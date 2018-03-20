Американські бойові безпілотники зможуть купувати країни-союзники та партнери США

Президент США Дональд Трамп незабаром полегшить експорт деяких видів смертоносних американських безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters з посиланням на джерела в Адміністрації США.

Очікується, що буде дозволено експорт певної продукції воєнно-промислових компаній Textron та Kratos Defense & Security Solutions Inc, Boeing, Northrop Grumman, General Atomics та Lockheed Martin

Зміни до законодавства США щодо воєнного експорту очікуються вже цього місяця. Експорт летальних безпілотників розглядається адміністрацією, як сприятливий для американської промисловості крок. На його підтримку також виступає міністр оборони США Джим Маттіс.

"Перелік потенційних покупців, які отримають сприяння з боку США, як очікується, буде включати членів НАТО, Саудівську Аравію та країни Перської затоки, Японію та Південну Корею", - відзначають у інформаційні агенції.

Зміни до експортної політики США у царині озброєння включатимуть перегляд застосування принципу "презумпції відмови", який передбачає, що саме відмова є стандартною відповіддю уряду США на запит щодо продажу бойових безпілотників, за винятком випадків, коли потенційний покупець здатен надати поважну безпекову причину бажання придбати відповідні технології.

Cтатус-кво також передбачає підписання покупцем угоди про використання зброї у відповідності до норм міжнародного права.

Очікується, що буде дозволено експорт певної продукції воєнно-промислових компаній Textron (виробник малих летальних безпілотників Shadow, NightWarden) та Kratos Defense & Security Solutions Inc (виробник дозвукових летальних дронів Mako, які здатні виконувати деякі функції літаків винищувачів), Boeing, Northrop Grumman, General Atomics та Lockheed Martin.

Відзначається, що йдеться про продаж меших та дешевших летальних безпілотників, а не таких бойових дронів, як Predator та Reaper виробництва General Atomics.

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