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Білий дім розкрив зміст розмови Байдена та Зеленського
Президенти США та України у середу обговорили роботу США та їх союзників щодо надання Україні військової, економічної, та гуманітарної допомоги та накладення суворих втрат на Росію за її агресію. Про це повідомляє сайт Білого дому.
Як повідомляється, у розмові йшлося про постійну роботу США щодо виконання головних безпекових запитів України, вплив озброєнь, які отримує Україна, на конфлікт, та подальші зусилля Америки та союзників щодо визначення додаткового устаткування, щоб допомогти українським військовим.
Байден також повідомив Зеленського про намір США надати Україні 500 мільйонів доларів прямої бюджетної допомоги. Розмова також торкнулась оголошених раніше санкцій та гуманітарної допомоги США .
У середу президент України Володимир Зеленський заявив у Twitter, що у ході розмови із Байденом "поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин".
"Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу", - відзначив президент України.
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"Міжнародна амністія" заявила, що Кремль влаштував "полювання на відьом" у Росії на критиків, противників війни
Влада Росії розпочала "полювання на відьом" та використовує систему кримінального правосуддя країни, щоб переслідувати антивоєнних протестувальників і впливових критиків держави, які висловлювали свою опозицію до російського вторгнення в Україну. Про це пише міжнародна правозахисна організація "Міжнародна амністія".
"Переслідування тих, хто виступає проти вторгнення Володимира Путіна в Україну, виходить далеко за межі попередніх зусиль з придушення протестувальників та активістів. Ті, кого затримали за критику війни, стикаються з абсурдною кількістю свавільних звинувачень лише за їх висловлювання. Їх звинувачують не лише в «дискредитації» збройних сил, а й у наклепі, шахрайстві чи у "тероризмі", — сказала Марі Стратерс, директорка "Міжнародної амністії" у Східній Європі та Центральній Азії.
Між тим, як повідомляє "Интерфакс", за даними опитування ВЦИОМ 74% росіян підтримують рішення Росії провести те, що Москва подає своїм громадянам як "спеціальну військову операцію". При цьому вказує дане ЗМІ, на другий день війни підтримка становила 65%.
А соціологічний центр "Левада-Центр", внесений у Росії до списку іноземних агентів, повідомляє, що у березні у Росії значно зросло схвалення основних державних інститутів. "Діяльність президента схвалюють 83%", - повідомляє "Левада-Центр".
Деякі російські активісти раніше закликали не довіряти даним опитувань у Росії. Так, російський блогер Максим Кац писав у соціальній мережі Twitter, що в опитуваннях громадської думки беруть участь лише ті, хто підтримує дії уряду країни
У статті використано матеріали "Интерфакс".
В Пентагоні відзначили "сміливі і історичні" плани Німеччини з розбудови війська
"Сміливим і історичним" назвав очільник Пентагону Ллойд Остін рішення Німеччини значно зміцнити військові сили країни. Заява прозвучала у середу під час першого офіційного візиту міністра оборони Німеччини Крістін Ламбрехт до США.
Раніше в своїй промові перед німецьким парламентом, після нового військового вторгнення Росії до України, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про масштабні інвестиції у військо, яке, за оцінками оглядачів, може стати найпотужнішим в Європі.
"Німеччина виявила надзвичайне лідерство в критичний момент, - заявив очільник Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі з Ламбрехт. - Рішення вашого канцлера посилити німецькі збройні сили є сміливим та історичним і ми з нетерпінням очікуємо на співпрацю з вами заради втілення цього".
Остін також привітав рішення Німеччини надати Україні безпекову допомогу. "Війна, яку обрав Путін, спричиняє значні втрати для цивільних і змусила мільйони невинних українців полишити свою країну. Росія не лише нападає на Україну, вона нападає на основоположні принципи ключові для трансатлантичної безпеки і ми з гордістю стоїмо поряд із союзниками та партнерами і підтримуємо суверенітет України і приносимо наслідки для Росії за її агресїю".
Ламбрехт підтвердила єдність Європи та НАТО перед лицем російської агресії. Вона вказала, що рішення канцлера Шольца зміцнити збройні сили країни дозволяє Німеччині "бути надійним партнером в НАТО".
Ламбрехт перебуває з візитом у Вашингтоні, а потім відвідає сесію ООН в Нью-Йорку. "Російська агресивна війна має глобальне значення, - йдеться в повідомленні Посольства Німеччини в США, виданому напередодні візиту, - тому кординація між парнерами є ще більш важливою".
Командувач Європейського командування США прокоментував ризики розширення війни з боку Росії
Росія здатна поширити бойові дії на нові сфери. Про це командувач Європейського командування сил США і Верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Тод Волтерс заявив у середу у ході виступу у Комітеті Палати представників з питань збройних сил, повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.
За словами Волтерса, такий ризик зберігається.
Волтерс вказав, що США докладають зусиль для того, щоб надати Україні необхідні озброєння і водночас не спровокувати Росію на подальшу ескалацію. За словами посадовця, ситуація у цьому плані змінюється постійно.
При цьому чиновник наголосив, що різні країни мають право надавати зброю на власний розсуд.
У своїх коментарях Волтерс відзначив, що Україна відчуває особливу потребу і ефективно використовує бронебійну, протитанкову зброю, засоби ППО. За його словами, США ведуть діалог із Словаччиною та іншими країнами, які володіють ракетними системами С-300 радянського виробництва, з приводу питання їх можливого надання Україні.
У середу у зверненні до парламенту Норвегії президент України Володимир Зеленський підкреслив, що головною потребою України зараз є озброєння.
"Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія. Я буду дуже конкретним у цих стінах, у ваших стінах. Повірте, ми втрачаємо конкретних людей, конкретні міста руйнуються. Тому я хочу назвати чітко, що нам потрібно. Зокрема, протикорабельна зброя – ракети HARPООN, а також протиповітряні системи NASAMS. Окрім цього, нам потрібні засоби ураження бронетехніки, артилерійські системи", - наводить слова Володимира Зеленського сайт президента.
Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що будь-які поставки зброї із країн Заходу до України стануть "законною ціллю" для російських військових.
У Пентагоні вже відзначали відсутність ударів Москви по військових поставках.
В Білому домі прокоментували пересування сил РФ поблизу Києва
Директорка з питань комунікацій Кейт Бедінфілд прокоментувала заяви Росії, які прозвучали на перемовинах з Україною в Туреччині і стосувались зменшення військової операції в районі Києва. Під час брифінгу для преси у вівторок Бедінфілд закликала чітко сприймати реальність того, що відбувається і "не дозволити російським заявам себе обдурити".
"На нашу думку, будь-яке пересування сил навколо Києва є передислокацією, а не відведенням", - заявила посадовиця. Вона додала, що світові варто готуватись до "масштабного нападу на інші регіони в Україні. Варто очікувати, що всі побачать продовження нападів в Україні".
Стосовно можливої нової зустрічі президента США Джо Байдена з російським президентом Путіним, то така можливість залежатиме від того, про що Путін готовий буде говорити, заявила Бедінфілд.
Вона вказала, що перед тим, як президент США розгляне можливість таких перемовин "має відбутись істотна деескалація з боку Росії і чітка демонстрація відданості дипломатії".
Британське Міністерство оборони в свою чергу назвало заяви Росії про зосередження на діях в Луганську та Донецьку "мовчазним визнанням, що їм важко утримати більш ніж одну вісь для наступу". У відомстві також вказали, що "російські підзрозділи, які несуть важки втрати, змушені повернутись до Білорусі та Росії для реорганізації та отримання забезпечення".
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