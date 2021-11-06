Байден заявив, що США можуть приборкати високі ціни на нафту

Президент Джо Байден заявив у суботу, що його адміністрація має способи впоратися з високими цінами на нафту після того, як ОПЕК та її союзники відхилили прохання Вашингтона до виробників про збільшення поставок нафти.

«У [нашому] арсеналі є й інші інструменти, які ми можемо використовувати у відповідний час», - сказав Байден, відповідаючи в Білому домі на запитання журналіста про те, чи санкціонує президент продаж нафти зі стратегічного резерву США.

Байден сказав, що його адміністрація обговорить це питання. «Ми можемо отримати більше енергопродуктів через трубопровід, образно та буквально кажучи», - сказав він.

ОПЕК +, група нафтовиробників, що включає Саудівську Аравію, Росію та інші країни, у четвер відкинула прохання США вийти за рамки попереднього плану збільшення видобутку нафти на 400 000 барелів на день, починаючи з грудня.

Ціни на нафту перевищили 80 доларів за барель, що спричинило підвищення цін на бензин та інші види палива для споживачів.

«Я не очікую, що ОПЕК відповість, що Росія та/або Саудівська Аравія дадуть відповідь [на наше прохання], - сказав Байден. - Вони збираються закачати ще трохи нафти. Інша річ, чи вони закачають достатньо нафти».

Міністр енергетики Дженніфер Гранхольм заявила, що Управління енергетичної інформації прогнозує зниження цін на бензин до 3,05 долара за галон у грудні, що, за її словами, ймовірно, недостатньо для того, щоб було розкрито стратегічні резерви нафти. Проте, ці прогнози, за її словами, можуть змінитися.

Гранхолм сказала, що Байден може ухвалити рішення про розкриття стратегічних резервуарів нафти США, які знаходяться у прибережних районах Техасу та Луїзіани.

Критки Байдена покладають на нього відповідальність за зростання цін на пальне у США.

На початку місяця конгресмен-республіканець від штату Техас Ленс Гуден вказав, що адміністрація байдена заблокувала будівництво нафтопроводу Keystone XL та припинила видачу нових дозволів на розробку покладів газу та нафти.

Як повідомляв "Голос Америки", на початку року президент Байден ухвалив рішення касувати дозвіл на будівництво нафтопроводу Keystone XL між США та Канадою. Нафтопровід завдовжки у майже 2000 кілометрів мав доправляти нафту із Канади до нафтопереробних заводів у США.

Рішення Байдена було частиною заходів спрямованих на охорону довкілля, повідомляло видання The Washington Post. У виданні відзначали, що проти трубопроводу виступали захисники природи, кліматичні експерти, а також фермери, власники рачно та лідери американських індіанців, які "не хочуть, щоб їх присилували дозволити компанії отримати право проходження шляхом відчуження власності, або бояться витоків із трубопроводу до річок, чи водоносних шарів".

"Президент Байден не хоче, що Америка виробляла більше пального із викопних джерел. Він хоче, щоб ми купували газ та нафту у інших країн, завдяки чому країни, які нас ненавидять, отримують більше грошей для придбання зброї, щоб спробувати нас вбити", - заявив днями сенатор-республіканець Джон Кеннеді.

"Байден звинувачує Росію та ОПЕК у високцих цінах на пальне у США. Я ж не пригадую, щоб США, чи ОПЕК припиняли видачу дозволів на розбку покладів газу чи нафту у нас...", - твітував на початку місяця конгресме-республіканець Енді Біггс.

Між тим американський економіст Пол Кругман днями заявив, що адміністрація Байдена не має можливості впливати на ціни на пальне для американців.

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