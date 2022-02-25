НАТО обіцяє більше зброї Україні, вперше в історії активує сили реагування для захисту Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс продовжить відправляти до України озброєння, включно із засобами протиповітряної оборони.

Він також повторив озвучену раніше позицію Пентагону про те, що Росія намагається повалити уряд у Києві. "Ми бачимо риторику, повідомлення, які чітко вказують на те, що ціль - скинути демократично обраний уряд у Києві", - сказав Столтенберг і додав, що Збройні Сили України "дійсно проявляють сміливість і відвагу".

Також на тлі повномасштабного російського вторгнення до України держави Північноатлантичного альянсу вперше в історії існування оборонного блоку "активізували оборонні плани", щоб підготуватись до "діапазону непередбачуваних ситуацій і захистити території Альянсу, включаючи стягнення додаткових сил реагування". Про це йдеться у спільній заяві НАТО за результатами віртуальної зустрічі у п'ятницю.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, державний секретар США Ентоні Блінкен ствердно відповів на питання стосовно того, чи хоче Путін просуватись і поза межами України.

"І без розвідданих можна сказати, що президент Путін цього хоче, - відповів держсекретар. - Він [Путін] чітко вказав , що хотів би поновити радянську імперію. [...] Він також хотів би встановити сферу інтересів над сусідніми країнами, які колись були частиною радянського блоку", - додав Блінкен.

Однак, держсекретар вказав, що "коли йдеться про загрозу поза кордонами України, є потужна сила, яка стоїть на його шляху - стаття 5 НАТО - напад на одного є нападом на всіх".

У п'ятницю президент України Володимир Зеленський закликав російського президента Володимира Путіна "сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей".

У Кремлі повідомили, що Путін готовий відправити до Мінська російську делегацію на переговори із Україною, куди можуть увійти представники адміністрації президента, МЗС та міноборони РФ, пише ТАСС.

У статті використано матеріали Reuters, CBS, ТАСС.