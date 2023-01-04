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Підготовка до передачі Україні систем Patriot вже розпочалась - Кулеба
Підготовка до передачі Україні американських ЗРК Patriot вже розпочалась, повідомив 4 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський і Джозеф Байден. Ми дуже цінуємо цей крок США. Очікуємо на розгортання Patriot у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем уже розпочалася", - сказав Кулеба на брифінгу журналістам.
Глава українського зовнішньополітичного відомства розповів: "Україні потрібно якомога більше високотехнологічних систем ППО, й тому ми ведемо перемовини не лише про нові батареї Patriot, але й про постачання нових систем NASAMS, IRIS-T, Crotale. Ми вдячні США, Німеччині, Норвегії, Франції за вже ухвалені рішення та працюємо над пришвидшенням подібних рішень".
Напередодні речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що нові спроби Кремля використати масові ракетні й безпілотні атаки на критичну інфраструктуру України під час свят, щоб вселити страх і безнадію в серця українців, зазнали краху. Він також нагадав, що президент США Джо Байден підписав бюджет на 2023 рік, у якому, серед іншого, закладено майже 45 млрд доларів додаткового фінансування для України.
Раніше Голос Америки із посиланням на інформацію американських медіа повідомляв, що США обдумують можливість надання Україні бойових машин Bradley Fighting Vehicles, здатних знищити будь-яку іншу техніку на полі бою, включаючи танки - для посилення наземних бойових дій. Цей бойовий транспортний засіб є швидким і маневреним та вважається значно ефективнішим і швидшим, ніж M113, які були надані Україні Сполученими Штатами раніше, а їх потужніша підвіска збільшує швидкість на бездоріжжі.
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- Голос Америки
Війна Росії проти України може бути "заморожена" - експерти
Війна Росії проти України може бути "заморожена" на місяці й навіть роки, а перспективу мирних переговорів ускладнює іранське постачання зброї росіянам, - такі припущення експертів були озвучені в ефірі каналу CNBC.
Адріано Босоні, директор з аналізу в компанії геополітичного прогнозування Rane, вважає, що російсько-українська війна навряд чи закінчиться в осяжному майбутньому. На його думку, ймовірність припинення вогню у 2023 році "дуже низька", не кажучи вже про мирний договір у 2023 році. "Обидві сторони - й українці, й росіяни - вважають, що вони все ще можуть досягти успіху. Війна, очевидно, буде уповільнена у перші місяці цього року через погодні умови, але ми вважаємо, що надалі вона триватиме, - каже Босоні. - Ми не бачимо можливого кінця конфлікту в осяжному майбутньому".
За його словами, війна може бути "заморожена" на місяці й навіть роки, "хоча вже очевидно, що наступ не прогресує так добре, як Росія очікувала на початку, але вона не готова і здаватися чи позбутися завойованих територій".
"Українці сподіваються отримати повний контроль над власними територіями, але ми не думаємо, що Росія повністю відступить. На врегулювання ситуації підуть роки й, можливо, це включатиме перебування Росії на деяких територіях України, зокрема на сході та в Криму і надалі. А це зробить тривалий мир дуже важким для підтримування", - прогнозує Босоні.
Не вважає перспективу мирних переговорів близькою і Тоні Брентон, колишній посол Великої Британії в Росії. На його думку, російська стратегія бомбардування України "для схиляння її до розмови" не працює.
"По-перше, так, ця справа повинна бути завершена переговорами, - каже дипломат. - І, по-друге, це справді дуже неприємні переговори з агресорами, такими мерзенними й жорстокими, як росіяни. Але для подолання тривалої війни, яка продовжує руйнацію України й несе стільки смертей, імовірно, переговори є бажаним варіантом. Хоча я не думаю, що серйозні переговори насправді дуже близько. Росія бомбардує Україну, щоб примусити її розмовляти, але немає жодних ознак, що це працює. Історія свідчить, що така стратегія зовсім не є успішною. Ви пам'ятаєте "Бліц" - наша розмова з німцями не розпочалася у результаті цього бомбардування. Водночас є певні натяки на те, що люди почали більш реалістично сприймати ідею переговорів".
Брентон зауважив, що ключова підтримка озброєнням для України надходить від США. Але наголосив, що президент Байден висловився абсолютно чітко: рішення залишається за Зеленським - коли і як переговори мають розпочатися. Тому, на переконання Брентона, немає ознак домінування західної підтримки над рішеннями України.
Він додав також, що слід розуміти величезну відстань між самим фактом початку переговорів і моментом, коли у їхньому результаті може бути досягнуто якихось рішень. На думку експерта, момент переговорів відтерміновує співпраця Росії з Іраном, що посилює її військовий потенціал постачанням озброєння.
Натомість видання Financial Times, як повідомляв Голос Америки, наголошує на тому, що у 2023 році міжнародні партнери мають продовжувати надавати Україні всю допомогу, необхідну, щоб Київ завершив війну на своїх умовах. "Союзники України повинні зробити все можливе, щоб вона змогла відбити будь-яку нову атаку та повернути більше територій. Мета в тому, щоб Київ знаходився у такому положенні, в якому в них будуть найсильніші позиції", - йдеться у матеріалі FT.
А директор Програми з дослідження Росії в CNA та представник Інституту Кеннана Майкл Кофман переконаний, що хід війни 2023 року в Україні визначиться у наступні кілька місяців.
Як приватні пілоти з Німеччини переправляють до України гуманітарні вантажі, що рятують життя на полі бою
Благодійна організація "Синьо-жовтий хрест" відправляє критично важливі вантажі медичної допомоги, залучаючи людей, які мають приватні літаки.
Організація працює з 2014 року у місті Кельн і збирає навколо себе найактивніших українців регіону. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну пріоритетом її роботи стала медична допомога.
"80% наших пожертв ідуть на закупівлі медичних продуктів, і наша команда за допомогою німецьких та українських лікарів створила кілька проектів медичного характеру", – розповідає Юлія Чинуша, заступниця голови НДО "Синьо-жовтий хрест".
Одним із головних проектів є рятувальний рюкзак. Завдяки його вмісту у критичних умовах можна врятувати до п'яти життів.
"Цей рюкзак є особливим, бо у ньому є близько 130 різних медикаментів та медичних продуктів, необхідних для повного лікування пацієнтів, починаючи від діагностики й до лікування в критичних станах", – каже волонтерка Вікторія Бойко.
Прилади для діагностики, турнікети, шини для стабілізації тазу, медикаменти - волонтери складають рюкзаки з уважно підібраних речей, рекомендованих українськими та німецькими лікарями. Один такий рюкзак коштує тисячу євро. А організація відправляє сотні рюкзаків в лікарні по всій Україні.
"Лікар один дзвонив із Херсонщини і казав, що вони з цим рюкзаком оперували в лісі.. В лісі...", – каже Бойко.
Тому для організації надважливим завданням була швидкість доставки рюкзаків та іншої медичної допомоги в Україну. Тут на допомогу прийшли пілоти-волонтери. Один із друзів організації, працівник техіндустрії Кай Вольф розповідає, як він знайшов першого пілота, що зголосився летіти із медичним вантажем.
"Мені подзвонив хороший друг. Стефан запитав, що ми можемо зробити? Він пілот. Ідея полягала в тому, чи зможемо ми знайти 5 або 10 божевільних пілотів, які зможуть літати з нами".
Так створилась окрема організація "Ukraine air rescue", яка налічує близько 380 пілотів і тісно співпрацює з "Синьо-жовтим Хрестом".
"З Синьо-Жовтим хрестом у нас було 40 рейсів. І я думаю, понад 15 тонн медикаментів [...] Ми говоримо про те, що потрібно в Україні, тому що тут люди точно знають, що потрібно. Ми повинні підготувати польоти, ми зв’язуємося з пілотами, які можуть літати в конкретний день, потім ми повинні спланувати політ", – каже Вольф.
Пілоти доставляють вантажі до польського кордону. У "Синьо-жовтому хресті" запевняють: співпраця з пілотами зробила процес доставки в рази ефективнішим.
"Саме рюкзаки ми великими партіями відправляємо пілотами, тому що пілоти летять 4 години до кордону, фура їде 2 дні. Ми ставимо в пріоритет порятунок життя", – зазначила Юлія Чинуша, заступниця голови НДО "Синьо-жовтий хрест".
Такі польоти із медичним вантажем відбувається щотижня. За цей час, говорять в організації, й пілоти, й волонтери "Синьо-жовтого хреста" стали одною великою сім'єю.
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Альтернатива російському газу. Болгарія підписала довгострокову газову угоду з Туреччиною
Державна компанія Болгарії Bulgargaz у вівторок, 3 січня, підписала довгострокову угоду з турецькою державною газовою компанією Botas. Угода надає Болгарії доступ до газової мережі Туреччини та терміналів зрідженого природного газу.
Цією угодою ми забезпечуємо можливість купувати газ у всіх світових виробників і розвантажувати його в Туреччині, що найкраще підходить Болгарії з точки зору логістики.міністр енергетики Болгарії Россен Христов
Болгарія майже повністю залежала від російського газу, але зараз шукає альтернативи після того, як Росія припинила поставки у квітні через відмову Болгарії платити в рублях. Відповідно до нової 13-річної угоди, Bulgargaz зможе використовувати турецькі термінали зрідженого природного газу для транспортування газу через газову мережу Botas до Болгарії.
«Цією угодою ми забезпечуємо можливість купувати газ у всіх світових виробників і розвантажувати його в Туреччині, що найкраще підходить Болгарії з точки зору логістики», - наголошує міністр енергетики Болгарії Россен Христов.
За даними турецької сторони, угода дозволить Болгарії транспортувати близько 1,5 мільярда кубометрів газу на рік. Христов наголошує, що Болгарія зацікавлена забронювати потужність турецьких терміналів близько 1 млрд кубометрів газу на рік і укласти імпортні угоди з європейськими та американськими виробниками зрідженого природного газу.
Раніше Голос Америки повідомляв, що до Німеччини прибула перша партія зрідженого природного газу зі Сполучених Штатів у межах зусиль, спрямованих на допомогу Німеччині отримати альтернативу російським енергоносіям.
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США не проти «розмов» Ізраїлю з Росією, але вирішувати Україні – Держдеп
США не очікують від Ізраїлю зміни політики підтримки щодо України, сказав речник державного департаменту. Вашингтон також не проти того, щоб новий ізраїльський уряд спробував стати посередником між Росією та Україною, але це питання – «лише для України», сказав під час брифінгу у вівторок, 3 січня, речник Державного департаменту Нед Прайс.
Його коментар пролунав на тлі заяв нового міністра закордонних справ Ізраїлю, які у Києві та Вашингтоні зрозуміли як такі, що Ізраїль уникатиме публічного засудження Росії за її вторгнення в Україну.
Якщо Ізраїль чи будь-яка інша країна має можливість допомогти припинити жорстоку агресію Росії проти України, то ми вітали б це, якщо умови цих зусиль прийнятні для наших українських партнерівНед Прайс
США не є проти посередницьких зусиль Ізраїлю, але «це питання в першу чергу до України» – Прайс
Як зауважив у відповідь на запитання журналістів речник державного департаменту Нед Прайс, зовнішню політику Ізраїлю визначає прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу, й американські дипломати поки не побачили змін у цій політиці. Він зазначив, що Ізраїль підтримав Україну та надав їй гуманітарну допомогу.
«Тож я маю враження, що підхід не зміниться», – сказав Прайс. Він додав, що «якщо Ізраїль потенційно може відігравати чи намагатися відігравати певну роль у розмовах між Росією та Україною», то США не є проти цього, але «це питання в першу чергу до України».
«Якщо Ізраїль чи будь-яка інша країна має можливість допомогти припинити жорстоку агресію Росії проти України, то ми вітали б це, якщо умови цих зусиль прийнятні для наших українських партнерів», – наголосив Прайс.
Кеон не уточнює, Лавров каже, що говорили про Україну
У вівторок новий міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен повідомив, що мав телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, який подзвонив привітати його зі вступом на посаду.
«Ми обговорили низку двосторонніх і регіональних питань, а також відносини між країнами», – повідомив ізраїльський міністр у Twitter.
У російському МЗС про цю розмову поінформували докладніше, зокрема, повідомили, що Лавров і Коен обговорювали питання України.
«Глава російського зовнішньополітичного відомства також інформував свого ізраїльського колегу про окремі аспекти ситуації в Україні в контексті спеціальної військової операції, що проводиться Росією», – мовиться в офіційному повідомленні Кремля.
Коен передав послання від Блінкена – Times of Israel
У вівторок газета Times of Israel повідомила з посиланням на високопоставленого ізраїльського дипломата, що під час телефонної розмови в понеділок держсекретар США Ентоні Блінкен попросив Елі Коена передати повідомлення для Росії. Як сказав цей дипломат, Коен передав повідомлення Лаврову.
Неназваний дипломат не повідомив, про що саме йшлося у цій розмові, але заперечив припущення, що Ізраїль змінює політику щодо України, а слова міністра він пояснив тим, що дипломатичні зусилля Ізраїлю будуть менш публічними, бо попередній розголос шкодив інтересам Ізраїлю. Американські дипломати не коментували це повідомлення.
Газета нагадує, що під час останнього терміну Нетаньягу, перед широкомасштабною війною, президент України Володимир Зеленський просив його поговорити з Путіним про організацію розмови, але Кремль тоді не був зацікавлений у переговорах з Києвом.
«Мовчання про злочинну поведінку Росії добром не скінчиться», – американський сенатор Грем
У понеділок сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем розкритикував Елі Коена, який, щойно вступивши на посаду міністра закордонних справ, заявив, що Ізраїль уникатиме публічного засудження Росії за її вторгнення в Україну.
«Я радий бачити, що пан Коен, новий міністр закордонних справ Ізраїлю, надає пріоритет стратегічним відносинам США та Ізраїлю та підтримує продовження гуманітарної допомоги Україні. Але ідея про те, що Ізраїль повинен менше говорити про злочинне вторгнення Росії в Україну, трохи нервує», – написав Грем у мережі Twitter.
Критики понеділкової промови Коена, включно з високопоставленим республіканським законодавцем у США, розцінили його слова як можливу ознаку того, що новий уряд в Єрусалимі змінить політику на прокремлівську.
«Сподіваюся, пан Коен розуміє, що коли він розмовляє з російським Лавровим, він розмовляє з представником режиму військових злочинців, який щодня вчиняє воєнні злочини в промислових масштабах. Мовчання про злочинну поведінку Росії добром не скінчиться», – додав Грем.
У понеділок на церемонії вступу на посаду, Коен сказав, що серед найважливіших пріоритетів є зміцнення стратегічного партнерства зі США та протидія Ірану, але говорячи про Україну, Коен наголосив, що Ізраїль "буде менше говорити публічно" про цю проблему, однак продовжить надавати Києву гуманітарну допомогу.
Як повідомляв Голос Америки, наприкінці грудня ізраїльські ЗМІ цитували керівника ізраїльського розвідувального відомства Моссад, який заявив, що Іран прагне розширити поставки сучасної зброї Росії. Наприкінці жовтня президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що поділився з Вашингтоном інформацією, яка, за даними ізраїльської розвідки, свідчить про використання іранських безпілотників у війні в Україні.
У Києві «дивуються» заявам з Ізраїлю
Високопоставлений український дипломат сказав, що для Києва «дивно», що Ізраїль намагається домовлятися з Москвою. Посол з особливих доручень Олександр Щерба вважає, що такі наміри нового уряду в Ізраїлі не узгоджуються з політикою країни щодо Ірану та щодо ситуації євреїв у Росії.
«Зеленський, єврейський президент України: Росія готує мегаатаку іранськими безпілотниками. Головний рабин Росії: рекомендує всім євреям покинути Росію. Новий міністр закордонних справ Ізраїлю: ми не будемо допомагати Україні військово і знову почнемо переговори з Росією. Дивно», – зауважив Щерба у Twitter.
На тлі масових атак іранськими безпілотниками українським міст, Київ просив Ізраїль про системи й технології протиповітряної та протиракетної оборони. У листопаді минулого року ізраїльське видання Haaretz повідомило з посиланням на трьох високопоставлених європейських дипломатичних чиновників, що Сполучені Штати також наполегливо закликали Ізраїль приєднатися до західних зусиль у боротьбі проти Росії.
Газета тоді повідомила, що під тиском США Ізраїль профінансував «стратегічні матеріали» для України «на мільйони доларів», але європейські дипломати сказали, що адміністрація Байдена вимагала від Ізраїлю розширення допомоги Києву.
Ці дипломати сказали ізраїльській газеті, що американці хотіли, щоб Ізраїль поставив Україні зенітні батареї. «Однак після переговорів між двома урядами та обговорень лідерів Ізраїлю та служб безпеки було домовлено натомість фінансувати стратегічні матеріали», – мовиться у повідомленні газети.
Голосування щодо Ізраїлю в ООН не було «антиізраїльським» – Кулеба
У загалом дружніх стосунках України та Ізраїлю були останнім часом і інші проблеми. Зокрема, Ізраїль критикував Україну за те, що вона голосувала в ООН «разом з Росією» проти інтересів Ізраїлю на Близькому Сході. Зокрема, Україна проголосувала за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка закликає Міжнародний суд винести правовий висновок щодо наслідків окупації Ізраїлем палестинських територій.
Відповідаючи на цю критику, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю українському виданню РБК-Україна, що Київ за весь період незалежності не схвалив жодного документу «антиізраїльської спрямованості».
«Я вважаю Ізраїль важливим партнером України, але не потрібно нам розповідати, що ми голосуємо разом із Росією, – коли ви пояснюєте нам, що ви не даєте нам ППО, тому що ви не хочете сваритися з Росією», – сказав Кулеба.
Український міністр також нагадав, що Ізраїль «влаштував ганебну політику стосовно українських біженців», яких «по суті» не впускали до Ізраїлю після початку широкомасштабної агресії Росії.
Попри це, Кулеба сказав, що Україна відкрита до дружби з Ізраїлем, і «продовжує розраховувати на дієву допомогу та розуміння з боку Ізраїлю».
За повідомленням американського видання Axios, що посилається на українських та ізраїльських чиновників, наприкінці минулого року, в п’ятницю, 30 грудня, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, в якій він просив Україну проголосувати проти згаданої резолюції Генеральної Асамблеї ООН.
За даними видання, яке посилається на українського чиновника, Зеленський просив, щоб новий уряд Ізраїлю надав Україні системи захисту від нападів Росії, яка використовує балістичні ракети і безпілотники іранського виробництва. Але Нетаньяху нічого не пообіцяв, сказавши, що готовий обговорити прохання Зеленського в майбутньому.
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