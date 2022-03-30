Білий дім розкрив зміст розмови Байдена та Зеленського

Президенти США та України у середу обговорили роботу США та їх союзників щодо надання Україні військової, економічної, та гуманітарної допомоги та накладення суворих втрат на Росію за її агресію. Про це повідомляє сайт Білого дому.

Як повідомляється, у розмові йшлося про постійну роботу США щодо виконання головних безпекових запитів України, вплив озброєнь, які отримує Україна, на конфлікт, та подальші зусилля Америки та союзників щодо визначення додаткового устаткування, щоб допомогти українським військовим.

Байден також повідомив Зеленського про намір США надати Україні 500 мільйонів доларів прямої бюджетної допомоги. Розмова також торкнулась оголошених раніше санкцій та гуманітарної допомоги США .

У середу президент України Володимир Зеленський заявив у Twitter, що у ході розмови із Байденом "поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин".

"Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу", - відзначив президент України.