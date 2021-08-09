Байден згадав Тихановську у заяві щодо санкцій проти Білорусі

США, разом із союзниками та партнерами, продовжуватимуть захищати права людини та вільне вираження, і притягуватимуть Лукашенка до відповідальності. Про це у понеділок заявив президент США Джо Байден. Текст заяви президента США розміщено на сайті Білого дому.

"З цією метою ми видаємо новий виконавчий указ, який посилює нашу здатність карати режим, та оголошуємо про нові санкції проти осіб та компаній у Білорусі через їхню роль у нападах на демократію та права людини, транснаціональних репресіях та корупції. Як я сказав лідерці білоруської опозиції, Світлані Тихановській, ми підтримуєму народ Білорусі, який хоробро слідує своїм демократичним прагненням", - йдеться у заяві президента США.

Байден вказав, що режим Лукашенка намагається за будь-яку ціну утриматись при владі.

Як повідомляв "Голос Америки", 9 серпня, в річницю президентських виборів у Білорусі, які в міжнародній спільноті називають «шахрайськими» і які стали початком численних протестів в країні, а також з огляду на тривалі репресії проти білоруської опозиції з боку режиму Лукашенка, президент США Джо Байден видав наказ, яким розширив дію санкцій проти білоруського режиму.

Із заявами про санкції проти режиму Лукашенка виступили також ЄС, Велика Британія та Канада.

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