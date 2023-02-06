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Місце в кремлівській ієрархії та соляні копальні - Білий дім про "егоїстичний" інтерес Пригожина у боях за Бахмут
У тяжких боях за Бахмут найбільше зацікавлений очільник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин - "через егоїстичну особисту вигоду з метою підвищити свій високий статус у кремлівській ієрархії". Так ситуацію прокоментував координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
Кірбі також наголосив на економічній вигоді, яку, за інформацією посадовця, планує отримати Пригожин - через місцеві соляні та гіпсові копальні.
"Через цей егоїстичний інтерес Пригожин не боїться кидати у бій в'язня за в'язнем", - сказав Кірбі під час брифінгу про залучення засуджених до лав "Групи Вагнера". Посадовець додав, що США зосереджуватимуться на тому, щоб продовжувати надавати Україні необхідну безпекову допомогу для її успіху на полі бою і зокрема довкола Бахмута.
Соляне родовище Артемівське у Бахмуті площею 179 квадратних кілометрів одним з найбільших у Європі. Місцеві соляні шахти належать державному підприємству "Артемсіль", лідеру на українському ринку й експортеру до 20 країн, допоки воно не припинило виробництво через кілька місяців після російського вторгнення. З моменту заснування наприкінці XIX століття підприємство видобуло понад 280 мільйонів тонн солі. Шахти досягають глибини 200-300 метрів і мають тунелі загальною довжиною 300 кілометрів.
За інформацією Reuters, соляні шахти можуть стати комерційно прибутковим активом, а також росіяни планують використовувати їх для зберігання боєприпасів і зброї поза зоною дії українських ракет.
Раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє мобілізацією росіян, які мають непогашену судимість за вбивства та інші тяжкі злочини, передбачені Кримінальним кодексом РФ.
Як повідомляв Голос Америки, Сполучені Штати оголосили санкції проти ПВК "Вагнер" та Пригожина. Міністерство фінансів США назвало "Групу Вагнера" міжнародною злочинною організацією.
Також Сполучені Штати звинувачували російських найманців в експлуатації природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані, аби допомогти фінансувати війну Кремля в Україні.
У статті використано матеріали Reuters
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ПВК "Вагнер" все складніше вербувати в'язнів на війну РФ в Україні - медіа
У російських тюрмах усе менше добровольців воювати в Україні у складі ПВК "Вагнер" на тлі повідомлень про великі втрати серед в'язнів, тому видання Євгена Пригожина розпочали піар-кампанію за участі ув'язнених, які вижили на війні та вже повернулися додому. Про це пише незалежне російське видання "Медіазона".
Журналісти зазначають, що якщо раніше Пригожин агітував особисто, тепер "посилає підлеглих". "Цього разу добровольців набагато менше: якщо після першого візиту Пригожина на війну записувалися по кілька сотень ув'язнених, то тепер це швидше кількадесят. В'язні кажуть, що вже не дуже вірять у помилування, а новини та розмови із завербованими переконують їх, що ризик загибелі дуже високий".
Нині координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що у тяжких боях за Бахмут найбільше зацікавлений особисто Пригожин - "через егоїстичну особисту вигоду з метою підвищити свій високий статус у кремлівській ієрархії".
Як зазначає Радіо Свобода, про другу хвилю набору до ПВК "Вагнер" раніше писали правозахисник і колишній політвʼязень Іван Асташин, видання "Верстка" та кілька телеграм-каналів.
Скільки загалом людей було завербовано на війну з російських колоній, достеменно не відомо. Федеральна служба виконання покарань повідомляла про скорочення торік кількості увʼязнених майже на 30 тисяч осіб. На початок лютого "Медіазона" змогла підтвердити загибель 823 завербованих увʼязнених, хоча реальні цифри можуть бути значно більшими.
Найманців угруповання підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів. З весни 2022 року у медіа почала зʼявлятися інформація, що ПВК вербує увʼязнених у російських колоніях для участі у війні з Україною в обмін на помилування. Як це оформляється юридично, досі невідомо. Кремль заявив, що ця інформація засекречена.
Суд у Грузії відмовився випустити Саакашвілі за станом здоров'я
Тбіліський міський суд 6 лютого відмовився відтермінувати виконання вироку в справі колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, передає грузинська служба Радіо Свобода. Рішення оголосив суддя Георгій Аревадзе, тим самим не задовольнивши клопотання адвокатів Саакашвілі.
Рішення судді викликало невдоволення родичів та прихильників колишнього президента.
На сьогоднішньому засіданні сторони проголосили заключні промови, після чого суддя зачитав рішення.
Представники пенітенціарної служби не погодилися з клопотанням адвокатів Саакашвілі. За словами представника служби, юриста Ніки Абрамішвілі, поданий суду висновок не містив достовірної інформації про тяжкість хвороби засудженого Міхеїла Саакашвілі і не міг служити підставою для відтермінування покарання.
Зі свого боку, адвокати сьогодні закликали суддю задовольнити їхнє клопотання та винести справедливе рішення. Зокрема, Шалва Хачапурідзе сказав судді, що порятунок життя третього президента – у його руках. За поясненням адвокатів, Аревадзе своїм рішенням міг зіграти історичну роль і закласти основу для великого примирення.
Виходячи зі стану здоров’я, Михайло Саакашвілі ані на засіданні, ані на оголошенні рішення не був присутнім, навіть дистанційно.
З клопотанням про відстрочку або звільнення від покарання колишнього президента Грузії до суду звернулися адвокати Саакашвілі. Це клопотання суддя Георгій Аревадзе розглядав близько двох місяців.
Експрезидент Грузії, який має українське громадянство, був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. На той час щодо нього був ухвалений заочний вирок – 6 років позбавлення волі у справі про перевищення повноважень.
Через проблеми зі здоровʼям Саакашвілі перевели до цивільної клініки у Тбілісі. Сам політик та його прихильники наполягають, що погіршення стану могло бути спричинене отруєнням. Влада Грузії стверджує, що для таких висновків немає доказів.
Кількість жертв землетрусу у Туреччині й Сирії перевищила 2600. США відправляють в регіон групи рятувальників
Вашингтон відправляє до Туреччини дві групи рятувальників у координації з Анкарою для пошуку вцілілих і ліквідації наслідків потужного землетрусу. Про це на брифінгу повідомив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
"Зараз окрім персоналу, який вже працює на місці, ми перебуваємо в процесі розгортання додаткових груп, у тому числі двох пошуково-рятувальних груп в умовах міста із 79 осіб, щоб підтримати пошуково-рятувальні зусилля Туреччини та допомогти всім тим, хто постраждав або втратив житло внаслідок землетрусу, - повідомив Кірбі. - USAID і Пентагон також зараз координують дії зі своїми турецькими колегами щодо додаткової допомоги".
Раніше Голос Америки повідомляв, що президент США Джо Байден висловив співчуття родинам загиблих і поранених й пообіцяв надавати "будь-яку необхідну допомогу" Туреччині, а також підтримку Сирії через гуманітарні організації у країні, які підтримують США.
Тим часом стало відомо, що кількість жертв землетрусу у Туреччині й Сирії перевищила 2600, понад 11 тисяч людей поранені. Епіцентр знаходився у місті Газіантеп, неподалік кордону із Сирією. Підземні поштовхи були відчутні також у Лівані та Ізраїлі.
Перший поштовх магнітудою 7,8 бала стався перед сходом сонця, через кілька годин було відчутно повторні поштовхи у 7,7 бала. Пошук вцілілих у тисячах обвалених будинків ускладнює холод і дощ.
У статті використано матеріали Reuters
США відправили до Туреччини допомогу після землетрусу, що забрав понад 2200 життів
Сполучені Штати висловлюють співчуття родинам загиблих і поранених внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії, повідомив президент Джо Байден. Глава Білого дому додав, що «доручив своїй команді продовжувати уважно стежити за ситуацією у координації з Туреччиною та надавати будь-яку необхідну допомогу».
«Наша початкова допомога Туреччині вже у дорозі, а гуманітарні організації в Сирії, які підтримують США, реагують на наслідки землетрусів по всій країні, - йдеться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена. - Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб допомогти постраждалим від цих землетрусів у наступні дні, тижні та місяці».
У заяві Держдепу також йдеться, що США підтримуватимуть «тісний контакт» з «турецькими союзниками та нашими гуманітарними партнерами в найближчі дні, щоб визначити, що потрібно регіону».
За останніми даними найпотужніший за майже століття землетрус на півдні Туреччини та на північному заході Сирії забрав життя понад 2200 людей і тисячі людей зазнали поранень. Перший поштовх магнітудою 7,8 балів стався перед сходом сонця, через кілька годин було відчутно повторні поштовхи у 7,7 балів.
«Нас трясло, як у колисці. Нас було дев'ятеро вдома. Двоє моїх синів досі під завалами, я чекаю на них», - розповіла постраждала з міста Діярбакир.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав це історичною катастрофою та найсильнішим землетрусом, який стався в Туреччині з 1939 року, але сказав, що влада робить усе можливе, аби врятувати якомога більше людей.
У Сирії влада повідомляє про 461 загиблих і 1326 поранених, а за словами представника ООН, на контрольованій повстанцями території на північному заході відомо про ще принаймні 255 жертв.
Про готовність терміново відправити до регіону пошуково-рятувальні команди оголосили майже півсотні країн світу.
«Готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи», - написав у Twitter і президент України Володимир Зеленський. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Київ готовий відрядити велику групу рятувальників до Туреччини й тісно співпрацює з турецькою стороною «для координації їхнього розгортання».
Як повідомляв раніше «Голос Америки», Велика Британія відправить 76 спеціалістів, чотирьох пошукових собак і рятувальне обладнання, які прибудуть до Туреччини вже ввечері, повідомило британське МЗС. Про готовність відправити рятувальників до Туреччини заявив німецький канцлер Олаф Шольц.
У статті використано матеріали Reuters
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