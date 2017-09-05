Своєю заявою про зброю Україні Путін намагається відбити бажання Трампа ухвалити таке рішення - Пайфер

Президент Росії Володимир Путін заявив, що будь-яке рішення США надати оборонну зброю Україні спонукає до зростання конфлікту і, можливо, призведе до того, що сепаратисти розширять свою діяльність.

Така заява російського керівника викликала недвозначну реакцію у фахівців та політичних оглядачів.

Експерт Інституту Брукінґса Стівен Пайфер в інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки» бачить у словах Путіна певну іронію.

Путін намагається підтримати цей міф, що сепаратисти...виступають як незалежні гравці, коли майже всі вони залежні від Москви, і їх насправді контролює Росія

«Упродовж минулих трьох років ми були свідками того, як Росія постачала танки, бронетранспортери, артилерію та зенітні установки на Схід України. Росіяни постійно це робили. І зараз, коли він, якимось чином, намагається довести, що надання Сполученими Штатами оборонної зброї українцям, яку вони будуть використовувати для захисту своєї території, несе в собі загрозу, - це іронічно. Також Путін намагається підтримати цей міф, що сепаратисти, і я беру це слово в лапки, що сепаратисти виступають як незалежні гравці, коли майже всі вони залежні від Москви, і що їх насправді контролює Росія. Я думаю, що пан Путін намагається відбити бажання адміністрації президента США ухвалити це рішення. Але я не думаю, що є справжній ризик ескалації. У них, певно, є варіанти для ескалації, але вони також мають задуматися, якою буде відповідь», - заявляє Пайфер.

На думку екс-посла США в Україні, своєю заявою Путін намагався завадити розгляду цього питання у Вашингтоні. Але, як нагадує експерт, в американському уряді наразі існує досить широка підтримка справи надання летальної оборонної зброї, як от переносні протитанкові ракетні комплекси. Влітку заступник голови Об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США публічно заявляв, що і американське, і європейське командування і голова Об’єднаного комітету рекомендують такий крок. Але це рішення – за президентом. І ще тиждень тому повідомлялося, що президент досі не ухвалив цього рішення.

Не зрозуміло, як росіяни і сепаратисти відправлять свою зброю в інші зони конфлікту – без підтримки і дозволу Росії

Стівен Пайфер сподівається, що адміністрація не надасть великого значення погрозам Путіна.

«Це дивна погроза з боку пана Путіна. Оскільки не зрозуміло, як росіяни і сепаратисти відправлять свою зброю в інші зони конфлікту – без підтримки і дозволу Росії. Вони навіть Україною не дуже можуть пересувати ту зброю. Ця зброя має спершу повернутися в Росію. Це заява, яка не має багато підґрунтя. Але Путін таке закидає, аби посилити занепокоєння щодо можливих наслідків, які я вважаю не мають підґрунтя, надання Сполученими Штатами зброї Україні», - вважає політичний оглядач Пайфер.

Він каже, що з одного боку, Путін ніби говорить про надсилання зброї у конфліктні зони поза кордонами України, але це не може трапитися без підтримки російського уряду. З іншого боку, можливо путін говорить про перенаправлення зброї, щоби розширити конфлікт у межах Східної України.

«У росіян завжди була ця опція. Але я думаю, що вони так і не використали її, бо знали – чим більше території Донбасу вони спробують захопити – тим більше вони стикатимуться із населенням, ворожим до Росії і виникає ризик утворення партизанської кампанії, і цього росіяни бояться. Тому, дивлячись на ці погрози, я би повністю їх не ігнорував, але й не надавав би великого значення», - зазначив Пайфер.

Дивлячись на ці погрози, я би повністю їх не ігнорував, але й не надавав би їм великого значення

Експерт не вважає, що існує зв'язок між навчаннями «Захід-2017» наступного тижня та питанням надання летальної зброї українцям. За його словами, скоріше за все, своєю заявою Путін реагував на візит міністра оборони США Маттіса до Києва. А до того ж, вказує він, питання надання летальної зброї зараз посилено обговорюється у Вашингтоні.

«Я думаю, що Росія все ще намагається зберегти такий тліючий конфлікт на сході України як важіль впливу на уряд у Києві. Але закликаючи до надсилання миротворців ООН, Путін ніби намагається сказати: дивіться, Москва шукає шляхів вирішення конфлікту. Але Путін пропонує план, який передбачає надсилання миротворців лише по лінії розмежування, в той час як більшість аналітиків переконані, що для того, аби миротворча місія була ефективною, вони мають отримати доступ до всієї окупованої території Донбасу, і також вони мають мати змогу встановлювати певний контроль над українсько-російським кордоном, в той час як нині, за винятком двох пропускних пунктів, де працює місія ОБСЄ, Росія може вільно передавати зброю, поставки і бійців через кордон», - каже екс-посол США в Україні.

Однією з можливих реакцій на план Путіна щодо розміщення миротворців ООН Пайфер вважає сказати, що ідея миротворчої місії подобається, але такої, яка може реально вплинути на ситуацію. І це, підкреслює Стівен Пайфер, не та сила, яка може працювати лише по лінії розмежування.

«Це така місія, яка б змогла працювати на всій території окупованого Донбасу, і вздовж українсько-російського кордону. І я гадаю, росіяни просто до цього не готові», - зазначає експерт Інституту Брукінґса, екс посол США в Україні Стівен Пайфер.

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