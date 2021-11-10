У США найвища річна інфляція за 30 років

За даними Мінпраці США, індекс споживичих цін за останні 12 місяців в країні зріс на 6.2%, що стало найбільшим зростанням з листопада 1990-го року.

Як відзначає інформаційна агенція AP, зростання інфляції нівелює зростання заробітної платні американських працівників в останні місяці. У даному ЗМІ також звернули увагу на те, що інфляція означає, що цього святкового сезону витрати американців значно подорожчали.

Коментуючи дані Мінпраці, президент США Джо Байден заявив у соціальній мережі Twitter, що подолання інфляційного тренду є "головним пріоритетом". При цьому він заявив, що схвалений раніше законопроект видатків на інфраструктуру та пакет соціальних витрат, який нині розглядається Конгресом, протидіятимуть інфляції. Раніше адміністрація Байдена називала це зростання цін "перехідним" і пов'язувала його із відновленням економіки.

Між тим критики президента США, у тому числі у Республіканській партії, називають причиною інфляції політику адміністрації Байдена, яка вдалась до багатотрильйонних витрат з бюджету на тлі пандемії COVID-19.

Демократи ж вказують на подібний підхід президента-республіканця Дональда Трампа, за президентства якого було затверджено два стимуляційні пакети загальним обсягом 3 трильйони доларів.

"Команда Байдена відповість на це заявами, що необхідно схвалити ще більше трильйонних бюджетних витрат, хоча будь-який студент другого курсу скаже, що це лише посилить інфляцію. Цю проблему не виправить жодна промова, чи інтерпретація", - твітує коментатор американського каналу Fox Джо Конча.

"За усіма ознаками, загроза, яку інфляція становить для американців, не є "перехідною" і погіршується. Від цін на продукти до цін на заправках, американці знають, що інфляція це реальність і Вашингтон більше не може ігнорувати економічний біль, який американці відчувають щодня", - твітує сенатор-демократ Джо Манчін, який є противником значних бюджетних витрах пропонованих президентом США.

"Незаконні перетину кордону б'ють рекорди. Інфляція - на найвищом за 31 рік рівні. Джо Байден несе відповідальність за все нові кризи а американці відчувають це не собі", - заявив сенатор-республіканець Тед Круз.

"Вітаємо у америці президента Байдена, де ціни зростають а інфляція навища за 31 рік на рівні 6.2% Ви відчуєте це на своїх витратах", - заявив сенатор-республіканець Чарльз Греслі.

Все ж підтримка економічної політики Байдена серед американців знижується, показало загальноамериканське економічне опитування CNBC, проведене в жовтні.

40% опитаних позитивно оцінили економічну політику президента США, а 54% - негативно. Останній показник зріс на 7 відсоткових пунктів, порівняно з липнем.

У статті використано матеріали AP.

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