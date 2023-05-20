Інтерв'ю
"Путін не лише фашист, а ще й невіглас". Інтервʼю з філософом Бернаром-Анрі Леві
Про відомого французько-єврейського філософа Бернара-Анрі Леві кажуть, що він “шепоче на вуха президентам”. Леві спілкувався особисто майже з кожним французьким президентом протягом останніх 30 років, а його статті публікують найбільш впливові світові видання.
Філософ активно підтримує Україну і регулярно приїздить в Київ з 2014 року. Як каже він сам — від початку Російської війни в Україні. Цього року Леві представив вже другий документальний фільм про повномасштабну війну Росії проти України.
Стрічка “Слава Україні” розповідає про війну через свідчення солдатів та портрети мирних жителів, а сам Леві ділиться власними спостереженнями про боротьбу українського народу.
Про те, чому війну неможливо зупинити будь-якою ціною, чи зміниться підтримка Франції після нещодавніх заяв президента Макрона, як боротися з російською пропагандою та що спільного між війною в Україні та громадянською війною в Іспанії у 1936 році, Леві розповів в інтервʼю журналістці Голосу Америки Марії Ульяновській.
Інтерв’ю було відредаговане для ясності та плинності.
Марія Ульяновська, Голос Америки: Ми з вами бачимось у Вашингтоні, де ви презентуєте документальний фільм “Слава Україні”. У своїй книзі ви переповідаєте слова одного з президентів, який сказав вам, що кіно, якщо воно правдиве, може бути ціннішим за тисячі рушниць. Цей фільм — це ваш спосіб боротьби?
Бернар-Анрі Леві: Принаймні це найкращий спосіб, у який я можу боротися. Не знаю, чи вправний я із камерою, але впевнений, що з пістолетом впорався б гірше. Найкращий спосіб, яким я можу допомогти, закликати до дії, – це зняти фільм — як я робив усе своє життя. Так само я вчинив і зараз — з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Захід, мов сомнамбула, йшов на зустріч цій пересторозі і не зробив нічого, щоб завадити Путіну.
Це не перша моя поїздка, я постійно приїздив в Україну з 2014 року, тобто від початку війни. Я був на Майдані, мав велику честь двічі виступати перед протестувальниками — в лютому й березні. Майдан був прикладом величі та хоробрості українців, якої тоді бракувало нам, європейцям. Я чув застереження українських громадян, які казали готуватися до найгіршого. Я намагався вже тоді донести попередження українців. Але не зміг. Нас не почули. Захід, мов сомнамбула, йшов на зустріч цій пересторозі і не зробив нічого, щоб завадити Путіну, стримати його, змусити його відповідати за анексію Криму.
Тож коли почалося повномасштабне вторгнення, я був дуже злий, мені було прикро. Я подзвонив своїм друзям, команді, з якою ми багато років знімаємо фільми. Ми взяли камери й поїхали. А цей фільм — це щоденник нашої подорожі. В нас не було попереднього плану, затвердженої ідеї. Єдине, що ми однозначно знали — що ми на боці України. Ми не збиралися давати слово по 5 хвилин Гітлеру і 5 хвилин євреям. Ми були з українцями. Але поза тим, ми просто поїхали на передову. Ми проїхали від Ізюма до Очакова, Бахмута, Лимана — усіх цих зруйнованих і героїчних міст. А фільм — це розповідь про цю довгу подорож.
М.У.: Що ви побачили у цих місцях?
Ці люди втратили майже все, але продовжують боротися за свої цінності
Б-А.Л.: Зрештою, я побачив дві речі: неймовірний рівень страждань, руйнування, мук і хаосу, на 100% спричинених варварством Путіна та російської армії. Також я побачив і зафільмував неймовірну стійкість, дух спротиву, героїзм захисників України і мирних жителів, які попри власні страждання їх підтримували.
Ці люди втратили майже все, але продовжують боротися за свої цінності. Звісно й за території також, але не лише за них. Українці воюють за цінності, які ми в Європі сприймаємо як належне — цінності ліберального прозорого правового суспільства. У злигоднях у районі Бахмута чи в інших місцях, де мешканці чекали на евакуацію місяцями, я бачив людей, які все ще мають силу духу казати, що вони борються за європейський вибір, за те, щоб бути частиною цієї цивілізації. Вони терплять такі страждання, тому що знають — це не дарма. Вони загороджують нас від фашистських загонів російської армії.
М.У.: Багато політиків кажуть, що війну треба припинити негайно у будь-який спосіб, щоб припинити страждання людей. Ви спілкувалися з людьми на звільнених територіях, людьми, які воюють у лавах ЗСУ, власне людьми, які живуть у цій війні. Що ви можете сказати тим політикам, які кажуть, що війну потрібно зупинити будь-якою ціною?
Саме українці страждають, гинуть, втрачають родичів і хоронять власних дітей. І я жодного разу не чув, щоб хтось із них казав, що війну треба припинити будь-якою ціною.
Б-А.Л.: Я чув такі пропозиції у США, у Франції. Але ніколи не чув такого в Україні. Саме українці страждають, гинуть, втрачають родичів і хоронять власних дітей. І я жодного разу не чув, щоб хтось із них казав, що війну треба припинити будь-якою ціною, що потрібно йти на компроміс, наприклад, щодо Криму. Такі нісенітниці можна почути лише на червоних доріжках комфортного Заходу.
Я теж хочу, щоб війна закінчилась. Але закінчилась по-справжньому, а не на деякий час. І для цього є лише один шлях — це стовідсоткова перемога над Путіним, тобто повна капітуляція Путіна та російської армії. Якщо ми зупинимо війну, як кажуть деякі дипломати, компромісом — це буде тимчасова зупинка, і війна відновиться за кілька тижнів, місяців чи років. Це дасть час Путіну чи його наступнику час поповнити ресурси та переозброїтися. Отже, ті, хто хоче, щоб війна в Україні припинилася, мають знати, що для цього є лише один шлях — допомогти українцям здобути повну перемогу.
М.У.: Вас називають «людиною, яка шепоче на вуха президентам». Що б ви сказали президенту Еммануелю Макрону, який в останніх інтерв’ю намагався відмежувати себе та Францію від допомоги Україні?
Б-А.Л.: Я не шепочу, я розмовляю. Коли є така нагода, ми говоримо з президентом Макроном — і публічно і приватно. Я йому говорю те саме, що й вам.
Справжня позиція Франції щодо допомоги Україні залишається незмінною. По-перше, Україна має перемогти. По-друге, ми повинні допомогти цій перемозі статися. І по-третє, як виглядатиме перемога — вирішить український народ.
Макрон, якщо подивитися на його заяви — завжди повторює це — і на початку повномасштабної війни, і зараз. Я був присутній на його зустрічі з президентом Зеленським і був свідком того, про що вони говорили в Парижі два місяці тому. І Макрон прямо сказав про це Зеленському: перемога за вами, ми вам допоможемо і визначення перемоги — ваша справа. Після цього може було ще кілька не дуже мудрих речень, більш дипломатичних, але позиція Франції така ж, як і позиція Америки.
Ми не можемо продовжувати постачати зброю поступово. Якщо ми хочемо врятувати життя, допомога, яку ми надаємо, має бути масштабною та швидкою, щоб забезпечити швидку перемогу.
До речі, я вважаю, що усьому світові пора зробити наступний крок. Ми не можемо продовжувати постачати зброю поступово. Якщо ми хочемо врятувати життя, допомога, яку ми надаємо, має бути масштабною та швидкою, щоб забезпечити швидку перемогу. Ми повинні надати масштабну і швидку військову підтримку.
Деякі люди кажуть мені: “Але ж пане Леві, нам самим не вистачає зброї, а ми спустошуємо власні арсенали”. Моя відповідь така: байдуже на наші арсенали! Лінія фронту — в Україні. Ми маємо перемістити нашу зброю з другої лінії фронту, тобто наших арсеналів, на передову, яка зараз у Бахмуті, Херсоні, Очакові — туди, де я був і де знімав. Сьогодні це треба зробити для нашої національної безпеки — національної безпеки Франції, національної безпеки американського народу. Зброю треба перемістити туди, де вона має бути — на передовій в Україні.
М.У.: На початку повномасштабного вторгнення президент Макрон дзвонив Путіну, намагався напоумити його. Думаєте, це було наївно з його боку?
Б-А.Л.: Це була суміш наївності та добрих намірів. Але Макрон зрозумів, що діла не буде, що Путін — це чисте зло. Неосвіченість — одна з проблем Путіна, до речі. Він поганий головнокомандувач. Він програє кожну битву, в яку вступає. Він абсолютний монстр, який чинить геноцид, але до всього він ще й невіглас — він нічого не знає про решту світу і навіть про Україну.
Він, мабуть, справді думав, що України не існує, що опору не буде, що країна без національної ідентичності негайно здасться. Він, напевно, вважав, що Росія і Україна — братські держави. Це так безглуздо. Путін не лише фашист, а ще й невіглас. Я припускаю, що мій президент нарешті зрозумів це і перестав йому дзвонити.
М.У.: Йому знадобилось багато часу…
Б-А.Л.: Я не знаю, що відбувалось під час цих розмов. Я можу припустити, що Путін обдурив Макрона, що він збрехав, що, можливо, президент Франції був наївним. Не знаю. Знадобився час, але позиція Франції чітка: Україна повинна перемогти.
М.У.: Французький філософ Сартр, аналізуючи формування фашистського світогляду, дійшов висновку, що негідник — це людина, яка знає своє місце на цій землі і не сумнівається, що це місце їй законно належить. Чи вважаєте ви, що Путін є продуктом неспроможності Заходу притягнути його до відповідальності?
Б-А.Л.: Путін – це продукт нашої поблажливості, загравання, наївності щодо Росії. Ми були переконані, що Путін зможе обрати європейський шлях. Йому, як це не безглуздо, пропонували місце в Раді Європи. У НАТО намагалися налагодити партнерські відносини з Росією. Ми закрили очі на всі злочини, які Путін скоїв до України — в Сирії, Грузії, Чечні. Ми казали, що так ведуться справи, що це не так вже й важливо. Сьогодні Путін є результатом цього. Якби ми зупинили його, як закликали різні люди включно зі мною, ще під час війни в Чечні, все було б інакше.
Безвідповідальними виявились не інтелектуали, а так звані експерти, які співали пісню про “добру Росію, яка мала належати до європейської родини”.
Треба було зупинити Путіна і в Грузії. У 2008 році я написав статтю в Le Monde, де просив і благав про вступ України та Грузії до НАТО. Мені відмовили. Мене не почули. Cказали, що це безвідповідальна пропозиція. І що в результаті? За 15 років маємо повномасштабну війну. А безвідповідальними виявились не інтелектуали, а так звані експерти, які співали пісню про “добру Росію, яка мала належати до європейської родини”. Я ж був реалістом, коли говорив, що Україна має вступити в НАТО і Євросоюз.
М.У.: Як це — боротися з вітряками?
Б-А.Л.: По-перше, мене це ніколи не гнітить, тому що я вважаю, що завжди варто наполягати. Одного дня все вдасться. Так було зі мною в Боснії, перед облогою Сараєво. Після багатьох років, волання у пустелі, група інтелектуалів на чолі з Сьюзен Зонтаґ та зі мною, переконали президента Ширака та президента Клінтона діяти. Тому це ніколи не марна робота. Але бувають моменти розчарування та відчаю, коли ти бачиш, як багато людей, яких вважають експертами, мають такі далекі від реальності прагматичні переконання.
М.У.: Ви побували в багатьох місцях, конфліктах, зонах бойових дій. Які уроки, на вашу думку, має винести Україна з цього іншого досвіду?
Стережіться, вас зараз підтримують, зброя надходить, але у вас є два великих вороги в моїй країні, в Америці — це страх і втома.
Б-А.Л.: Я часто кажу своїм друзям в Україні: «Стережіться, вас зараз підтримують, зброя надходить, але у вас є два великих вороги в моїй країні, в Америці — це страх і втома». Боягузтво Заходу — це той страх, який спеціально нагнітають диктатори. Тому що коли Путін каже про ядерну загрозу, ми панікуємо.
Втома громадськості на Заході від війни настає тому що ми живемо в суспільстві, де є соціальні мережі, усе відбувається дуже швидко, одна подія змінює іншу. Навіть зараз в Америці я бачу газети — Україна вже не на перших шпальтах. Навіть те, що українцям вдається так довго утримувати увагу Заходу — це вже досягнення, яке відбувається завдяки хоробрості українського народу та стратегічному розуму Зеленського і його відмові йти на будь-які компроміси. Але я бачив цю втому, цей страх у західній громадській думці все своє життя, і я боровся з цим.
М.У.: Ви багато знімали іноземних бійців. Вони приїздять в Україну звідусіль, щоб воювати на її боці. Що на вашу думку спонукає їх воювати на чужій війні?
Б-А.Л.: Вони відчувають, що немає більшої несправедливості в сучасному світі, ніж те, що відбувається з українським народом. Навіть під час цього туру Сполученими Штатами, презентуючи фільм, найчастіше я чую від простих людей: «Я хочу щось зробити, як я можу допомогти?»
Деякі з них йдуть до Razom і надають гуманітарну підтримку, інші — хто має можливість, здоровʼя — проходять навчання, беруть до рук зброю і приєднуються до лав ЗСУ. Багато з них відчувають, що це не лише війна українців, що це й їхня війна. Так само, як відчували добровольці під час Громадянської війни в Іспанії у 1936 році.
М.У.: У фільмі ви також проводите багато паралелей з іспанською війною. Поясніть, чому?
Путін такий самий фашист, як Франко в Іспанії, Муссоліні в Італії та Гітлер в Німеччині.
Б-А.Л.: Тому що це та сама боротьба між фашизмом і антифашизмом. Путін такий самий фашист, як Франко в Іспанії, Муссоліні в Італії та Гітлер в Німеччині. Звісно, є відмінності, але парадигма одна, ядро цінностей, які вони поділяють, — це фашизм. А з іншого боку, є люди, які приїжджають з усього світу, щоб боротися з фашизмом, бо знають, що фашизм — це темна загроза, яка поширює свою отруту по всій планеті.
І в певному сенсі у громадянській війні в Іспанії не все було однозначно — в рядах антифашистів були різні люди — і погані хлопці, і сталіністи. Усе було чорно-біле, але біле було не зовсім білим.
В Україні ж ситуація більш прозора. Немає жодного сумніву, що ви маєте справу з чорною хвилею, яка йде з Росії, що українці — жертви, які нічого не зробили, щоб спровокувати цю війну, але отримали її. І вони беззаперечні герої, які, незважаючи на брак досвіду, йдуть до перемоги. Поки ми з вами говоримо, українські солдати тримають Бахмут, готують контрнаступ. Я думаю, що повномасштабний контрнаступ – справа невеликого часу.
М.У.: Ви говорите, що війна в Україні це протистояння чорного і білого. Але не для всіх. Люди, отруєнні російською пропагандою, повторюють російські наративи — “не все зрозуміло, це внутрішній конфлікт, в Україні є нацисти”, тощо. Ви бачили цю війну на власні очі. Що б ви сказали цим людям?
Б-А.Л.: Це зрозуміло мені, це зрозуміло всім українцям. Я спілкувався з десятками, якщо не сотнями людей і жоден українець не сказав мені, що росіяни — братній народ. Все це фантазії так званих експертів чи пропагандистів. Це просто брехня. Вони кажуть, що є дві України — Україна західна, яка орієнтована на Європу, і Україна східна. Знову ж таки, я цього не бачив. Я був на Сході, у вугільних шахтах Донбасу, проводив час із шахтарями. Жоден з них не сказав мені, що ситуація неоднозначна, що Донецьк “зробив свій вибір”.
М.У.: Що на вашу думку робить російську пропаганду такою потужною?
Б-А.Л.: Наш страх. Страх Заходу. Ми настільки налякані, що коли є щось, що може дозволити нам боятися менше, ми це одразу приймаємо. Тому що ми боїмося Путіна, боїмося його ядерних загроз, у які я, до речі, не вірю. Тож коли з’являється теза, що, наприклад, Крим не належить Україні, що його подарував Хрущов, коли був напідпитку — ми починаємо в це вірити. Але це боягузлива частина європейської та американської еліт.
Є й інша причина — корупція. У нас у Франції є праві партії, які живуть на зарплаті від Путіна, вони існують завдяки кредитам, отриманим від Росії. Тому вони повністю належать до другого фронту російської армії. І для мене, як для француза, вони є зрадниками своєї вітчизни. Ми підтримуємо у цій війні Україну, а значить протистоїмо Росії. Не може бути людей, які кажуть, що правда на боці Росії — це зрада.
М.У.: Як ви вважаєте, чи вдасться Франції та іншим європейським країнам перемогти пропаганду?
Б-А.Л.: Думаю — так. Тому що вони починають все більше вживати заходів проти пропаганди. Раніше в Німеччині і Франції були деякі корумповані державні діячі, які входили до правління російських компаній. Під тиском громадськості вони пішли — Герхард Шредер у Німеччині, наприклад. Компанії, які не бажали закривати свої двері в Росії, нарешті зробили. Отже, зараз ми рухаємося у правильному напрямку.
М.У.: Що було б вашим найбільшим досягненням і метою для цього фільму?
Б-А.Л.: Достатньо того, що цей фільм є, що я зняв всі ці жахливі, карколомні, а часом і чудові ситуації. Я зробив свою роботу. Після цього, сподіваюся, підтримка України має зрости. Отже, якщо я зроблю якийсь внесок, щоб люди дізналися більше про Україну, більше підтримували її, щоб союзники швидше передавали їй танки та літаки і відтак наблизили перемогу, а отже, врятували невинні життя, — моя робота буде завершена.
Для мене було дуже важливо показати цей фільм в ООН, тому сьогодні ця організація є місцем, де відбувається неймовірний скандал. Це присутність Російської Федерації в Раді безпеки. Для цього немає абсолютно ніяких правових підстав. Немає жодної законодавчої бази, жодного тексту, жодної резолюції ООН, яка б дозволяла Росії зайняти місце колишнього СРСР в ООН і ветувати кожну резолюцію, яка може врятувати життя в Україні. Про це йдеться у фільмі, і я говорив про це особисто в ООН минулого тижня. Я хотів посіяти цю ідею — може з цього щось вийде, побачимо.
Я зняв цей фільм з українцями, про українців – саме вони справжні герої і персонажі фільму, і він зроблений для українців.
Крім цього, ми робили спеціальний показ фільму в Конгресі. Разом із моїми друзями Анною Зайцевою та Михайлом Діановим ми розгорнули український прапор в Конгресі — у цьому святому для демократії місці. І навіть лише заради цього я був готовий приїхати у США з Парижа. Але також мені було приємно дізнатися, що десь далеко в Україні, в окопах на Донеччині мої товариші побачили, що їхній прапор у Конгресі і зраділи цьому. А це, своєю чергою зробило щасливим мене. Я зняв цей фільм з українцями, про українців – саме вони справжні герої і персонажі фільму, і він зроблений для українців.
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Україна має чи не найсильнішу ППО у світі, включаючи Ізраїль, - екс-командувач ВПС Британії Грег Бегвелл
Низка держав Європи, які мають F-16, готові передати їх Україні, однак вони чекають на дозвіл США як виробника цих винищувачів. При чому рішення про винищувачі для ЗСУ не стане перетином "червоної лінії", як цього раніше боялись у випадку із західними танками чи ракетами далекої дії.
Так вважає один із найдосвідченіших командувачів військово-повітряних сил Грег Бегвелл - віце-маршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці. За свою 36 річну службу він керував бойовими літаками Tornado GR1, GR4 й F-18 Hornet, здійснював бойові вильоти під час воєн у Перській затоці й Косово. Керував операціями в Іраку, Афганістані, Лівії та Сирії, а також численними миротворчими місіями у світі.
Зараз він очолює Асоціацію повітряних і космічних сил Великої Британії та є експертом оборонного аналітичного центру Королівський інститут об'єднаних служб (Royal United Services Institute - RUSI).
В інтерв'ю журналістці Української служби Голосу Америки Марії Прус Бегвелл розповів, коли, на його думку, Україна має приєднатись до НАТО, а також чому він вважає українські ППО чи не найкращими у світі.
Марія Прус, Голос Америки: Почнімо з питання «авіаційної коаліції» західних країн для підтримки України. Хоча США – найбільший донор військової допомоги Києву, Велика Британія першою почала надавати Україні зокрема танки, ракети дальньої дії. Однак Об’єднане Королівство не має F-16. Як тут Лондон зможе допомогти?
Грег Багвелл, колишній командир Королівських ВПС, президент Асоціації повітряних і космічних сил Великої Британії:
По-перше, F-16 просить Україна, а хто ми такі, щоб здогадуватися чи судити про ваші потреби. Але я погоджуюсь, що F-16 дає вам найкращий шанс отримати платформу, яка є дуже потужною, існує в достатній кількості, відносно легко зрозуміла та відома, з великою кількістю запчастин. Вона б дозволила українцям відносно швидко перейти від літаків, на яких вони літають сьогодні, до тих, якими, очевидно, були би F-16.
якщо Україна шукає не лише короткострокове, а й довгострокове рішення, я вважаю, що F-16 – це дуже сильний вибір.
Існують інші типи літаків, які мають такі ж можливості. Один із прикладів - Typhoon, Gripen, або навіть французький Rafale. Проблема з ними в тому, що деяких із них менше за кількістю, і це стає обмежуючим фактором, як політично, так і з точки зору кількості. Привабливість F-16 в тому, що ви можете взяти по кілька літаків з багатьох країн і це дуже швидко дало би гарні цифри. Їх тисячі. І якщо Україна шукає не лише короткострокове, а й довгострокове рішення, я вважаю, що F-16 – це дуже сильний вибір.
На жаль, у Великої Британії їх немає, інакше, я думаю, ми б знайшли спосіб виділити вам трохи. Але що Велика Британія може зробити, і я думаю, що з цього й походить так звана «коаліція реактивних літаків», це щоб Європа та Америка працювали разом над створенням такої спроможності. Отже, якщо всі країни, які бажають це зробити, зможуть виділити по кілька літаків, 10-12, це дуже швидко призведе до тих 50-60 чи 70 винищувачів, які, я вважаю, Україні дійсно потрібні, щоб швидко підняти їх у небо. Крім того, буде багато запасних частин, велика кількість тренувальних можливостей, щоб зробити це набагато швидше та у великій кількості.
нам не довелося хвилюватися через танки або HIMARS або Storm Shadows. Я думаю, що літаки, природно, належать до категорії систем озброєння, які вам життєво необхідні і на які ви заслуговуєте
Звичайно, проблема полягає не у наявності літаків, вони є. Завдання змусити Америку дати дозвіл на літаки під американським експортним контролем для передачі іншим країнам. Отже, знову ж таки, я думаю, що Сполучене Королівство, можливо, може допомогти в тому, щоб винести аргументи на користь F-16 на обговорення і змусити людей визнати, що це не "червона лінія", ми не маємо хвилюватись через передачу цього.
Зрештою, нам не довелося хвилюватися через танки або HIMARS або Storm Shadows. Я думаю, що літаки, природно, належать до категорії систем озброєння, які вам життєво необхідні і на які ви заслуговуєте, щоб протистояти Росії.
М.П.: Отже, з точки зору навчання, як Велика Британія може допомогти українцям із тренуванням – чи йдеться про те, що українців навчатимуть тактиці чи способам керування західними літаками порівняно зі старими радянськими винищувачами?
Г.Б.: Так, на це завдання потрібно дивитися з обох боків. Україна має нагальну проблему. Вам потрібен сучасний літак, який уже сьогодні має набагато більше можливостей, і це вимагатиме перевести когось із ваших існуючих бойових пілотів на новий тип.
Велика Британія пропонує... навчання молодших, менш досвідчених пілотів, які через рік або два зможуть пересісти на F-16
Я думаю, що це можна зробити відносно швидко, від 6 до 8 тижнів це цілком раціонально. І я думаю, що у вас уже були пілоти, які мали певний досвід, і за допомогою симуляторів, сьогодні можна значно пришвидшити цей процес.
Отже, є нагальна проблема, про яку ми не повинні забувати, ми повинні продовжувати зосереджуватися на ній. І я думаю, що це частина рішення.
Я думаю, що Велика Британія пропонує, а деталі ще не повністю обговорені публічно, то це ми говоримо про навчання молодших, менш досвідчених пілотів, які через рік або два зможуть пересісти на F-16. Тож буквально це ті, хто ніколи раніше не літав.
Розвинути у них навички польотів на літаках, потім навчити їх знищувати (ворожі) літаки, а потім, нарешті, навчити їх воювати на F-16. Ви знаєте, що цей процес може тривати роками - у мирний час на це може піти три-чотири роки, я думаю, що в нинішніх обставинах немає причин, чому це не можна зробити швидше, можливо, за один-два роки.
йдеться про довготривалу перспективу
Тут йдеться про довготривалу перспективу, щоб Україна мала групу пілотів, які проходять через систему, щоб через 2-3-4 роки у вас було достатньо людей, які пройдуть через систему навчання, щоб Україна могла підтримувати свої Повітряні сили коли настане мир і коли Україна зможе зосередитися на захисті кордонів, а не на війні з Росією, тому вам потрібно дивитися на проблему в короткостроковій і довгостроковій перспективах. І я думаю, що Сполучене Королівство пропонує набагато більше в цій середньо- та довгостроковій перспективі.
Але я думаю, що ми також можемо допомогти змінити ставлення в деяких країнах про те, чи є це короткострокове рішення також життєздатним, тому що я вважаю, що це так.
М.П.: Із точки зору країн, які мають F-16 і говорять про ймовірність передачі їх Україні, наприклад, Нідерланди, як ви думаєте, чи можливо, що Сполучене Королівство надасть частину своїх літаків Нідерландам, скажімо, щоб замінити ті F-16, які, можливо, поїдуть в Україну? Враховуючи, що США погоджуються на це.
Г.Б.: Так, це справді гарне запитання. Сполучене Королівство просунуло аргумент щодо танків і ракет великої дальності – тим, що надало вам танки і ракети великої дальності.
Сполучене Королівство просунуло аргумент щодо танків і ракет великої дальності
І танки були справді гарним прикладом. Думаю, всі знають, що Challenger насправді не був найкращим рішенням. Найкращим рішенням був Leopard, тому що існує більше цих танків, і вони є в багатьох країнах. Але для того, щоб змусити інших, потрібно було спершу надати Challenger, а потім Abrams, щоб інші побачили, що це не проблема, і тому вони можуть надати Leopard.
Отже, насправді треба бути першим, хто долає цей бар’єр. Я не впевнений, що ми зараз на такому ж етапі з F-16, можливо, ми можемо зробити щось подібне, якщо це буде потрібно, але я цього не прогнозую.
Існують країни, які вагаються чи надавати їх. Я думаю, що вони були б раді їх віддати, якби Америка дала дозвіл і «благословення» на це. Я думаю, що це б вирішило проблему. Я вважаю, що це політичне рішення США. Це потрібно зробити швидко і треба рухатися далі.
Існують країни, які... були б раді їх віддати, якби Америка дала дозвіл і «благословення» на це.
Позитивно, що F-16 пропонуватимуть з таких країн, як Нідерланди, Бельгія, Польща, Португалія. Усі вони мають F-16. І всі ці країни вже мають план їх замінити або вже почали заміну на такі винищувачі як F-35.
Тож справа не в тому, що Великій Британії доведеться замінити один літак на інший, наприклад те, що можуть передати Нідерланди (Україні).
з F-16 – ключовим є отримання дозволу США
Нам всім треба бути разом і погодитися, що це правильно. Це не перетинає червону лінію, це не сприяє ескалації війни. Росія вже загострила її дуже сильно. Отже, це не те, чого ми повинні боятись, і нам просто потрібно зробити це.
З F-16 – ключовим є отримання дозволу США.
Але думаю, тут є інший ключовий аргумент, якщо Америці буде так важко перетинати цю межу, то, можливо, нам варто розглянути інший тип літака, який усуне цю проблему. Я думаю, що перевага F-16 полягає в тому, що він має американську підтримку. Він має всю американську матеріально-технічну підтримку. Більшість запчастин виготовлено в Америці.
якщо Америці буде так важко перетинати цю межу, то, можливо, нам варто розглянути інший тип літака, який усуне цю проблему
Тож я вважаю, що було б божевіллям ігнорувати спроби піти цим шляхом лише тому, що ми зараз у політичному глухому куті. Я думаю, що буде дуже цікаво подивитися, як ваш президент впорається зі своїм європейським туром найближчими днями.
А потім, як просуватимуться саміти НАТО в червні та липні, і я сподіваюся, що ми зможемо розблокувати це, і не опинимося у ситуації, подібній до того, як ми закінчили з польськими МіГами торік, коли виникла суперечка про те, куди їх привезли, звідки вони, - ми повинні рухатись вперед.
М.П.: Як командир Королівських повітряних сил у відставці – чому ви думаєте, що саме літаки стали такою проблемою?
Г.Б.: Так, це гарне запитання. Знаєте, я думаю, що ще до початку війни, якщо подивитися назад, було багато розмов про безпольотні зони. Я насправді був великим прихильником ідеї безпольотної зони, хоча я усвідомлював і знав, що політично це було б майже неможливо зробити. І я точно розумію, чому політики відступили від цієї ідеї.
Це було б розцінено як прямий конфлікт між НАТО чи Заходом і Росією. Думаю, навіть в Україні зрозуміють, чому це проблема.
на Заході вирішили, що літаки стануть кроком, що зайде занадто далеко
Якщо повернутись до часів Холодної війни, відколи існують занепокоєння, що якщо ви пройдете певну точку, навіть якщо це звичайний конфлікт, врешті ви створите війну, яка є набагато небезпечнішою і набагато смертоноснішою.
Війна в Україні уже стала досить смертоносною, відверто кажучи. Але якби це призвело до того, що Росія справді відчувала певну національну загрозу, тоді б вона застосувала ядерну зброю та все з цим пов’язане.
Отже, це занепокоєння є, і я повністю це розумію. З якоїсь причини ми на Заході, не я особисто, але інші на Заході вирішили, що літаки стануть кроком, що зайде занадто далеко, що «ми не можемо відправити війська на поле бою і не можемо надати літаки, що для Росії стало би занадто і вони б погано на це відреагували».
ми стільки разів перетинали цю «червону лінію», будь-то артилерія середньої дальності, великої дальності, артилерія, танки, гелікоптери
Але ми стільки разів перетинали цю «червону лінію», будь-то артилерія середньої дальності, великої дальності, артилерія, танки, гелікоптери, ми віддавали наші літаки, так, це МіГи, щоб замінити ваші МІГ, але це все одно літаки. І зараз ми надали вам більшість ракет, які можуть нести ці нові бойові літаки, отже я більше не думаю, що існує раціональний аргумент, який би сказав, що літаки якимось чином перетинають «червону лінію».
Ви знаєте, що у цій війні агресор один. Є лише одна країна, яка порушила міжнародне право, Статут ООН. Україна має абсолютне невід'ємне право на колективну самооборону, і, як на мене, надання вам літаків є колективною самообороною, і тому юридично це цілком доречно. Я думаю, ми повинні припинити хвилюватися про те, як Росія ставиться до цього і починати давати вам все необхідне обладнання.
М.П.: Щодо Storm Shadow. Як ви думаєте, чи ці ракети вже використовувалися, і на якому літаку вони можуть бути використані в Україні, тому що була дискусія про МіГ-29 чи інші типи літаків.
Г.Б.: Я завжди переживаю, коли коментую: про що треба говорити, щоб громадськість була обізнаною, а які речі, на випадок якби ворог вас слухав, ви б не хотіли сказати йому.
Одна з речей, про яку я точно не збираюся робити припущення так це звідки їх запускають і на яких літаках. Я справді не знаю. Я думаю, що всі добре дбали, щоб це лишилось невідомим. Немає фотографій у публічному доступі, наскільки я знаю, і для цього є поважна причина, тому що, очевидно, це було б мішенню для Росії.
Не так вже й складно здогадатись. Це дуже, дуже велика ракета.
Я припускаю на якому літаку їх можуть використати, але я залишу це при собі. Не так вже й складно здогадатись. Це дуже, дуже велика ракета. Ймовірно, модифікації (літака) вже були здійснені, щоб змусити ракету працювати на одному з ваших літаків.
Тож я вірю, що коли про це було оголошено, ракета вже була у вашій країні і її вже можна було використовувати. Чи її вже використали так швидко чи ні, я не збираюся припускати.
Тож я вірю, що коли про це було оголошено, ракета вже була у вашій країні і її вже можна було використовувати.
Я вважаю, що є кілька випадків, коли на основі розташування мішені, можна припускати, що це мало бути щось (ракета) із таким діапазоном, і тому можна припустити, що це сталося. І якби я був Україною і в мене було щось таке, що, на мою думку, справді може різко змінити природу війни, то чому би я тримав це у сховищі? Я б використав це.
Таким чином, ймовірно, ці об’єкти, я думаю, це було близько тижня тому або більше, цілком могли бути першим використанням Storm Shadow.
Я не знаю, і не збираюся спекулювати, скільки у вас таких ракет сьогодні чи скільки у вас може бути в майбутньому. Їх сотні на складах. Тож теоретично їх може бути чимало, але я думаю, що тут важливо не те, де вони знаходяться і хто їх запускає.
є ймовірність, що ці об’єкти, я думаю, це було близько тижня тому або більше, цілком могли бути першим використанням Storm Shadow.
Важливо, як вони можуть вплинути на хід війни. Досі Україна не могла завдати удару так глибоко за російськими лініями з двох причин. По-перше, ви або не мали ракет великої дальності, або ви не можете підвести літак достатньо близько через радянські системи ППО, які, очевидно, є повсюди, і які ви добре знаєте, тому що ви самі маєте деякі з них.
Тож це обмежило здатність повітряних сил впливати на цю війну. Фактично, з точки зору повітря все було досить тихо. І зараз багато ракет великої дальності, які запускають з обох сторін і перехоплюють.
Тепер це дозволяє Україні завдати ударів у глибокому тилу Росії, а ми знаємо, що сили Росії досить розтягнуті по дуже довгій лінії фронту, ми знаємо, що використовується велика маса техніки, артилерійські снаряди, ракети BM21 («Гради» - ред.), пальне, просто харчі, щоб утримуватися на своїх позиціях, це величезний логістичний виклик, з яким вони часто не справляються. І ми вже бачимо внутрішні суперечки всередині Росії щодо того, чи достатньо у них зброї та боєприпасів. Отже, якщо ви зможете почати удари глибше, ви можете вразити логістичні вузли, залізницю, мости.
Точаться дебати про те, як далеко можна бити, існує ця дискусія, чи надання вам зброї, яка може досягти Росії, чи це занадто.
це дає Україні інструменти, за допомогою яких вона тепер може вести війну, як хоче, а не ту війну, яку їм доводилося вести через обмеження зброї.
І очевидно, теоретично, це можливо зробити. Хоча я знаю, що президент Зеленський сказав, що збирається використовувати зброю лише для цілей в Україні. Але, як на мене, на українській землі дуже багато російських цілей, включно з Кримом, як на мене, це українська земля. Тож Storm Shadow будуть готові вразити все у межах ваших кордонів. А це означає, що ви поставите Росію у зовсім інше ситуацію і почнете завдавати їй ще більше шкоди її здатності переозброюватися та поповнювати запаси.
І якщо додати це до потенційного контрнаступу на землі, то ви отримаєте справді потужний вплив на всю війну у цих географічних рамках. Тож я думаю, що це змінить правила гри. Я вважаю, що це дає Україні інструменти, за допомогою яких вона тепер може вести війну, як хоче, а не ту війну, яку їм доводилося вести через обмеження зброї.
М.П.: Якщо говорити про цілі на території Росії, то деякі оглядачі кажуть, що в умовах війни це законні цілі для України, якщо йдеться не про міста і села, а про військові об'єкти. Що ви думаєте про це?
Г.Б.: Якби я говорив як абсолютно нейтральний спостерігач, то це є абсолютно законними цілями. Якщо країна вторгається в іншу країну, вони раптом не кажуть: «Ви не можете стріляти у відповідь», - знаєте, це несправедливо. «Ви можете стріляти в мене лише поки я у твоїй країні».
Я маю на увазі, що всі правила досить чітко описують ваше законне право захищати себе. І якщо для цього потрібно вражати цілі на російській території, якщо там базуються ракети великої дальності, системи протиповітряної оборони великої дальності або літаки чи шляхи матеріально-технічного постачання чи сховища палива, вони є абсолютно законною мішенню.
Виклик, звичайно, полягає в тому, якщо ви використовуєте для цього систему озброєння іншої країни, як на це реагує Росія?
Тож я думаю, цю тему краще залишити досить неоднозначною, і що менше ми говоримо про те, яка зброя де використовується, то менша ймовірність створити враження, що ми ведемо «проксі-війну» - Заходу проти Росії.
в інтересах усіх, включаючи Україну, виграти цю війну якомога «чистіше»
Я не думаю, що це в чиїхось інтересах створити відчуття, що Росія перебуває у стані війни проти Заходу.
Що ми насправді хочемо зробити, це відокремити керівництво Росії від народу Росії, тому в інтересах усіх, включаючи Україну, виграти цю війну якомога «чистіше» і максимально зберегти погляди російських народів на (нашому) боці.
Це дуже складне питання, знаючи, що ти хочеш діяти правильно у військовому плані, але є також політичний елемент, який ми завжди повинні враховувати.
І коли ви використовуєте обладнання третіх сторін, це начебто додає до цієї складності, тож я справді співчуваю Україні в цьому.
якби я був українським командиром, у мене був би довгий список цілей у Росії
Думаю, якби я був українським командиром, у мене був би довгий список цілей у Росії, і я б теж по них бив, без сумніву.
Це інший виклик для України. Єдині «хороші» новини, хоча вони не аж такі хороші, тому що вони показують, наскільки далеко Росія зайшла в Україну, в тому, що на українській суверенній території є багато цілей, знищення яких може завдати шкоди Росії у військовому плані. Отже, тут все ще потрібно знайти баланс щодо того, де що потрібно зробити.
Але, зрештою, це не моє рішення чи когось іншого — це лише рішення України. Це до вас вторглися, і ви маєте повне право захищатися.
М.П.: Якщо говорити про контрнаступ - дехто каже, що це вже почалося, інші вважають, що наступ незабаром почнеться. Що ви думаєте?
ми звикли вважати, що війни виграються за дні, тижні чи місяці. І в цьому конкретному випадку ми бачимо, що це не так
Г.Б.: Так, я думаю, це велика небезпека. І я думаю, що всі ми потрапляємо в цю пастку через пам’ять про Другу світову війну, яка була тотальною війною. Після закінчення Холодної війни, були невеликі війни в країнах, де сторони не були рівними. Тож ми звикли вважати, що війни виграються за дні, тижні чи місяці. І в цьому конкретному випадку ми бачимо, що це не так. І я боюся, що це може тривати набагато довше.
Думка, що Україна змогла навчити та накопичити масу, необхідну аби витіснити Росію на всіх фронтах – це занадто надумано. Я не думаю, що хтось щиро вірить, навіть в Україні, що це реалістична можливість у коротко та середньостроковій перспективі.
Зрештою, якою б некомпетентною не була Росія, а вона така, наскільки б їхні сили не були напруженими, і як би їм не було важко продовжувати цю війну – це все ще дуже велика країна з дуже великою армією, і я не думаю, що ми повинні недооцінювати, наскільки важко буде витіснити Росію.
контрнаступ... буде набагато витонченішим, ніж деякі вважають
Тож я думаю, що контрнаступ, якщо ми його так назвемо, буде набагато витонченішим, ніж деякі вважають. Він не відштовхне Росію на всіх фронтах до вихідних кордонів, включаючи Крим, одним великим ударом мабуть, це занадто складно з логістики.
Але якщо ви можете здобувати перемоги у відносно важливих областях і відсунути їх досить далеко назад і завдати достатньо нищівних втрат, як з точки зору матеріальних, так і втрати віри, то я вважаю, що це ключ до перемоги у цій війні.
Тому що зрештою перемогу у цій війні буде здобуто, коли Росія зрозуміє, що не зможе виграти.
зрештою перемогу у цій війні буде здобуто, коли Росія зрозуміє, що не зможе виграти
І мабуть, Росія вже до цього наближається (до цієї думки). В Росії є люди, які вже думають про це, але вони, можливо, будуть мовчати або їх змусять мовчать.
Але я думаю, що в якийсь момент Путіну буде важко зберегти підтримку країни або навіть підтримку у Кремлі чи в його оточенні. Є багато розбіжностей між деякими зацікавленими особами, і про це, очевидно, було широко розголошено. Тож я думаю, для України головне визначити, що можна робити, щоб перешкоджати зусиллям Росії, до моменту, поки Путін більше не зможе продовжувати, і Росія якимось чином нарешті прийде до тями, відступить і вийде за межі території України.
Ідея, що ми перебуваємо в якійсь чорно-білій війні, і раптово вдасться змінити все за ніч і навіть за тиждень чи два, помилкова.
Все відбуватиметься набагато повільніше, і я думаю, що для України головне не витрачати час і енергію, як це зробила Росія, намагаючись виграти битву, яка насправді виглядає як тактична перемога, але закінчується стратегічною невдачею. Нам усім потрібно припинити зосереджуватися на тактичних перемогах на невеликих ділянках, навіть якщо ми розуміємо, що нас «затягує» Бахмут та інші схожі ділянки зі зрозумілих причин.
Але зрештою, йдеться про стратегічну перемогу України. Й існують способи досягти цього, не обов’язково з військовими перемогами на всіх фронтах.
М.П.: Ви говорите про ймовірні сценарії припинення війни – але навіть після цього Україна все одно межуватиме з Росією. Як, на вашу думку, Україна може захистити себе в майбутньому? Адже за деякими повідомленнями, Україна не отримає офіційне запрошення вступити в НАТО на саміті у Вільнюсі.
Г.Б.: Так, це складно, тому що, якщо говорити про членство в НАТО сьогодні, це було б майже неможливо. І причина, чому це неможливо, полягає в тому, що в НАТО є правило щодо того, як ви можете приєднатися до Альянсу. Уявлення, що потрібно вступати, коли війна вже йде, миттєво втягує у війну все НАТО. Тож це фактично було б оголошенням НАТО війни Росії. Тож це проблема на юридичному рівні.
це фактично було б оголошенням НАТО війни Росії
Особисто я вважаю, - і це лише моя думка, - той день, коли ця війна закінчиться, день, коли Росія відступить, має стати днем, коли Україна приєднається до НАТО. Це моя точка зору. І НАТО має просто прийти і фактично «вшити» вас у всю свою систему оборони і захистити кордон НАТО.
Це дуже спрощений погляд. Це легко сказати, але важко зробити. Ви бачили, скільки часу це забрало для таких країн, як Швеція та Фінляндія, які мали приєднатися, але все ж приєдналися.
І, звісно, для Путіна і Росії це повна відмова від усього, що він намагався досягти, вторгнувшись в Україну, тож він насправді настільки погіршує ситуацію для Росії в деяких аспектах. Тому що те, що він зрештою зробить, це надає НАТО більше сміливості, зміцнює НАТО та наближає НАТО.
той день, коли ця війна закінчиться, день, коли Росія відступить, має стати днем коли Україна має приєднатися до НАТО
Але якщо він збирається продовжувати незаконне вторгнення в країни, то, боюся, єдиний спосіб зупинити його — це створити настільки сильний альянс, щоб він просто не міг цього робити.
Ви знаєте, чому він не втрутився до Польщі, і причина, чому не Путін, але Росія у 80-х не вторглася у Східну Німеччину, в НАТО, - це тому, що вони знали, що тоді НАТО було занадто сильним.
І я думаю, що зараз ми перебуваємо в ситуації, коли, знаєте, Будапештський меморандум, який був підписаний багато років тому, коли ви, вийшовши з СРСР, відмовились від ядерної зброї, довів, що цей папірець насправді не вартий того, що на ньому написано, і тому вам справді потрібно бути частиною альянсу, який має дуже чітку юридично затверджену Статтю 5, що напад на одну країну є нападом на всіх.
це було зроблено для того, щоб заспокоїти Росію, - і куди це нас привело?
І, звичайно, ми всі можемо озирнутися назад, що якби Україна приєдналася до НАТО в 2013 році, зараз би цього не було. Але цього не сталось. Багато в чому це було зроблено для того, щоб заспокоїти Росію, - і куди це нас привело?
Тож я думаю, що ідея «заспокоїти» Росію та спроби не розширювати НАТО їх не «засмутять». Вони вже переписали «книгу правил», і я сподіваюсь це піде на нашу і вашу користь, а не на їхню.
М.П.: Якщо говорити про ті системи оборони, які зараз є в Україні, настільки вони потужні? З огляду на пошкодження батареї Patriot. Що можете про це сказати? І чи ви б порівняли українську протиповітряну оборону в Києві, як деякі кажуть, з ізраїльським «залізним куполом»?
те, що ви робите, набагато потужніше, ніж будь-хто з нас колись робив, включаючи Ізраїль. Ви знаєте, ракетні загрози Ізраїлю, досить застарілі й однотипні.
Г.Б.: Так, я вважаю, що ви отримали, мабуть, найкращі протиповітряні можливості у світі. Безсумнівно, завдяки тому, що ви зробили за останні тижні та місяці – ви захищаєте свою країну від величезного загарбника, що має на папері «високоефективне» обладнання, ці так звані «гіперзвукові» ракети, які нібито були «невразливими». І я думаю, що ми побачили, що це неправда.
Знаєте, те, що ви робите, набагато потужніше, ніж будь-хто з нас колись робив, включаючи Ізраїль. Ви знаєте, ракетні загрози Ізраїлю, досить застарілі й однотипні.
Вам доводиться мати справу з багатьма типами загроз з кількох боків, із глибини країни, куди не можете дістатися, тому вам доведеться мати справу зі зброєю лише тоді, коли вона наближається, і ви робите це через багаторівневу мережу.
І вам довелося це робити, будьмо чесними, інтегруючи кілька систем, які не були розроблені для взаємодії між собою, вони були розроблені для боротьби одна проти одної.
я знімаю перед вами капелюха
Якимось чином ви зібрали докупи С-300, Patriots, Stingers – у багатошаровій системі, яка виявляється неймовірно ефективною. Тож я знімаю перед вами капелюха, тому що я впевнений, що це не просто взяти і спроектувати.
Знаєте, хтось би міг намалювати ідеальну систему ППО. Але ви якимось чином змогли – у розпал війни – збудувати мережу систем і зв'язку, що здійснює обмін інформацією та перехоплення ракет, які мали бути «незнищенними», і ви робите це тиждень за тижнем, день за днем.
Це війна чисел, але це також війна навичок, і ви явно виграєте цю війну умінь, у цьому немає сумніву.
Виклик, звичайно, полягає у тому, як довго ви можете це підтримувати? Було випущено багато ракет, але вони також запускають багато ракет.
Думаю, в чому Захід допомагає, так це в джерелах поповнення запасів. Ми намагаємося забезпечити вас швидше, ніж Росія може побудувати (нове озброєння), і я думаю, що зараз ви зберігаєте паритет.
Тож так, це війна на виснаження. Це війна чисел, але це також війна навичок, і ви явно виграєте цю війну умінь, у цьому немає сумніву.
М.П.: А яка, на вашу думку, може бути зараз російська тактика націлювання на українські міста, лінію фронту?
Г.Б.: Одна з «чудових» речей у боротьбі проти Росії – це те, що вона настільки передбачувана. Вони роблять все так шаблонно, що майже можна передбачити день у день, як саме вони битимуться, що вони робитимуть.
І вони просто покладаються на грубу силу. І ви довели, що це не працює.
І вони просто покладаються на грубу силу. І ви довели, що це не працює. Що коли ти борешся розумно, ти можеш перемогти великого агресора, і ви робите саме це.
І великий «хуліган» виявляється не таким сильним, як усі думали. Я думаю, що Росія спробує зробити те саме. Вони відчайдушно намагатимуться довести, що ці (західні) системи неважливі, що система Patriot не дуже ефективна і не дуже працює, що Storm Shadow насправді не впливає на війну. Одного разу вони скажуть, що F-16 теж не мають значення. Але правда в тому, що вони мають значення.
Одного разу вони скажуть, що F-16 теж не мають значення. Але правда в тому, що вони мають значення.
Що зараз зробив Patriot за кілька вечорів, потрапивши у руки людей, які лише нещодавно пройшли навчання, - це знищив радянські, російські – їхні найкращі ракети. Знову і знову. І це робить Росію слабкою в очах власного народу. І це змушує їх виглядати слабкими в очах їхніх союзників і людей, яким вони продають обладнання. Для Росії це дуже погано.
Тож поки в Україні існує відчуття, що це війна на виснаження, й ви, очевидно, відчуваєте (загрозу), тому що удари відбуваються буквально по ваших містах і по вас. Але вплив, який створює знищення цих (російських) ракет є набагато більшим, ніж просто порятунок життя в Україні.
Ви послаблюєте Росію і з кожним днем робите контроль Путіна над своєю країною слабшим, тому що «велика могутня» Росія не може перемогти і не в змозі перемогти інші системи.
Тож я думаю, що вони відчайдушно намагатимуться здобути перемоги, і, можливо, під час нічного обстрілу вони націлилися на Patriot, схоже на це, з огляду на те, де відбувалися удари. Але система Patriot розміщена, як ви знаєте, на великій території.
врешті-решт розуміння прийде – і російський народ не змириться з цим.
І треба знати, де що розміщено й обійти її, й вони вочевидь не змогли її обійти, і це складний набір цілей, особливо коли у вас є система, яка так добре захищає, як Patriot.
Отже, так, Росія робитиме заяви, що вони зробили те і те, але вони говорять вже так довго, що я не впевнений, чи їм ще хтось вірить, й правди у їхніх словах немає.
Тож вони намагатимуться виграти цю війну через медіа, мені здається, що це їхній єдиний вихід. І врешті-решт розуміння прийде – і російський народ не змириться з цим. Думаю, вони зрештою це зрозуміють.
Москва, непокарана за геноцид у Криму, повернулася з новою агресією. Це не має повторитися – Рефат Чубаров. Інтерв'ю
День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу у Криму, що відзначається 18 травня, у день, коли радянська влада розпочала депортацію кримських татар з півострова у 1944 році, вже десятий рік відзначають в умовах окупації та цілеспрямованого пересдлідування кримських татар окупаційною російською владою, говорить у розмові з Голосом Америки голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Йому самому російська влада заборонила в'їзд на історичну батьківщину у 2015 році, а потім ФСБ Росії відкрила проти нього кримінальну справу за «заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Меджліс, організацію, що є органом самоуправління корінного народу Криму, заборонено в Росії як «екстремістську організацію».
За даними української влади, станом на середину березня 2023 року Росія утримує близько 180 людей з Криму, з них 116 – кримські татари. Їх було заарештовано в Криму, чи у справах пов'язаних з Кримом. Україна вважає їх політичним в'язнями. Переслідування кримських татар триває з моменту окупації Криму у 2014 році, що визнано і відповідними резолюціями Генеральної Асамблеї ООН.
Міжнародний Суд ООН 19 квітня 2017 року зобов’язав Москву «утримуватися від обмежень на права кримськотатарського народу зберігати свої представницькі інституції, включаючи Меджліс», але окупаційна влада ігнорує це рішення суду.
Про те, в яких умовах кримські татари відзначають день пам'яті жертв депортації, про їхні очікування щодо звільнення Криму, про те, чому Крим не можне бути предметом торгу, а також про те, чому звільнення всієї території України буде лише першим етапом перемоги, ми поговорили з Рефатом Чубаровим напередодні Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
Ми змогли зв'язатися по Zoom з його київського помешкання лише пізно ввечері, після численних зустрічей та переговорів, які мав кримськотатарський лідер. Наша розмова відбувалася з мінімальною кількістю світла і закінчилася тоді, коли в Києві знову оголосили повтіряну тривогу.
Розмова була відредагована та скорочена для ясності та плинності.
Наталка Чурікова, Голос Америки: Пане Рефате, ось уже 10-й рік, як ви відзначаєте цей День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу в умовах окупації. Як можуть відзначити цей день кримські татари у Криму?
Вони попереджають людей, що за дії, які вони здійснюватимуть 18-го травня, вони будуть покарані. Тобто людей вже залякують
Рефат Чубаров, Голова Меджлісу кримських татар: До мене і до інших колег звернулися люди з Криму, які надіслали нам копії попереджень, які окупаційна влада масово розносить по домах активістів серед кримських татар, яких попереджають про те, що вони можуть своїми діями порушити закони країни-агресора, які вони перераховують на півторах сторінках. Вони попереджають людей, що за дії, які вони здійснюватимуть 18-го травня, а мова йде про вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, вони будуть покарані. Тобто людей вже залякують.
Незважаючи на це люди будуть вшановувати пам’ять жертв геноциду, але в такий спосіб, щоб там близько не було представників окупантів та їхніх прислужників. Бо навіть якщо окупанти і дозволяють людям збиратися, вони намагаються підбігти туди зі своїми прапорами та символікою, щоб зняти на камеру і показати, що кримські татари разом з ними проводять свої акції. Але цього, зрозуміло, нема.
Репресіями, залякуваннями та переслідуваннями вони намагаються вичавити кримських татар, щоб вони покидали Крим
Люди будуть збиратися по місцях, де є пам’ятні камені, вони називаються башташ, є ще пам’ятники, які була побудовані до російської окупації. Але зрозуміло, що більшість заходів будуть проводити вдома, збирати дітей і онуків, а старші люди будуть розповідати їм про те, як це відбувалося у 1944-му році.
Аналогія з нинішнім часом з’являється у всіх, хто це слухає, бо суть того, що відбувається в Криму, перетинається з суттю депортації 1944-го року. Бо там вони за три дні вичистили весь Крим від його корінного народу, а тут вони репресіями, залякуванням та переслідуванням намагаються вичавити кримських татар, щоб вони покидали Крим. Тобто завдання – звільнити Крим від його корінного народу.
Н.Ч.: Скільки, за вашими даними, покинуло Крим з часу початку окупації?
З вересня 2022 року, коли країна-агресор оголосила часткову мобілізацію, вони в Крим в першу чергу почали мобілізовувати до своєї армії саме етнічних українців та кримських татар
Р.Ч.: До вересня минулого року ми оцінювали, що Крим покинуло приблизно 55-60 тисяч людей різних національностей, з них приблизно половина – кримські татари, тобто 25-30 тисяч. До окупації Криму кримські татар складали приблизно 14% від населення Криму. Але оскільки кримські татари є об’єктом цілеспрямованого переслідування, то зрозуміло, що вони, рятуючи життя своїх дітей, особливо хлопчиків, які підростають, швидше покидають Крим.
З вересня 2022 року, коли країна-агресор оголосила часткову мобілізацію, вони в Крим в першу чергу почали мобілізовувати до своєї армії саме етнічних українців та кримських татар. Це цинізм, і зайве тут говорити про міжнародне гуманітарне право, про Женевські конвенції, які забороняють проводити мобілізацію на окупованих територіях, але вони все це роблять навмисно, щоб наших кримських дітей, українців та кримських дітей відправити, щоб вони вбивали своїх співгромадян.
І тому був вибух виїзду і зараз деякі країни Європи, Туреччина, деякі країни Центральної Азії прийняли тисячі людей. Я не можу сказати точну цифру, але наші активісти вважають, що 4-6 тисяч кримських татар покинули Крим, щоб не опинитися в російській армії.
Н.Ч.: Нещодавній звіт ОБСЄ про депортацію українських дітей з окупованих територій російською владою звертає увагу на те, що така практика почалася ще з початку російської окупації Криму у 2014 році, коли з півострова було вивезено близько 1000 дітей. Чи серед цих дітей були і кримськотатарські діти?
Р.Ч.: Можливо, були одиниці кримських татар, коли окупанти переміщували дитячі будинки з окупованого Криму. Росія реорганізовувала дитячі будинки як свою власність, і переправляли цих українських дітей, які були під опікою української держави з Криму в Краснодар, звідти на Урал. Це для них як якийсь товар, якісь речі, які можна перекладати з однієї шухляди в іншу.
Дивіться повне інтервʼю на YouTube Голосу Америки Українською:
Н.Ч.: Ще один нещодавній звіт, цього разу ООН, присвячений боротьбі з дискримінацією, говорить про те, що в Криму відбувається знищення пам’яток кримських татар, пам’ятних місць, могил, нагробків, знищення культурної пам’яті. Наскільки масовим є цей процес?
Р.Ч.: Тут потрібно розуміти контекст, у якому відбуваються перебудови в Криму. Бо російська влада багато будує в Криму – автотраси, різні об’єкти інженерної інфраструктури, і російська влада використовує це будівництво як пропаганду. Насправді Крим перетворюють на потужну військову фортецю, у Криму розміщено дуже багато військових об’єктів. Вони, наприклад, відновили структуру військових аеродромів, які закладалися ще з часів СРСР, часів, коли Крим називали «авіаносцем, який не можна потопити». Тоді було 11 військових аеродромів, які росіяни відновили, практично всі.
Крім того відновили бази зенітно-ракетних комплексів, бази для збереження ядерної зброї, яка може використовуватися або з військових кораблів, або з літаків і все це потребувало логістики. Тобто все це будівництво звучить красиво, але дороги будувалися у військових цілях, і якщо вони натикалися на якісь кургани, чи інші археологічні, чи культурні пам’ятки, вони могли про людське око показати, що вони провели якесь дослідження, яке тривало день-два, а потім продовжити будівництво на цьому місці.
Так вони зруйнували кургани, городища, про які вчені знали, але ще чекали на свої дослідження. Також вони часто проходили через місця, де були кладовища, старі мусульманські кладовища, і вони просто переносили кістки, і казали: «Ось, ми все вичистили, можете поховати».
Ті нечисленні історичні пам’ятки кримськотатарської культури, які збереглися ще, незважаючи на руйнування ХХ століття, також піддаються руйнуванню. Вони, наприклад, сказали, що реставрують Бахчисарайський ханський палац, а насправді роблять «сучасний ремонт». Наприклад, вони замінили покрівлю в цьому палаці – це була традиційна керамічна черепиця, яка виготовлялася на місці, вона так і називалася «татарка».
Якби йшлося про реставрацію, то виробництво цієї черепиці не складно було б налагодити на місці та використати для заміни тих частин, які зіпсувалися, для збереження автентичності будови. Але вони її зняли всю і замінили на нову, штучну, закуплену в Іспанії. Вони також замінили балки всередині палацу, які були зроблені з кримського дубу. Їх замінили на залізобетонні балки. Це – цинічне знущання над культурою і пам’яттю корінного народу.
Перед окупацією два об’єкти в Криму готувалися до того, щоб їх внесли у список культурної спадщини Юнеско. Один – це Ханський палац в Бахчисараї, його не встигли включити, розгляд цього питання було призначено на 2015 рік, а заповідник у Херсонесі включили. Але на території пам’ятки росіяни зараз будують багатоповерхові будинки.
Н.Ч.: Україна стоїть на порозі контрнаступу, деякі західні оглядачі кажуть, що без визволення Криму Україна не зможе досягти безпеки, інші попереджають, що саме через Крим Росія може почати ще більшу ескалацію війни. Що ви думаєте про це?
Р.Ч.: Давайте почнемо з економіки. Наші основні порти в Азовському морі, якщо звільнити Бердянськ, Маріуполь, але залишити Крим в руках Росії, то як вони працюватимуть, як вони проходитимуть через Керченську протоку, якщо вона залишиться в руках росіян? Так само і Одеса і інші порти. Економіка України залежить від морського експорту, від безпечної роботи портів. Якщо росіяни контролюватимуть рух в Чорному та Азовському морях, економічний розвиток України буде неможливий.
А друге – це питання безпеки. Ми побачили з перших років, що вони прийшли не для того, щоб облаштувати життя людей, нехай навіть тих же росіян. Головне для них було перетворили Крим на форпост. Ми лише не розуміли, що їхні плани настільки широкі. Ми думали, що вони будуть тиснути на країни НАТО – Румунію, Болгарію, Туреччину.
Ці аргументи, що якщо Україна звільнятиме Крим, то Росія може використати ядерну зброю, я розглядаю як спробу натиснути на Україну, щоб вона вступила в переговори з Росією
Ми бачили, що вони використовують Севастополь для підтримки баз у Сирії, у Середземному морі. Але потім з’ясувалося, що головна мета, до якої вони готували Крим, це – наступ на Україну за допомогою ракетних обстрілів та бомбардування літаками. І якщо вони залишаться там, то рано чи пізно вони обов’язково знову вдарять по Україні. Крим є ключем до безпеки України і її майбутнього процвітання.
І ці аргументи, що якщо Україна звільнятиме Крим, то Росія може використати ядерну зброю, я розглядаю як спробу натиснути на Україну, щоб вона вступила в переговори з Росією.
Н.Ч.: Чи звільнення Криму несе ще більші ризики для кримських татар, людей, яких російська влада вважає апріорі нелояльними до себе?
Р.Ч.: Вторгнення російських військ на материкову частину України, центральні області, включно з Київською, і ці жахливі злочини, які російські військові здійснили тут проти мирних українських людей, вони засвідчили, що для російських військових нема «червоних ліній», яких би вони не могли переходити, і в тому числі злочинів проти мирного населення. Виходячи з того, що я тут побачив відразу після звільнення Ірпеня, Гостомеля, Бучі, мене переконало у тому, що росіяни можуть чинити будь-які злочини – масові вбивства, масові депортації. Тобто вони вже все це робили і на Київщині, і в Харківській області, в Херсонській області, де живе досить багато кримських татар.
Наприклад, у селищі Новоолексіївка, Генічеського району, залишилася третина населення, бо в місцевого училищі росіяни влаштували катівню. Багато людей зникло безвісти. Я впевнений, що росіяни за свої невдачі будуть мститися. І їхня помста реалізується через вбивство мирного населення, як вони робили в Київській області
Н.Ч.: Ще одна тактика російських військ – захоплення заручників. Російська влада утримує в Криму вашого колегу – Нарімана Джеляла, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, і нашого колегу Владислава Єсипенка, кореспондента Радіо Свобода. І нещодавно новий випадок – Леніє Умерова. Що ви можете сказати про долі цих людей?
Р.Ч.: Кремль категорично відкидає всі пропозиції з боку нашої держави та лідерів інших країн, які намагаються бути посередниками, зокрема Туреччини, щоб звільнити тих людей, які абсолютно безпідставно засуджені. Всім зрозуміло, що вони ніколи не вчиняли тих злочинів, у яких їх звинувачують, – тероризм, диверсії і таке інше. Це все сфальсифіковане заради того, щоб залякати кримських татар.
Були різні пропозиції щодо обміну, звільнення. Остання пропозиція була під час мусульманських свят – місяця Рамадану, на завершення якого є свято Ураза–Байрам, і наша влада пропонувала звільнити на це свято хоча б мусульман. Вони це відкинули.
Те, що зараз відбувається з Леніє Умеровою, 25-річною дівчиною, яка намагалася в’їхати до Криму через кордон Грузії і Росії, щоб бути поруч з батьком, у якого дуже тяжка невиліковна хвороба, а вони з неї зробили якогось монстра розвідника-шпигуна, це дуже важко пояснити. Ми зараз намагаємося максимально моніторити і фіксувати ці злочини і ми сподіваємося, що колись ми доберемося до них.
Але Наріман Джелял, і брати Азіз та Асан Ахтемови, і ваш колега Єсипенко, я добре знаю його родину, ми зустрічалися на різних майданчиках з його дружиною, ці люди будуть звільнені тоді, коли буде звільнено Крим. Кардинальне рішення – звільнення Криму і поразка Росії.
Н.Ч.: Зараз відбуваються вибори у Туреччині, президент Реджеп Таїп Ердоган, який завжди підтримував Україну щодо її територіальної цілісності, включно з Кримом, може поступитися своєму суперникові Кемалю Килимчдароглу. Чи зміна влади в Туреччині може змінити політику Туреччини щодо Криму?
Р.Ч.: Я впевнений, що незалежно від результатів виборів президента у другому турі, позиція Туреччини щодо України, підтримка Туреччиною територіальної цілісності української держави, невизнання спроб Росії анексувати Крим, не зміниться ні на йоту. Жодного занепокоєння ми з цього приводу не маємо.
Хто буде обраний, це справа турецького суспільства, але я вважаю, що у чинного президента є дуже великі шанси обратися ще раз.
Н.Ч.: Повертаючись до 18-го травня, Дня жертв геноциду, депортації кримських татар, Радянський Союз так і не поніс покарання за цей злочин. Чи ви вимагатимете, щоб тоді, коли Росія буде притягнута до відповідальності у міжнародних судах, щоб злочини проти кримських татар становили окрему частину звинувачення, і чи вони мають розглядатися як геноцид?
Р.Ч.: Ви поставили дуже слушне питання, і моя відповідь буде: «Так, ми будемо цього вимагати». Я не хочу сказати, що події сьогодення кардинально міняють наші підходи, але вони корегують наші підходи.
На початку 1990-х років, 30 років тому, коли ми масово поверталися до Криму, була дилема, що робити з домами наших батьків – вимагати чи ні їхнього повернення. Багато їх збереглося, але там жили чужі люди. Тоді наші старші керівники національного руху сказали нам, молодшому поколінню, що ці люди не винні. Вони, можливо, несуть моральну відповідальність, але їх туди поселила влада, яка нас виселила, і тому ми не можемо вимагати, щоб вони повертали нам наші доми.
Я думаю, що наші старші керівники боялися якихось проявів радикалізму з нашого боку, але ми послухалися. І жодного випадку за всі роки не було, щоб кримські татари прийшли і сказали людині, яка жила в його домі, що пожив і досить, виходь, бо це мій дім. Цього не було. Ми брали землю поруч і будували нові доми.
Я це кажу до того, що форми відповідальності є різні – є ті, хто безпосередньо винний у злочинах, їх не було покарано, не встигли і не змогли. Є ті, які морально відповідальні. Вони скористалися нашою безпомічністю і своєю поведінкою підтримали владу, яка нас незаконно репресувала, але ці люди від цього не відчули навіть дискомфорту.
Непокаране зло має властивість повертатися у ще більших масштабах
Тобто непокаране зло має властивість повертатися у ще більших масштабах. І те, що ми, я маю на увазі всіх – і себе, і кримських татар, і українців, і весь світ, який виявився неспроможний покарати, чи навіть визнати людиноненависницьку комуністичну ідеологію радянського режиму, який призвів до мільйонів таких жертв, стало причиною того, що ми отримали нову агресію Росії.
Питання не лише в покаранні, але і у створенні таких механізмів, які б унеможливили повторення, як зробили союзники після перемоги над нацистською Німеччиною після 1945-го року.
Тому я часто кажу, що завершенням цієї російсько-української війни має бути відновлення територіальної цілісності української держави, але це буде лише один з етапів завершення війни. Але якщо ми на цьому зупинимося, і якщо світ не створить механізми покарання Росія як держави, очільників Росії та всіх тих, хто здійснював злочини і на території України, і перебуваючи у себе вдома проти України, якщо такого глобального залучення не відбудеться для притягнення до відповідальності, то через 30-50-60 років будемо знову готуватися до нових агресій з боку Москви.
Незважаючи на заяви, досі не проінспектоване жодне судно. 62 кораблі чекають - Юрій Васьков. Інтерв'ю
Незважаючи на заяви про продовження зернової угоди, Росія так і не розблокувала інспекції суден. Про це в інтерв’ю Голосу Америки повідомив Юрій Васьков, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.
У вівторок Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш схвально прокоментував продовження Чорноморської "зернової угоди". "У нас є деякі позитивні і значні події – підтвердження Російською Федерацією продовження своєї участі в Чорноморській ініціативі ще на 60 днів… Продовження є гарною новиною для світу", – сказав генсек ООН. За його словами, залишаються й невирішені питання, але "представники Росії, України, Туреччини та ООН продовжать їх обговорювати".
Про невирішені питання щодо угоди, необхідну для нормальної дії угоди кількість перевірок та розблокування судноплавства в Чорному морі Юрій Васьков розповів журналістці Голосу Америки Ірині Соломко.
Ірина Соломко, кореспондентка Голосу Америки: Вчора Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш скликав прес-конференцію та оголосив, що дія Чорноморської зернової ініціативи продовжено на 60 днів. На вашу думку, наскільки вона зараз в безпеці?
Юрій Васьков, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України: По-перше, ми вважаємо, що вона і раніше була продовжена до середини липня. Саме липня. Бо у нас у тексті, який був підписаний є термін 120 днів під час продовження у березні. Тобто ніяких додаткових угод не підписувалося, тому могло бути подовження на 120 днів або не подовження.
Наші турецькі партнери підтвердили 120 днів. І Організація Об’єднаних Hацій – 120 днів. Російська Федерація фактично сказала, що ми вийдемо за 60 днів. Тому те, що вчора було сказано всіма сторонами угоди - що вона подовжена – ми вважаємо, що вона просто розблокована. Але поки що на словах. Тому що, незважаючи на вчорашні заяви, і вчора, і сьогодні, досі не проінспектоване жодне судно. Тобто 62 судна залишаються в очікувані інспекції на вхід. Жодна не погоджена всіма сторонами угоди, а саме Російською Федерацією.
І.С.: Тобто, по суті, є декларація, що угода продовжується, але в реальному житті гарантій того, що Росія не буде використовувати ту саму практику, яка була до 18 травня щодо блокування інспекції, немає.
Ю.В.: У нас немає ознак того, що вона зараз буде працювати по-іншому. Ми чекаємо інформацію від партнерів щодо реального стану справ, але поки що не працює.
І.С.: Міністр закордонних справ Росії Лавров, коли був в Нью-Йорку під час прес-конференції повідомив журналістам, що в цілому зернова угода не була підписана як зернова угода, що це була просто ініціатива, а угода вже з'явилася потім. Окрім того, за його словами, Росія продовжує повторювати, що перший етап – це зерно, а другий – має запрацювати механізми для продажу російських добрив, зокрема аміаку. Яка позиція України щодо цього?
Ю.В.: Позиція в нас дуже чітка, вона юридично обґрунтована. Україна підписала угоду за ініціативи ООН з Туреччиною. І все. Більш нічого ми не підписували. Наскільки нам відомо, Туреччина також нічого іншого не підписала. В укладеному та підписаному тексті угоди немає нічого про аміакопровід, тим більше нічого немає про інші вимоги Російської Федерації, про які вони говорять.
Що підписувала Організація Об'єднаних Націй – це виключно відносини ООН з Російською Федерацією. Це не наш документ, це не наші обов’язки, це не наші повноваження
Так, справді, був укладений, як нам відомо, меморандум між ООН та Російською Федерацією, але він не був в пакеті. Тому що пакет – це коли одні і ті ж сторони підписують якийсь там пакетний документ. Повторюю, що ані Україна, ані Туреччина нічого не підписували. Тому, що підписувала Організація Об'єднаних Націй – це виключно відносини ООН з Російською Федерацією. Це не наш документ, це не наші обов’язки, це не наші повноваження. Тому ми керуємось виключно текстом укладеної угоди і чекаємо від наших партнерів по угоди Туреччини та ООН відповідні кроки по її захищенню, а також повноцінного і ефективного виконання.
І.С.: На прес-конференції Лавров практично тиснув на Гутерріша, щоб він домігся зниження страхових ставок для російських добрив. Яка позиція ринку щодо цього питання?
Якщо ви подивитеся на статистику щодо експорту російських добрив та агропродукції за військовий час, ви побачите, що обсяг експорту збільшився, а не навпаки
Ю.В.: Якщо ви подивитеся на статистику щодо експорту російських добрив та агропродукції за військовий час, ви побачите, що обсяг експорту збільшився, а не навпаки. Це перше. Друге - умови, які є для українського агроекспорту значно гірші, ніж умови, про які вони кажуть.
Якщо всі ці дії обумовлені забезпеченням світової продовольчої безпеки, то сьогодні через складнощі, що є в Україні, негативний вплив на продовольчу світлову безпеку значно вищий, ніж можливі високі ставки страхування для російських суден. Тому що російські судна не проходять інспекції, не чекають місяцями в Босфорі на вхід.
Тому, якщо ми кажемо про світову продовольчу безпеку, а не використовуємо це для того, щоб щось в ручному порядку отримати, то всі сторони повинні виконувати Чорноморську зернову ініціативу і не створювати штучних перешкод. Цього, на жаль, не відбувається.
І.С.: Якщо не буде розблоковані ці інспекції, чи є в України, Туреччини, ООН план Б. І якою має бути кількість цих інспекцій щодня, щоби забезпечити у виконанні цієї угоди?
Україна, як суверена держава, маючи вихід до Чорного моря, має право на вільне судноплавство. Так само як і комерційні, не військові судна інших іноземних країн, мають право, а вільне судноплавство. Ми максимально працюємо на цим
Ю.В.: Кількість інспекцій повинна бути достатньою, щоб судна більше аніж дві доби не очікували на них. Це може бути десять, це може бути п'ятнадцять, двадцять. Інспекції для суден, а не навпаки. Тобто функція Спільного координаційного центру - координаційна сервісна функція, а не регулювання через рішення однієї з чотирьох сторін, що робити, а що не робити.
На нашу думку, щодоби якщо це буде системно, 16 інспекцій на добу в обидва напрямки - як на вхід, так і на вихід - буде достатньо для того, щоб не було черги, щоб світ отримував максимум продовольства. Якщо це буде система. Є три порти, які зараз на це працюють. Стосовно плану Б, у нас є певні напрацювання, це наше внутрішнє питання, ми будемо планувати його імплементацію, коли ми чітко зрозуміємо, що ініціатива не працює.
Але зараз ми все ж сподіваємось, що наші партнери забезпечать ефективне виконання Чорноморської зернової ініціативи.
І.С.: Але цей план Б пов'язаний не з ініціативою, а з тим, щоб ви все-таки шукаєте інші шляхи того, щоб експортувати українське збіжжя?
Зернова ініціатива – це тимчасове гуманітарне вирішення, але право на вільне судноплавство, воно є. І ми маємо відстоювати його
Ю.В.: Україна, як суверена держава, маючи вихід до Чорного моря, має право на вільне судноплавство. Так само як і комерційні, невійськові судна інших іноземних країн, мають право на вільне судноплавство. Ми максимально працюємо на цим і вважаємо, що зернова ініціатива – це тимчасове гуманітарне вирішення, але право на вільне судноплавство, воно є. І ми маємо працювати і відстоювати його з метою повного поновлення повноцінного судноплавства у Чорному морі.
І.С.: Ми можемо на це сподіватись вже найближчим часом?
Ю.В. Робота в цьому напрямку завжди здійснюється, коли це буде можливе, я зараз і сказати не можу.
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