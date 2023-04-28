Мільйонна позика Бориса Джонсона призвела до відставки голови Бі-Бі-Сі

Участь у справі щодо позики Бориса Джонсона під час його перебування на посаді прем’єр-міністра Великої Британії голови Британської телерадіомовної корпорації (Бі-Бі-Сі) Річарда Шарпа, призвела до його відставки, повідомляє сам британський суспільний мовник.

Шарп оголосив 28 квітня, що подав заяву і залишить посаду цього літа, оскільки розслідування обставин його призначення виявило те, що було названо проблемою з «конфліктом інтересів».

Розслідування спричинила публікація в газеті Sunday Times про те, що Річард Шарп, близький соратник Бориса Джонсона і донор Консервативної партії, сприяв домовленостям про приватну позику для Джонсона, і що це могло впливати на призначення Шарпа на керівну посаду.

Статут Бі-Бі-Сі гарантує незалежність корпорації і британський суспільний мовник фінансується прямою абонентською платою, але уряд призначає голову корпорації.

Скандал з Річардом Шарпом викликав звинувачення критиків на адресу Бориса Джонсона у схильності до кумівства.

Борис Джонсон не порушив законів, позичивши гроші - £800,000 (приблизно $1 млн.) в одного зі своїх далеких родичів Сема Блайта, мовиться у публікації.



Річард Шарп також у своїй заяві про відставку наголосив, що не порушив правил, коли наприкінці 2020 року відрекомендував Блайта державному службовцю для подальшого облаштування фінансової справи з Джонсоном.

Згідно з розслідуванням, Шарп напряму не був причетний до позики, але проблемним виявилося те, що він в той час мав розмови з прем'єр-міністром і казав йому, що висуватиме свою кандидатуру на посаду голови Бі-Бі-Сі.

Річард Шарп був змушений частково погодитися з висновками звіту, в якому сказано, що його послуга прем'єр-міністру і призначення його на посаду створило враження конфлікту інтересів.

«Я відчуваю, що якби я залишався на цій посаді до кінця терміну, то ця справа могла відвертати увагу від гарної роботи Бі-Бі-Сі», - сказав Шарп в оголошенні про відставку.

Навіщо Джонсону мільйон?

Британська преса і зокрема Бі-Бі-Сі намагалися з’ясувати, для чого прем’єр-міністру була потрібна позика на таку значну для більшості британців суму?

Борис Джонсон, очоливши уряд, отримував платню £154 908 ($194 247) на рік, що значно перевищує середній річну платню в Британії - £33 000 ($41 380).

Але коментатори, зокрема біограф Джонсона Ендрю Ґрімсон, зауважують, що на посаді прем’єр-міністра доходи Бориса Джонсона були менші, ніж його попередні заробітки з різних джерел, зокрема як відомого телеведучого й журналіста.

Припускають, що вдруге одружений 2021 року Джонсон, в якого також народилася дитина, очевидно вважав, що може витрачати більше грошей, ніж йому давала платня прем’єр-міністра, і напевне вважав, що згодом його доходи мали б значно зрости, щоб легко повернути позику.

Бі-Бі-Сі і уряд

Британська телерадіомовна корпорація перебуває під прискіпливою увагою, оскільки її роль як суспільного мовника вимагає незалежності від уряду, а також неупередженості, коли йдеться про висвітлення суспільно-політичних процесів в країні.

Суперечки довкола Річарда Шарпа та його відставка породили нові заклики до удосконалення системи призначення керівництва корпорації.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак дав зрозуміти, що буде дотримуватися передбаченої чинної процедури призначення нового голови Бі-Бі-Сі.



Але критики заявляють про потребу змін.

«Голову Бі-Бі-Сі не повинен призначати чинний уряд. Ні зараз, ні ніколи», - написав у Твіттері один з найвідоміших телеведучих корпорації спортивний коментатор Гарі Лінекер.