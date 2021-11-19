Пакет соціальних стимулів Байдена обсягом у 1,75 трлн пройшов Палату представників - республіканці попереджають про інфляцію

Палата представників Конгресу США у п'ятницю схвалила законопроект "Відновити краще, ніж було" обсягом у 1,75 трлн доларів, який покликаний посилити систему соціального захисту та боротьбу з кліматичними змінами. Законопроект, який є пріоритетом для Джо Байдена, тепер спрямований до Сенату.

Голосування відбулося після того, як лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті виступив промовою, яка тривала понад 8 годин, побивши всі рекорди з тривалості виступу. Маккарті перерахував усі претензії республіканців до законопроекту, який, за його словами, сприятиме посиленню темпів інфляції.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", за даними Мінпраці США, індекс споживчих цін за останні 12 місяців в країні зріс на 6.2%, що стало найбільшим зростанням з листопада 1990-го року. Як відзначала інформаційна агенція AP, зростання інфляції нівелює зростання заробітної платні американських працівників в останні місяці. У даному ЗМІ також звернули увагу на те, що інфляція означає, що цього святкового сезону витрати американців значно подорожчали.

Напередодні Бюджетне управління конгресу оприлюднило свою оцінку згідно з якою, передбачене пакетом фінансування дій податківців дозволило би о 2031-го року зменшити дефіцит бюджету на 127 мільярдів доларів.

Перед голосуванням за пакет, міністерка фінансів США Єллен заявила, що його схвалення дає шанс "поставити економіку на шлях посиленого зростання, продуктивності, залучення робочої сили та економічної рівності, без обтяження майбутніх поколінь боргами".

Президент Джо Байден у п'ятницю вранці високо відгукнувся про ухвалення цього законопроекту.

Байден назвав підсумки голосування в Палаті представників "гігантським кроком уперед" у виконанні його економічного плану.

Натомість у Республіканській партії знову розкритикували пакет.

Сенатор-республіканець Тім Скотт заявив, що пакет "не потрібен".

Лідер республіканської меншості у Сенаті США, де тепер вирішуватиметься доля законопроекту звернув увагу на інфляцію у США.

"90% американців стурбовані інфляцією, але демократи у Палаті представників щойно проголосували за те, щоб дозволити Вашингтону надркувати, позичити та згаяти ще більше трильйонів", - заявив Мітч Макконнелл.

У заяві сенатор-республіканець розкритикував демократів, заявивши, що ті, серед іншого, підтримали підвищення податків, яке "вб'є робочі місця у США".

"Американці не просили радикальних заходів проти енергетичної галузі, які зробили пальне та опалення ще дорожчими та збільшили нашу залежність від Росії та Китаю. Опитування за опитування вказує, що Американці хочуть, щоб демократи у Палаті представників відійшли від прірви. Але Палата представників послухала Байдена та спікерку Пелосі, а не людей. Тепер лише кілька демократів у Сенаті можуть захистити американські родини від цих радикальних та болісних заходів. Вони мають вбити цей законопроек", - заявив Макконнелл.

Подальша доля пакету лишається незрозумілою: демократи-центристи у Сенаті Джо Манчин та Кірстен Сінема, яких мав на увазі у своєму зверненні Макконнелл, як і раніше, висловлюють стурбованість щодо обсягу інвестицій та деяких положень законопроекту. Обсяг пакету вже був суттєво зменшений порівняно з первісним планом демократів, який мав обсяг у 3,5 трильйона доларів, але він, як і раніше, передбачає інвестування мільярдів доларів в освіту, охорону здоров'я та боротьбу зі змінами клімату.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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