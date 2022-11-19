Очільник Пентагону Остін назвав чотири причини, чому допомога Україні важлива для світової безпеки

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що допомога Україні в боротьбі проти російського вторгнення є «інвестицією в нашу власну безпеку», а неспроможність допомогти Україні забезпечити власне майбутнє може призвести до «світу тиранії та безладу». Про це голова оборонного відомства США заявив у суботній промові, виступаючи на безпековому форумі в Канаді.

Як заявив Остін, війна, яку Російська Федерація веде проти України, стосується всього демократичного світу та може підірвати стабільність та процвітання Північної Америки та Європи, а її результат може «визначити курс світової безпеки у цьому столітті».

У промові, що окреслювала міжнародному співтовариству ставки у війні, Остін назвав чотири причини, з яких Україна важлива для всього демократичного світу.

«По-перше, путінська війна з вибору, є безпосередньою загрозою для безпеки в Європі. По-друге, російська агресія є ясним викликом для наших європейських союзників. По-третє, російська відверта жорстокість є прямим нападом на наші спільні цінності та верховенство права. І, нарешті, російське вторгнення націлено проти міжнародного порядку, що заснований на правилах, які забезпечують безпеку для всіх нас», – сказав Остін.

Як зауважує агентство Reuters, заяви Остіна на форумі в Канаді, були «одними з його найсильніших на сьогоднішній день щодо вторгнення Росії», яке триває майже дев’ять місяців.

Остін сказав, що США та їхні союзники встали на захист міжнародної правової системи, бо чим більше ці принципи підриваються, тим небезпечнішим стає світ.

«Росія не лише веде агресивну війну. Вона також навмисно нападає на цивільні об’єкти, та цивільну інфраструктуру без жодної військової мети. Це – не проколи, чи винятки з правил, це - звірства», – сказав Остін про бомбардування житлових будинків, лікарень та шкіл, в результаті яких гинуть сотні цивільних людей, в тому числі і діти.

За словами Остіна, російська війна проти України збільшує ризики глобального поширення ядерної зброї.

«Колеги-автократи Путіна спостерігають. І вони цілком можуть зробити висновок, що отримання ядерної зброї дасть їм дозвіл на полювання. І це може розкрутити небезпечну спіраль розповсюдження ядерної зброї», – сказав Остін.

У саміті Галіфакського міжнародного безпекового форуму, який щорічно проходить у канадській провінції Нова Шотландія, беруть участь сотні делегатів з понад 70 країн світу. Канадські ЗМІ називають цю щорічну зустріч «Давосом міжнародної безпеки».

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