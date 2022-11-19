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Очільник Пентагону Остін назвав чотири причини, чому допомога Україні важлива для світової безпеки
Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що допомога Україні в боротьбі проти російського вторгнення є «інвестицією в нашу власну безпеку», а неспроможність допомогти Україні забезпечити власне майбутнє може призвести до «світу тиранії та безладу». Про це голова оборонного відомства США заявив у суботній промові, виступаючи на безпековому форумі в Канаді.
Як заявив Остін, війна, яку Російська Федерація веде проти України, стосується всього демократичного світу та може підірвати стабільність та процвітання Північної Америки та Європи, а її результат може «визначити курс світової безпеки у цьому столітті».
У промові, що окреслювала міжнародному співтовариству ставки у війні, Остін назвав чотири причини, з яких Україна важлива для всього демократичного світу.
«По-перше, путінська війна з вибору, є безпосередньою загрозою для безпеки в Європі. По-друге, російська агресія є ясним викликом для наших європейських союзників. По-третє, російська відверта жорстокість є прямим нападом на наші спільні цінності та верховенство права. І, нарешті, російське вторгнення націлено проти міжнародного порядку, що заснований на правилах, які забезпечують безпеку для всіх нас», – сказав Остін.
Як зауважує агентство Reuters, заяви Остіна на форумі в Канаді, були «одними з його найсильніших на сьогоднішній день щодо вторгнення Росії», яке триває майже дев’ять місяців.
Остін сказав, що США та їхні союзники встали на захист міжнародної правової системи, бо чим більше ці принципи підриваються, тим небезпечнішим стає світ.
«Росія не лише веде агресивну війну. Вона також навмисно нападає на цивільні об’єкти, та цивільну інфраструктуру без жодної військової мети. Це – не проколи, чи винятки з правил, це - звірства», – сказав Остін про бомбардування житлових будинків, лікарень та шкіл, в результаті яких гинуть сотні цивільних людей, в тому числі і діти.
За словами Остіна, російська війна проти України збільшує ризики глобального поширення ядерної зброї.
«Колеги-автократи Путіна спостерігають. І вони цілком можуть зробити висновок, що отримання ядерної зброї дасть їм дозвіл на полювання. І це може розкрутити небезпечну спіраль розповсюдження ядерної зброї», – сказав Остін.
У саміті Галіфакського міжнародного безпекового форуму, який щорічно проходить у канадській провінції Нова Шотландія, беруть участь сотні делегатів з понад 70 країн світу. Канадські ЗМІ називають цю щорічну зустріч «Давосом міжнародної безпеки».
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- Голос Америки
Премʼєр-міністр Великої Британії оголосив новий пакет допомоги для України
«Мужність українського народу – натхнення для світу. Через роки ми розповідатимемо нашим онукам про вашу історію, про те, як гордий і суверенний народ вистояв перед жахливою навалою, як ви боролися, як ви жертвували, як ви перемогли», – Ріші Сунак, премʼєр-міністр Великої Британії
- Голос Америки
Ріші Сунак: Британія надасть додаткові системи протиповітряного захисту Україні
Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про нову оборонну допомогу від Великої Британії для України, яка включає зенітні установки, радари а також засоби боротьби з дронами.
"Щоб допомогти вам захиститися, ми сьогодні надаємо нову підтримку протиповітряної оборони, включаючи 120 зенітних установок, радари та засоби боротьби з дронами", - заявив Сунак, який в суботу провів неоголошений візит до Києва.
Очільник британського уряду також заявив про розширення програми тренувань Збройних Сил України, "щоб залучити спеціалізовану експертизу британських медиків та інженерів" а також збільшення допомоги в зимовий період.
Сунак висловив захоплення хоробрістю українців.
"Мужність українського народу – натхнення для світу. Через роки ми розповідатимемо нашим онукам про вашу історію, про те, як гордий і суверенний народ вистояв перед жахливою навалою, як ви боролися, як ви жертвували, як ви перемогли, - заявив посадовець. - Як прем’єр-міністр Сполученого Королівства я пишаюся тим, що ми були з вами з самого початку. І я сьогодні тут, щоб сказати, що Сполучене Королівство продовжуватиме підтримувати вас.
Велика Британія цього року надала Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової підтримки, зауважив Сунак і пообіцяв, що обсяг допомоги збережеться на такому ж рівні наступного року.
Раніше в суботу Сунак провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
"Із перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками. Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів", – написав Зеленський у Facebook.
Принцеса Уельська відвідала український громадський центр у Великій Британії. Відео
Принцеса Уельська Кетрін відвідала український громадський центр у Редінгу, Велика Британія. Вона поспілкувалася з українськими біженцями, що тікали після вторгнення Росії в Україну.
- Голос Америки
Іран - загроза для світової безпеки, кажуть ЄС, США, Велика Британія. Пентагон вказує на успіхи ЗСУ в збитті іранських дронів
США, Британія, ЄС наголосили на тому, що Іран становить загрозу для безпеки Близького Сходу та світу а також, що Іран та Росія зближуються у війні проти України. Заяви прозвучали в рамках Діалогу у Манамі, Бахрейн. Форум, організований Міжнародним Інститутом досліджень США, триває три дні до 20 листопада.
"Декілька країн Перської затоки роками попереджали про ризик, що Іран постачає дрони зловмисним країнам в світі", - заявила у вступній промові в п'ятницю президентка ЄС Урсула фон дер Ляєн. Вона назвала дії Ірану "ризиком для безпеки не лише на Близькому Сході, але і для усіх нас".
Заступник міністра оборони США Колін Каль під час свого виступу на форумі в п'ятницю порівняв передачу Іраном дронів, "а можливо, і ракет" для затосування в Україні з застосуванням таких дронів в регіоні.
За нашими оцінками, Україна успішно знешкодила щонайменше 50% іранських дронів, застосованих російськими силами, використовуючи все - від навідних ракет до стрілецької зброї. Україна розробила простий додаток для мобільного телефона, який дозволяє громадянам повідомляти про дрони, щоб збільшити ймовірність успішного знешкодженняКолін Каль, Пентагон
"Іранські дрони вбивають українських цивільних, так само, як вони стріляли по цілях в Саудівській Аравії, ОАЕ, силам Ізраїлю та США та нападали на міжнародні перевезення", - заявив Каль.
Каль вказав на успіх ЗСУ в збитті іранських дронів як свідчення того, що "цю зброю можна подолати". "За нашими оцінками, Україна успішно знешкодила щонайменше 50% іранських дронів, застосованих російськими силами, використовуючи все - від навідних ракет до стрілецької зброї. Україна розробила простий додаток для мобільного телефона, який дозволяє громадянам повідомляти про дрони, щоб збільшити ймовірність успішного знешкодження".
США, додав Каль, працюють із партнерами в світі, щоб зруйнувати іранську програму БПЛА а також посилити протиповітряну оборону України.
Посадовець США застеріг країни регіону, що спроби зблизитись з Москвою, щоб протистояти Тегерану, не будуть успішними, з огляду на залежність Росії від іранської зброї у війні проти України.
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у своїй промові засудив постачання Іраном дронів Росії. "В той час, як народ протестує проти десятиліть репресій, правителі Ірану поширюють кровопролиття і руйнування в регіоні і навіть далеко поза ним - в Києві".
Незважаючи на переважаючу і нещадну силу, Путін програєДжеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії
Клеверлі додав, що корабель Великої Британії двічі цього року в міжнародних водах на південь Ірану перехоплював моторні човни з ракетами "земля-повітря" та моторами для крилатих ракет.
"Незважаючи на переважаючу і нещадну силу, Путін програє", - наголосив Клеверлі. Він високо оцінив те, що країни регіону підтримали резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка засудила анексію української території Росією.
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