«Що швидше ми закінчимо, то краще», Байден про виведення з Афганістану

Президент США Джо Байден підтвердив крайній термін повного виведення військ з Афганістану до кінця цього місяця попри побоювання, що Сполучені Штати та союзники можуть не встигнути завершити евакуацію іноземців та афганських втікачів з Кабула.

...Кожного дня нашого перебування там ІДІЛ-К шукає можливості напасти на солдатів США і наших союзників, а також на невинних цивільних в аеропорту.

«Але завершення до 31 серпня залежить від того, чи Талібан і надалі співпрацюватиме і допускатиме в аеропорт тих, кого вивозитимуть», - зауважив Байден.

Американський президент повідомив, що з кінця липня з Афганістану, який опинився під повним контролем Талібану, евакуйовано вже 75900 людей.

Джо Байден заявив 24 серпня у Вашингтоні, що з наближенням крайнього терміну в Афганістані зростає загроза нападів на щораз менші військові підрозділи американців, британців та солдатів зокрема з Франції, Німеччини, Туреччини.

«Ми знаємо, що кожного дня нашого перебування там ІДІЛ-К (терористична організація в Афганістані пов'язана з Ісламською державою) шукає можливості напасти на солдатів США і наших союзників, а також на невинних цивільних в аеропорту», - сказав президент.

Евакуація цивільних і виведення останніх військових підрозділів іноземних країн з Афганістану у вівторок були головними темами відеонаради керівників країн Великої сімки (G7), а також очільників ЄС, НАТО й ООН.

«Під час зустрічі G7 кілька лідерів висловили стурбованість часовими рамками 31 серпня», - сказав учасник переговорів, президент Європейської ради Шарль Мішель.

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон, країна якого зараз головує в G7, сказав, що британці здійснюватимуть евакуацію «до останнього можливого моменту».

На переговорах Великої сімки було заявлено, що західні країни та організації зобов’язуються збільшити гуманітарну допомогу населенню Афганістану.

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