Байден підтвердив, що США розглядають надання Україні БМП Bradley

Співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й національній безпеці США, заявив координатор стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

"Ми продовжуємо спостерігати поглиблення відносин у сфері оборони між Іраном і Росією. І це хвилює нас не лише через війну в Україні, а з огляду на те, що це може означати для наших інтересів національної безпеки на Близькому Сході та інтересів наших партнерів там", - сказав Кірбі.

Він нагадав про сотні безпілотників, наданих Іраном Росії. А також зауважив, що уряд США з нетерпінням чекає співпраці з новим ізраїльським урядом, включно для протистояння викликам, створеним Іраном: "Ми впевнені, що зможемо продовжувати працювати над досягненням цих спільних цілей".

Звертаючись до Конгресу США 21 грудня, президент України Володимир Зеленський теж наголосив на відповідальності Ірану і небезпеці його підтримки російської війни. Він заявив, що Росія знайшла "союзника в політиці геноциду" щодо українців.

"Іранські смертоносні безпілотники, відправлені в Росію сотнями й сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знайшов іншого, – заявив Зеленський. – Це лише питання часу, коли вони завдадуть удару по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз". Він також закликав до "ліквідації" іранських заводів з виробництва безпілотників і ракет.

Низка експертів своєю чергою називають іранське постачання зброї росіянам протидією можливому переговорному процесу між Україною та Росією щодо досягнення миру.

Як повідомляв Голос Америки, щодо політики Ізраїлю щодо України США не очікують якихось змін. Вашингтон також не проти того, щоб новий ізраїльський уряд спробував стати посередником між Росією та Україною, але це питання – "лише для України", сказав під час брифінгу у вівторок речник Державного департаменту Нед Прайс.

Його коментар пролунав на тлі заяв нового міністра закордонних справ Ізраїлю, які у Києві та Вашингтоні зрозуміли так, що Ізраїль уникатиме публічного засудження Росії за її вторгнення в Україну.