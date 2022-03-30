"Міжнародна амністія" заявила, що Кремль влаштував "полювання на відьом" у Росії на критиків, противників війни

Влада Росії розпочала "полювання на відьом" та використовує систему кримінального правосуддя країни, щоб переслідувати антивоєнних протестувальників і впливових критиків держави, які висловлювали свою опозицію до російського вторгнення в Україну. Про це пише міжнародна правозахисна організація "Міжнародна амністія".

"Переслідування тих, хто виступає проти вторгнення Володимира Путіна в Україну, виходить далеко за межі попередніх зусиль з придушення протестувальників та активістів. Ті, кого затримали за критику війни, стикаються з абсурдною кількістю свавільних звинувачень лише за їх висловлювання. Їх звинувачують не лише в «дискредитації» збройних сил, а й у наклепі, шахрайстві чи у "тероризмі", — сказала Марі Стратерс, директорка "Міжнародної амністії" у Східній Європі та Центральній Азії.

Між тим, як повідомляє "Интерфакс", за даними опитування ВЦИОМ 74% росіян підтримують рішення Росії провести те, що Москва подає своїм громадянам як "спеціальну військову операцію". При цьому вказує дане ЗМІ, на другий день війни підтримка становила 65%.

А соціологічний центр "Левада-Центр", внесений у Росії до списку іноземних агентів, повідомляє, що у березні у Росії значно зросло схвалення основних державних інститутів. "Діяльність президента схвалюють 83%", - повідомляє "Левада-Центр".

Деякі російські активісти раніше закликали не довіряти даним опитувань у Росії. Так, російський блогер Максим Кац писав у соціальній мережі Twitter, що в опитуваннях громадської думки беруть участь лише ті, хто підтримує дії уряду країни

У статті використано матеріали "Интерфакс".