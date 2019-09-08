Австралія висловила жаль з приводу включення Цемаха до обміну полоненими

Австралія розчарована обміном Володимира Цемаха. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Маріси Пейн (Marise Payne).

"Австралія визнає важливість для України обміну полоненими між Україною та Російською Федерацією 7-го вересня 2019-го року та вітає звільнення 35 українських громадян, включно із 24-ма моряками, затриманими в Азовському морі минулого листопада. Ми свідомі, яких страждань вони зазнали, і розуміємо радість з приводу їх повернення. Водночас, Австралія розчарована, що пан Володимир Цемах, який представляє інтерес у зв'язку із збиттям MH17, також був включений до обміну", - йдеться у заяві.

Австралія розчарована, що пан Володимир Цемах, який представляє інтерес у зв'язку зі збиттям MH17, також був включений до обміну

Напередодні, як повідомляє Українська служба "Бі-Бі-Сі", уряд Голландії висловив жаль, що Цемаха передали Росії. У Голландії також підтвердили, що намагалися перешкодити цьому. За словами міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока, Голландський уряд кілька разів звертався до України "на найвищому рівні" в спробі запобігти видачі.

У заяві уряду Австралії відзначається, що там просили уряд України забезпечити Міжнародній слідчій групі, включно із федеральною поліцією Австралії, можливість здійснити допит Цемаха. Австралія також раніше висловила глибоке занепокоєння з приводу можливості включення Цемаха до обміну.

"Гарантувати, що Цемах постане перед судом буде важче, якщо він у Росії. Це особливо розчарує родини жертв", - йдеться у заяві.

До Міжнародної слідчої групи (JIT), яка з'ясовує причини катастрофи MH17 входять представники Нідерландів, Бельгії, Австралії, Малайзії та України. Десятки громадян Австралії перебували на борту MH17.

При цьому повідмоляється, що уряд Австралії вітає заяву прокурора Голландії про те, що звільнення Цемаха на вплине на початок суду щодо чотирьох підозрюваних у березні 2020-го року.

У червні міжнародна слідча група з розслідування збиття літака рейсу MH17 назвала підозрюваних. Це росіяни Ігор Гіркин, Сергій Дубінський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко.

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