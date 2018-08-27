Маккейн відмовився підтримувати Манафорта у 2008 через зв'язки останнього з Росією

Маккейн вказував Манафорту і Дейвісу обірвати зв'язки з російськими клієнтами

Сенатор Джон Маккейн, який в віці 81 років пішов з життя через рак мозку, в 2008 році виступив проти того, щоб екс-радник президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт керував зібранням Республіканської партії. Причиною рішення Маккейна було занепокоєння зв'язками Манафорта з російськими олігархами.

Про це повідомляє видання The Atlantic. Відомо, що менеджер кампанії Маккейна Рік Девіс тривалий час співпрацював із Манафортом в лобістській компанії. Одним із клієнтів цієї фірми був мільярдер Олег Дерипаска – союзник президента Росії Володимира Путіна, проти якого США нещодавно ввели санкції.

За версією The Atlantic, Девіс і Манафорт допомогли Дерипасці налагодити контакти з Маккейном напередодні президентської кампанії 2008 року. The Atlantic повідомляє, що Дерипаска навіть влаштовував вечірку в Чорногорії на яхті, щоб відзначити 70-річчя Маккейна.

Коли Манафорт хотів управляти зібранням Республіканської партії, Маккейн відмовив йому у підтримці саме через зв'язки політтехнолога з Кремлем

За інформацією видання, Маккейн був стурбований зв'язками Манафорта з російськими олігархами. З посиланням на одного з помічників Маккейна, повідомляється, що останній наказував Манафорту і Девісу обірвати зв'язки з російськими клієнтами.

Потім коли Манафорт хотів управляти зібранням Республіканської партії Конвент, Маккейн відмовив йому у підтримці саме через його зв'язки з Кремлем.

Нагадаємо, що Джон Маккейн пішов з життя у суботу у віці 81 року після довготривалої боротьби з раком мозку.

Лідери у всьому світі вшанували пам'ять Маккейна. Німецька канцлер Анґела Меркель назвала сенатора "невтомним борцем за міцний Північноатлантичний Альянс, його вплив виходить за межі його країни". Президент Франції Еммануель Макрон назвав Маккейна "справжнім американським героєм". Президент України Петро Порошенко у себе в Твіттері назвав Маккейна великим другом України та додав, що українці ніколи не забудуть внесок сенатора у розвиток свободи та демократії в Україні. "Співчуття родині та усьому американському народові", - написав президент Порошенко.

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