Ще один радник президента Трампа залишив його команду



Помічник президента Дональда Трамп з національної безпеки США Себастьян Ґорка підтвердив, що залишив Білий дім.



У листі про відставку, написаному Ґоркою і отриманому низкою ЗМІ, він сказав, що рішення президента Трампа відправити додатковий військовий контингент військ в Афганістан стало приводом для його особистої незгоди із зовнішньополітичним курсом адміністрації.



Ґорка написав, зокрема, що термін «радикальний ісламський тероризм» був спеціально виключений з президентської промови, присвяченої новій стратегії в Афганістані. Це, за словами Ґорки, показало, що «ключовий елемент Вашої президентської кампанії втрачено».



«Виключення цього терміну повинно серйозно непокоїти будь-якого професіонала в сфері національної безпеки і будь-якого американця, який незадоволений останніми 16 роками катастрофічних політичних рішень», - написав Ґорка.



У той час як Себастьян Ґорка стверджує, що він сам пішов з посади, багато ЗМІ, посилаючись на анонімні урядові джерела, повідомляють, що Ґорка був звільнений.



Себастьян Ґорка, колишній редактор консервативного сайту Breitbart, приєднався до адміністрації Трампа в якості радника щодо боротьби з тероризмом.



Раніше команду Трампа залишив головний стратег Білого дому Стів Беннон, який повернувся на роботу в Breitbart News.



Як і Ґорка, Беннон після відходу, заявив, що, покинувши команду президента, він матимеи більше можливостей для підтримки Трампа і його політики поза стінами Білого дому.

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