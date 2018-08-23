Присяжним не вистачило лише одного голосу для повного вироку Манафорту

Пола Дункан, одна з присяжних, яка брала участь в судовому процесі над Полом Манафортом заявила, що лише один присяжних був проти того, щоб винести вирок проти Манафорта за всіма 18 пунктами звинувачень.

Пола Дункан, яка вважає себе прихильницею президента Трампа,заявила, що присяжні не досягли консенсусу через те, що не вдалось переконати лише одного члена лави приcяжних у провині Манафорта за всіма пунктами, повідомляє Business Insider.

Зрештою, Манафорту висунули звинувачення з 8 з 18 пунктах, включаючи банківське шахрайство, уникнення оподаткування та приховування банківських рахунків за кордоном.

Атмосфера в кімнаті "була достатньо ненормальна, були навіть сльози"

"Ми всі знову і знову намагались переконати її поглянути на документи", - сказала присяжна, про свою колегу, яка утрималась. Вона також описала, що атмосфера в кімнаті "була достатньо ненормальна, були навіть сльози".

Дункан вирішила дати інтерв'ю для преси, попри те, що суддя в справі застерігав проти оприлюднення осіб присяжних через високу увагу до суду. Суддя Елліс раніше заявляв, що отримував "критику та погрози" під час суду.

"Я не відчуваю загрози, - сказала Дункан в інтерв'ю. – Я громадянка США. Я вважаю, що виконала свій громадський обов'язок. Я не вважаю, що мушу щось приховувати. Я зовсім не боюсь".

Дункан наголосила, що хотіла виступити, бо "громадськість, Америка, має знати наскільки близькі ми були до рішення".

"Докази були переконливими, - заявила Дункан. – Я не хотіла, щоб Пол Манафорт виявився винним, але так сталось і жодна людина не є над законом. Тому, нашим обов'язком було розглянути всі ці докази".

"Звинувачення були справедливими, але на початку прокурори намагались довести, що була змова з Росією і, звичайно, суддя припинив це", - додала Дункан.

Дункан відповіла негативно на питання, чи вплинули на присяжних їх політичні переконання. "Вважаю, ми прийшли туди, як і належить і вважали, що Манафорт невинний. Ми зробили перевірку, використали докази, наші записи, свідчення і винесли обвинувальних вирок за восьми пунктами", - наголосила присяжна.

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