Байден знову критикує Китай і Росію за відсутність на кліматичному саміті COP26

Президент США Джо Байден назвав важливими досягненнями домовленості країн про зменшення викидів, узгоджені на кліматичній конференції COP26 у Ґлазґо, і вчергове скритикував керівників Китаю та Росії за відсутність на саміті.

...Це велика помилка, кажучи відверто, що Китай не з’явився... Це я також сказав би і про Росію.

«Я вважаю - це велика помилка, кажучи відверто, що Китай не з’явився… Решта світу дивитиметься на Китай і казатиме: “А що корисного вони додають?”... Це я також сказав би і про Росію», - заявив Байден увечері 2 листопада.

Ні російський президент Володимир Путін, ні китайський керівник Сі Цзіньпін не приїхали на саміт COP26, але Москва і Пекін відрядили на конференцію свої делегації.

І Китай, і Росія долучилися до зобов’язання, узгодженого на COP26, зупинити вирубування лісів і сприяти відновленню лісового покриву планети.

Але обидві ті країни, які входять до групи держав світу з найбільшими викидами парникових газів в атмосферу, не приєдналися до іншої оголошеної обіцянки учасників конференції - скоротити викиди метану на 30% у порівнянні з рівнями 2020 року.

Науковці називають метан навіть більш впливовим на глобальне потепління, ніж вуглекислий газ, який перебуває в центрі зусиль людства зменшити вплив на клімат.

Джо Байден, аналізуючи роль Китаю, назвав «зрозумілими» китайські намагання брати на себе лідерські ролі у світі і наголосив, що конкуренція США і Китаю не означає конфліктності між двома країнами.

Президент Путін наголошував, що Росія серйозно сприймає проблему кліматичних змін і вказував, що його країна потерпає від наслідків, але Москва не подала чіткого пояснення, чому російський президент не поїхав ні на минулий саміт G20 у Римі, ні на саміт COP26 у Ґлазґо.

В той час як США і країни ЄС оголосили плани до 2050 року звести до нуля баланс викидів вуглекислого газу в атмосферу, Китай і Росія кажуть, що мають намір досягти цього показника 2060 року.

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