Відкликання посла Росії з США: коментарі американських експертів

Ситуація у відносинах США і Росії, яка загострилася 17 березня після інтерв'ю Джо Байдена телеканалу АВС, в якому президент США відповів «так» на запитання, чи вважає він російського лідера Володимира Путіна кілером, дещо заспокоїлася у четвер.

Росія напередодні зробила дипломатичний демарш, відкликавши свого посла в США Анатолія Антонова для консультацій до Москви (він повинен покинути Вашингтон 20 березня), але далі цього кроку поки не пішла: Путін у четвер відповів Байдену дитячо. приказкою «хто як обзивається, той так і називається», пообіцяв підтримувати з США відносини «на умовах, вигідних для себе» і запропонував американському лідеру поспілкуватися по телефону - в майбутню п'ятницю або в понеділок.

Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова також зазначила, що Москва не збирається «погіршувати двосторонні відносини, які і без того зайшли у глухий кут».

При цьому в ефірах російських провладних телеканалів пронеслася буря гніву і різного роду образливих епітетів, якими російські політики рангу нижче президентського нагороджували президента США.

У Вашингтоні 18 березня панував спокій: представник Білого дому Дженніфер Псакі сказала, що Байден «дав пряму відповідь на пряме запитання», США свого посла Джона Саллівана відкликати з Москви для консультацій не будуть, а щодо прохання Путіна про розмову жодних рішень поки немає.

Експерти, до яких звернулася Російська служба «Голосу Америки», оцінювали ситуацію, переважно, як важку, але таку, що може бути вирішена.

Майкл Карпентер: незрозуміло, чому Москва так здивована

Старший директор Центру імені Байдена Університету Пенсільванії Майкл Карпентер (Michael Carpenter) в інтерв'ю «Голосу Америки» заявив, що Росія продемонструвала серйозне невдоволення словами американського лідера:

«Зазвичай відкликання посла означає жорстко визначений демарш, він сигналізує іншій стороні, що відбувається щось серйозне».

У той же час, вважає Карпентер, для Кремля в словах Байдена нічого несподіваного бути не повинно: «Ремарка президента США про те, що Володимир Путін є вбивцею - одна з причин невдоволення Москви. Але якщо згадати поведінку Кремля з отруєнням Сергія Скрипаля, Володимира Кара-Мурзи, Олексія Навального, з вбивствами Бориса Нємцова і Анни Політковської - я міг би продовжувати перераховувати - абсолютно незрозуміло, чому вони так здивовані ».

Експерт додав, що демократи, йдучи на президентські вибори, не приховували, що будуть розмовляти з Москвою прямолінійно: «Під час передвиборної кампанії команда Байдена недвозначно заявляла про свої наміри. Вона дуже чітко говорила, що буде працювати з Росією там, де є спільні інтереси. У той же час вони відверто сигналізували про те, що, якщо Росія втрутиться в вибори в США або в інший спосіб у наші демократичні інститути, це буде мати наслідки для Кремля».

Ендрю Качінс: Байден зробив помилку, давши таку відповідь

Ендрю Качінс (Andrew Kuchins), президент Американського Університету Центральної Азії, що знаходиться в Бішкеку, розповів кореспонденту Російської служби «Голосу Америки», що був спантеличений таким поворотом в інтерв'ю Байдена:

«Думаю, Байден не очікував цього питання. І незважаючи на те, що в цілому інтерв'ю було чудовим в частині його відповідей, чітким і продуманим, на мій погляд, його відповідь саме на це питання була недоречною. І тому мене не здивувало, що Москва відкликала посла ».

«На мій погляд, те, що Байден зробив, було помилкою, хоча я знаю, що безліч людей не погодяться з моєю оцінкою», - вважає Ендрю Качінс. На думку політолога, Джо Байдену слід було відповісти приблизно наступне: «Наскільки мені відомо, пан Путін особисто нікого не вбивав, а що стосується того, чи замовляв він вбивства інших, про це я не можу судити».

Ендрю Качінс впевнений, що «Байдену найближчим часом необхідно особисто поговорити з Путіним - це було б найкращим способом вирішення проблеми».

Девід Креймер: мені подобається, що американський президент говорить правду

Девід Креймер (David Kramer), старший експерт Міжнародного університету Флориди, в минулому - заступник держсекретаря США і президент організації Freedom House, дотримується точки зору, протилежної тій, яку озвучив Ендрю Качинс.

За його словами, президент Байден повівся абсолютно правильно: «Президенту було поставлено пряме запитання, і він відповів на нього точно. Це відрізняється від відповіді, яку давав президент Трамп, коли його запитували про Путіна - той сказав, що «ми і самі не дуже-то невинні». Президент Трамп уникав взагалі говорити що-небудь критичне про президента Путіна, а зараз настав час нового підходу, нової інтонації, нової риторики, і мені набагато більше подобається те, що американський президент говорить правду».

Девід Креймер вважає, що серйозної ескалації у відносинах поки не буде, але її можливість зберігається: «Я не думаю, що визнання Байденом Путіна вбивцею призведе до яких-небудь наслідків. Але, можливо, буде більше санкцій з боку США щодо Росії за її кричущі дії, і тоді, ймовірно, американських офіційних осіб і критиків Кремля очікують якісь заходи у відповідь з боку російських чиновників. Але вони і близько не мають того ефекту, який викличуть санкції США. Так, нас чекають непрості часи, але все цього через дії, які зробив Путін - потрібно пам'ятати, що нинішні американські санкції введені у відповідь на дії Росії».

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