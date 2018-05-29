У Бельгії нападник застрелив двох поліцейських і ще одну особу

Федеральна прокуратура Бельгії веде слідство в справі про вбивство двох службовців поліції і третьої особи в місті Льєж. Поліція висуває підозру, що це була терорристична атака.

Згідно з повідомленнями офіційних осіб, озброєний нападник застрелив двох поліцейських вранці перед кав’ярнею на головній вулиці міста, після чого втік до будинку середньої школи, де на короткий час взяв заручників.

За повідомленням представника прокуратури, третя жертва – мотоцикліст, який просто опинився в тому районі.

Нападник, якого застрелила поліція, за повідомленням радіомовної корпорації RTBF, в понеділок був звільнений з в’язниці. Повідомлено, що запідозрений був відомий з того, що мав засобою кілька незначних порушень і не відомо, щоб він мав якісь в’язки з екстремізмом.

Стрілянина сталася в Бельгії, країні, в якій і далі чинний стан підвищеної тривоги з приводу ряду атак в столиці країни Брюсселі протягом останніх кількох років, відповідальність за які взяла на себе Ісламська держава.

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