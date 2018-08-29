Помешкання банкіра, пов'язаного з Манафортом, пограбували

З помешкання банкіра, який працював з кредитами Манафорта, було викрадено iPad. Про це повідомляє CBSNews.

Поліція Нью-Йорка вночі у вівторок отримала повідомлення про те, що злодії дістались до квартири банкіра Девіда Фалларіно на Мангеттені.

Фалларіно відповідав за видачу кредитів в Citizens Bank, який фігурує в справі Манафорта.

Фалларіно повідомив, що почув голосний шум в іншому боці апартаментів. Коли, він пішов, щоб перевірити, він нікого не побачив, однак "електроніки та деякого одягу" на стало, повідомив пресі офіцер поліції Антонетті.

Поліція Нью-Йорка повідомила, що розсувні двері на терасу було відкрито і, можливо, зламано.Зрештою, Манафорту висунули звинувачення з 8 з 18 пунктах,

Раніше цього місяця Манафорта визнали винним за вісьмома звинуваченнями з 18, включаючи банківське шахрайство, уникнення оподаткування та приховування банківських рахунків за кордоном.

Фалларіно не викликали для дачі свідчень. Інші співробітники Citizens Bank згадували його ім'я у своїх свідченнях, що стосувались подачі Манафортом заявки на позику.

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