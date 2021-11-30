«Головне завдання - стримати Росію від агресивних намірів», каже Україна партнерам в НАТО

Перед зібранням міністрів закордонних справ країн НАТО у Ризі український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба застеріг міжнародну спільноту про агресивні дії Росії, які загрожують Україні і дестабілізують Європу.

...Росія може спробувати підірвати усю систему безпеки у Європі, що склалася після Холодної війни і спробувати знову силою змінити кордони...

Україна не член організації, але Дмитра Кулебу запросили до участі у нарадах представників тридцяти країн Північноатлантичного альянсу 30 листопада - 1 грудня в латвійській столиці.

На зустрічі зокрема очікують, що державний секретар США Ентоні Блінкен подасть союзникам і партнерам додаткові дані американської розвідки, які стали причиною для гучних застережень з Вашингтона про нове стягування російських збройних сил до України.

Про стурбованість намірами Росії і про підтримку суверенітету й територіальної цілісності України останнім часом окремо заявляли також Франція, Німеччина та інші країни і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Ми не маємо ясності щодо намірів (Росії), але ми знаємо, що поблизу України є незвичайна концентрація російських збройних сил... Ми бачимо важке озброєння, підрозділи бронетехніки, безпілотну авіацію, електронні засоби ведення війни і десятки тисяч готових до бойових дій російських солдатів», - сказав Столтенберґ в Латвії 29 листопада.

Український міністр, спілкуючись з журналістами перед відбуттям до Риги, заявив, що Росію треба відохотити від подальших агресивних дій і наголосив, що важливим стримувальним чинником є зміцнення української здатності оборонятися.

«В найгіршому випадку Росія може спробувати підірвати усю систему безпеки у Європі, що склалася після Холодної війни і спробувати знову силою змінити кордони, як вона вже зробила 2008 року в Грузії і 2014 року, коли вона окупувала український Крим і розпочала війну на Донбасі у східній частині України», - наголосив Дмитро Кулеба.

Білоруський чинник

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Мазовецький в інтерв’ю британському телебаченню закликав міжнародну спільноту звернути увагу на те, що він назвав намаганнями Росії дестабілізувати Європейський Союз і «змінити геополітичну систему».

Ми вимушені взяти цю нову загрозу (з Білорусі) до уваги і розглядати її надзвичайно серйозно.

Польський посадовець зокрема вказав на дії білоруського правителя Олександра Лукашенка в умовах кризи з біженцями на білорусько-польському кордоні і заявив, що Лукашенко «має спонсора», говорячи про російського президента Володимира Путіна.

В ці ж дні президент Литви Ґітанас Науседа, вказавши на заяви і дії Олександра Лукашенка, заявив, що в НАТО стурбовані «повною військовою інтеграцією Білорусі у військові структури і доктрини Росії».

29 листопада Білорусь оголосила про спільні з Росією військові навчання на кордоні з Україною.

Тоді ж Лукашенко на військовій нараді у Мінську заявив своїм генералам, що Білорусь «не буде стояти осторонь» у разі спалаху бойових дій на Донбасі і додав: «Очевидно на чиєму боці буде Білорусь».

«Ми вимушені взяти цю нову загрозу до уваги і розглядати її надзвичайно серйозно», - сказав, коментуючи заяви Лукашенка, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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