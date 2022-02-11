Байден обговорив нарощування Росією військ навколо України з союзниками по НАТО та ЄС - може подзвонити Путіну

Президент США Джо Байден у п'ятницю вдень провів телефонну розмову з лідерами трансатлантичного альянсу, щоб обговорити продовження нарощування військових сил Росії навколо України, повідомили в Білому домі.

У телеконференції взяли участь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, голова Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, генеральний секретар НАТО Йєнс Стол Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоханніс та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

У заяві Білого дому, опублікованій після завершення зустрічі, йдеться, що трансатлантичні лідери «висловили стурбованість нарощуванням російських військових сил навколо України і підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України».

Співрозмовники «висловили бажання знайти дипломатичне вирішення кризи та обговорили нещодавні контакти з Росією у різних форматах». Крім того, лідери Заходу погодилися «з важливістю скоординованих зусиль щодо стримування подальшої російської агресії проти України, включно з готовністю накласти на Росію масштабні наслідки та серйозні економічні витрати, якщо вона обере шлях військової ескалації».

Британське видання The Guardian, посилаючись на "дипломатичні джерела", повідомило, що Байден у ході розмови заявив, що президент Росії Путін вже ухвалив рішення про вторгнення в Україну і воно може відбутись у наступні кілька днів.

Як повідомляв "Голос Америки", радник США на нацбезпеки Джейк Салліван у п'ятницю заявив, що США не заявляли, що Путін вже ухвалив рішення про вторгнення.

"Наша точка зору така, що ми не вважаємо, що він ухвалив якесь кінцеве рішення, або ж ми не знаємо, чи він ухвалив якесь остаточне рішення. І ми не робили таких заяв", - заявив у п'ятницю Джейк Салліван.

Як повідомляє CNN, Салліван також заявив, що може відбутись телефонна розмова президента США та президента Росії. Хоча Салліван не назвав можливу дату розмови, за інформацією каналу CNN, така розмова може відбутись у суботу.

Між тим ТАСС, з посиланням на речника Кремля, повідомляє, що 12-го лютого президент Росії Путін проведе телефонні розмови з президентом США Джо Байденом, та президентом Франції Макроном. У Москві заявили, що розмову ініційовано Вашингтоном.

Росія заперечує плани атакувати Україну. Цього тижня міністр закордонних справ Лавров на спільній прес-конференції з міністеркою закордонних справ Великої Британії сказав, що Москва нікому не погрожує, але поскаржився на те, що він назвав загрозою з боку України і НАТО.

У п'ятницю Салліван також закликав громадян США в Україні залишити її протягом наступних 2 діб.

У статті використано матеріали The Guardian, CNN, PBS, ТАСС.