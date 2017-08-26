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Ще один радник президента Трампа залишив його команду

  • Голос Америки
Себастьян Ґорка


Помічник президента Дональда Трамп з національної безпеки США Себастьян Ґорка підтвердив, що залишив Білий дім.

У листі про відставку, написаному Ґоркою і отриманому низкою ЗМІ, він сказав, що рішення президента Трампа відправити додатковий військовий контингент військ в Афганістан стало приводом для його особистої незгоди із зовнішньополітичним курсом адміністрації.

Ґорка написав, зокрема, що термін «радикальний ісламський тероризм» був спеціально виключений з президентської промови, присвяченої новій стратегії в Афганістані. Це, за словами Ґорки, показало, що «ключовий елемент Вашої президентської кампанії втрачено».

«Виключення цього терміну повинно серйозно непокоїти будь-якого професіонала в сфері національної безпеки і будь-якого американця, який незадоволений останніми 16 роками катастрофічних політичних рішень», - написав Ґорка.

У той час як Себастьян Ґорка стверджує, що він сам пішов з посади, багато ЗМІ, посилаючись на анонімні урядові джерела, повідомляють, що Ґорка був звільнений.

Себастьян Ґорка, колишній редактор консервативного сайту Breitbart, приєднався до адміністрації Трампа в якості радника щодо боротьби з тероризмом.

Раніше команду Трампа залишив головний стратег Білого дому Стів Беннон, який повернувся на роботу в Breitbart News.

Як і Ґорка, Беннон після відходу, заявив, що, покинувши команду президента, він матимеи більше можливостей для підтримки Трампа і його політики поза стінами Білого дому.

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