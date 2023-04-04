Президент США Джо Байден привітав вступ Фінляндії до НАТО. "Коли Путін розпочав свою жорстоку загарбницьку війну проти народу України, він думав, що зможе розділити Європу та НАТО. Він помилився. Сьогодні ми як ніколи об’єднані", - йдеться в заяві американського глави.

Там підкреслено: "Разом - зміцнені нашим новим союзником Фінляндією - ми продовжуватимемо зберігати трансатлантичну безпеку, захищати кожен дюйм території НАТО та долати будь-які виклики, з якими ми стикаємося". Байден додав, що приєднання Фінляндії стало найшвидшим процесом ратифікації в сучасній історії НАТО й він "нетерпінням чекає" на якнайшвидший вступ Швеції до Альянсу та закликав Туреччину та Угорщину "завершити процес ратифікації без зволікання".

Офіційна церемонія приєднання Фінляндії до НАТО відбулась у Брюсселі під час саміту НАТО на рівні міністрів закордонних справ за участі держсекретаря США Ентоні Блінкена, генсека Альянсу Єнса Столтенберга й міністра закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто.

Нині Альянс відзначає свою 74-ту річницю - угоду про створення НАТО підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. Тоді "Сполучені Штати та 11 інших країн об’єдналися, щоб створити Організацію Північноатлантичного договору, а президент Трумен сказав: «Якщо в майбутньому є щось неминуче, то це воля людей світу для свободи і миру». Сьогодні ця воля сильніша, ніж будь-коли, після приєднання Фінляндії до НАТО", - зазначено в заяві Білого дому.

Раніше у Фінляндії та Швеції наголошували, що їхнє рішення підштовхнула саме повномасштабна агресія Росії в Україні і натяки Москви на готовність застосувати атомну зброю. Обидві країни були нейтральними державами до широкомасштабного нападу Москви 24 лютого 2022. Заявку Швеції на приєднання до НАТО поки не схвалили Туреччина й Угорщина.