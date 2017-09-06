Німеччина закликає скористатися можливою "зміною російської політики" на сході України

Німецький міністр закордонних справ Зіґмар Ґабріель закликав скористатися "несподіваною" пропозицією російського президента Володимира Путіна про введення миротворців ООН на Донбасі.

Ще важливіше, що ця пропозиція про місію ООН на сході України показує, що Росія внесла зміни в свою політику, які нам не бажано змарнувати

Україна віддавна вела мову про бажаність міжнародної миротворчої місії на сході, але проти цього заперечувала і Москва, і ватажки підтримуваних Росією “ДНР” та “ЛНР”.

Представник України в ООН Володимир Єльченко, коментуючи російські пропозиції, заявив, що Київ готовий розглянути російський проект резолюції про миротворців, але має серйозні застереження і в разі потреби готовий запропонувати власний проект.

Уточнення офіційної української позиції щодо ролі ООН на Донбасі очікують у виступі президента Порошенка на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН 20 вересня.

Зіґмар Ґабріель заявив у Берліні у вівторок, що він “дуже радий” з приводу прояву готовності російського президента “вести переговори про вимоги, які Росія відкидала у минулому”.

“Ще важливіше, що ця пропозиція про місію ООН на сході України показує, що Росія внесла зміни в свою політику, які нам не бажано змарнувати”, - цитує німецького урядовця агенція АР.

З боку України однією з вимог є недопущення участі російських військ у можливому миротворчому контингенті ООН на Донбасі, оскільки Росія, нагадують у Києві, має там свої війська і фактично контролює окремі райони Донецької та Луганської областей, тому є стороною конфлікту.

Експерт Інституту Брукінґса Стівен Пайфер в інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки» наголосив, що Москва не готова до повноцінної миротворчої місії, “яка б змогла працювати на всій території окупованого Донбасу, і вздовж українсько-російського кордону”.

“...Закликаючи до надсилання миротворців ООН, Путін ніби намагається сказати: дивіться, Москва шукає шляхів вирішення конфлікту. Але Путін пропонує план, який передбачає надсилання миротворців лише по лінії розмежування, в той час як більшість аналітиків переконані, що для того, аби миротворча місія була ефективною, вони мають отримати доступ до всієї окупованої території Донбасу, і також вони мають мати змогу встановлювати певний контроль над українсько-російським кордоном, в той час як нині, за винятком двох пропускних пунктів, де працює місія ОБСЄ, Росія може вільно передавати зброю, поставки і бійців через кордон», - сказав колишній посол США в Україні.

Стівен Пайфер також висловив думку, що нові заяви Путіна є реакцією на нещодавні висловлювання представників США про можливість постачання Києву американської зброї для посилення обороноздатності України.

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