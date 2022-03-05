Фінляндія зміцнює партнерство із США та НАТО на тлі війни РФ проти України

Президент США Джо Байден зустрівся з президентом Фінляндії Саулі Нійністе, у Вашингтоні, в п’ятницю, 4-го березня, 2022 р. Як повідомляють на сайті Білого Дому, лідери обговорили зміцнення двосторонніх відносин та забезпечення оборони і стримування у Північній Європі.

"Це не тільки напад на Україну, це напад на безпеку Європи та на глобальний мир і стабільність".

"Фінляндія є важливим партнером Сполучених Штатів, сильним партнером у сфері оборони та партнером НАТО. Особливо у зміцненні безпеки в районі Балтійського моря", - заявив президент США, під час формальної частини зустрічі із лідером Фінляндії.

Важливою темою Білий Дім назвав трансатлантичну координацію для притягнення Росії до відповідальності за її військове вторгнення в Україну. Обговорили й безпекову та гуманітарну допомогу Україні.

"Це не тільки напад на Україну, це напад на безпеку Європи та на глобальний мир і стабільність.

Ми прагнемо допомогти Україні, захистити себе і підтримати гуманітарні потреби України та її народу. Ми скоординовані у всьому: від санкцій до контролю за експортом і ширших глобальних питань енергетики, безпеки, клімату та прав людини", - наголосив американський лідер.

"Приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО матиме серйозні військово-політичні наслідки, які вимагатимуть кроків у відповідь від нашої країни"

Президенти взяли на себе зобов’язання розпочати процес, який зміцнить співробітництво між США та Фінляндією у сфері безпеки. А також обговорили важливість політики відкритих дверей НАТО.

Нагадаємо, що наразі Фінляндія є єдиною країною Євросоюзу із власними кордонами з РФ, яка немає членства в НАТО.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував Швеції та Фінляндії взяти участь у віртуальному екстреному саміті, присвяченому російській війні в Україні.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін вже заявила на засіданні місцевого парламенту, що країна готова приєднатися до НАТО, якщо постане питання національної безпеки.

В МЗС РФ прокоментували ймовірне членство Фінляндії та Швеції в НАТО. За словами речниці відомства Марії Захарової, таке рішення потягне “серйозні військово-політичні наслідки”.

"Очевидно, що приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО, яке є насамперед, як ви чудово розумієте, військовим блоком, матиме серйозні військово-політичні наслідки, які вимагатимуть кроків у відповідь від нашої країни (РФ)", - заявила Захарова під час брифінгу.

У статті використано матеріали "Газета.ру".