Трамп знає, що «росіяни - не надто хороші хлопці» - колишній головний стратег Білого дому

В інтерв’ю програмі 60 Minutes Стів Беннон заявив, що розслідування справи втручання Росії в американські вибори - це «марна трата часу»

В інтерв'ю, яке транслювалося в програмі 60 Minutes на каналі CBS, колишній головний стратег Білого дому Стів Беннон заявив, що розслідування можливої змови між кандидатом Дональдом Трампом і Росією з метою вплинути на результат торішніх виборів - це «марна трата часу».



«У російському розслідуванні немає ніякого сенсу. Це марна трата часу. Це цілковитий фарс, змова з Росією - це фарс».



На запитання ведучого програми Чарлі Роуза про те, чи вважає Беннон, що Росія намагалася зашкодити репутації кандидатки від Демократичної партії Гілларі Клінтон і схилити виборців на бік Трампа, Беннон відповів, що він бачив доповіді розвідки про Росію.



«Ви кажете мені, що в тих доповідях розвідки немає доказів того, що Росія намагалася вплинути на результат виборів?» - запитав Роуз.



«Я не буду розголошувати секретну інформацію на цій програмі, - відповів Беннон. - «Але, я думаю, це далеко не однозначно, що Росія якимось чином впливала на ці вибори».



Коли Беннону було поставлено конкретне запитання, чи намагалася Росія вплинути на вибори, він послався на поточне розслідування ФБР: «Доведеться дочекатися завершення розслідування»

У відповідь на запитання Чарлі Роуза, чому президенту так важко критикувати Росію, Беннон сказав, що Дональд Трамп постійно критикує росіян. «Він знає, що росіяни - не надто хороші хлопці», - додав екс-стратег Білого дому.

Однак, за словами Беннона, його «дивує» сама думка, що президент повинен критикувати Росію.



«Який сенс входити в чергову бійку? - запитав він. - У нас уже досить проблем у світі».



«Ми повинні зосередитися на тому, як покласти край холодній війні, - продовжив Беннон. - Наскільки я пам'ятаю, це було програмою президента Барака Обами - витратити один трильйон доларів на оновлення ядерного арсеналу. Ви хочете, щоб ми йшли цим шляхом? Ви хочете витрачати гроші на це? Або ви віддаєте перевагу витратам трильйон доларів в Клівленді, в Балтіморі, в бідних районах, де потрібні ці гроші, в серці нашої країни? На мій погляд, він (Трамп) намагається запитати, чи потрібен нам черговий ворог в світі, де панує хаос?»

Беннон також розкритикував тих чиновників апарату національної безпеки в адміністрації Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами, які не приймають Трампа як президента.



«І знову інтерпретація абсолютно хибна», - сказав Беннон, додавши, що саме «генії» з адміністрації Буша сприяли виникненню торговельного дисбалансу з Китаєм і початку тривалої військової кампанії в Іраку.



«Це були «генії» з адміністрації Буша, - сказав Беннон. - Я не поважаю цих людей, абсолютно не поважаю їх».



За словами Беннона, єдине критичне зауваження на адресу Трампа, якого він дотепер підтримує, полягає в тому, що Трамп щиро вважав, що зміна «людей» може допомогти йому реалізувати його програму.

«Я думаю, моє єдине критичне зауваження або спостереження полягає в тому, що президент, вступаючи на посаду, продовжував вірити - принаймні на початку своєї роботи - що все залежить від людей. Він вважав, що, «якщо я заміню цю людину» або «якщо я зможу привернути цю людину на свій бік, я доб'юся свого». Але логіка цього інституту - зовсім інша», - зазначив Стів Беннон в інтерв’ю ведучому програми 60 Minutes Чарлі Роузу.

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