагадує слова президента України Володимира Зеленського на Безпековому форумі Аспен про те, що Кримський міст – це дорога, яка живить війну боєприпасами, а “будь-яка ціль, яка несе війну, а не мир, має бути нейтралізована”.

Американський Інститут вивчення війни наголошував: після підриву Кримського мосту замість того, щоб радити цивільним уникати поїздок до Криму, російська та окупаційна влада на півострові заохочують росіян їхати через зону бойових дій.

“Українські сили працюють над тим, щоб зробити Крим непридатним для російських військ”, – так прокоментував атаки по Криму генерал у відставці, екс-командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес у Twitter.

На його думку, “було б розумно”, якби США допомогли українцям з ATACMS. Чорноморський флот був би змушений тоді "перебазуватися в Новоросійськ”, припускає генерал.