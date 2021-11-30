Білорусь та Росія проведуть спільні військові навчання

Білорусь оголосила про проведення спільних військових навчань з Росією біля свого південного кордону.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що навчання пройдуть біля кордону з Україною у середньостроковій перспективі.

Він не назвав дату навчань з Росією, але дав зрозуміти, що вони проводяться у відповідь на нові розгортання військ, які, за його словами, відбуваються у країнах на захід та південь від Білорусі.

«Ми бачимо, як навколо наших держкордонів утворюються угруповання військ як на західному, так і на південному напрямках. Активно мілітаризуються країни-сусіди, і це не може нас не турбувати, тому ми змушені планувати заходи у відповідь», − сказав Хренін, чиї коментарі опубліковані на сайті міністерства.

Як повідомляє BBC з посилання на державну інформаційну агенцію Білорусі БелТА, раніше Олексанр Лукашенко заявив, що Білорусь не залишиться осторонь, якщо на Донбасі та біля українсько-російського кордону "знову розв'яжуть війну". При цьому Лукашенко заявив, що не має інформації про підготовку Москвою нападу на Україну.

Коментуючи заяву Лукашенка, колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що лідер Білорусь можливо, насправді, володіє інформацією про планування Росією агресії проти України.

Дослідник американського аналітичного центру Wilson Center Лучан Кім відзначає, що якщо у минулому Лукашенко грав роль посередника між Україною та Росією та "загравав" із США та НАТО, то "після протестів 2020 року, він бачить свій єдиний порятунок у Путіні".

Цього тижня триває засідання мністрів закордонних справ НАТО. Серед питань до обговорення - нарощування російських військ поблизу України.

Про стурбованість намірами Росії і про підтримку суверенітету й територіальної цілісності України останнім заявляли США а також Франція, Німеччина та інші країни і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

З 2017 року НАТО розгорнуло чотири багатонаціональні бойові групи для захисту Польщі та країн Балтії: Литви, Латвії та Естонії.

Ці підрозділи чисельністю до батальйону було розгорнуто у відповідь на незаконне захоплення Росією українського Криму у 2014 році та підтримку Москвою сепаратистів, що воюють проти урядових сил на сході України.

У статті використано матеріали Reuters, AFP, BBC.

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