Експерти у США дали прогнози щодо зовнішньої політики Вашингтона за президентства Байдена

Більшість американських ЗМІ прогнозують, що на виборах президента переміг Джо Байден. Дехто вважає, що тепер зовнішня політика США суттєво зміниться. Низка лідерів іноземних держав уже привітала Джо Байдена з перемогою на виборах. Втім, серед них не було Володимира Путіна.

"Думаю, що в принципі логічно, що Путін мовчить. Він просто не хоче посилювати Байдена, оскільки Байден - це кандидат, який Путіну менш вигідний ніж Трамп, скажімо так", - каже Марія Снєговая, дослідниця Центру аналізу європейської політики.

Важливі рішення Білого дому як правило приймаються в співпраці з Конгресом. Експерти кажуть, що у Джо Байдена хороші робочі стосунки з лідером республіканців у Cенаті Мітчем Макконнеллом

Втім, критики Байдена наголошують, що адміністрація Обами та Байдена навпаки була нерішучою щодо Росії. Зокрема щодо надання Україні летального озброєння, яке зрештою надали за президентства Трампа. Проте експерти прогнозують, що зовнішня політика президента Джо Байдена буде відрізнятись від політики президента Обами.

"Виклик, який постане перед Байденом, полягатиме в тому, наскільки впевнено він зможе сказати: Дивіться, я не Барак Обама. Я не є другим пришестям Обами. Я Джо Байден, і я несу інший підхід, в якому Америка буде активнішою не лише за останні чотири роки, а й за останні 12 років", - говорить Ерік Еделман, американський дипломат.

Президент призначає також очільника Державного департаменту, який виконує зовнішню політику країни. Чинний заступник Держсекретаря США Стівен Біган вбачає політику Америки щодо Росії так: слід продовжувати тиск, але залишати простір для діалогу.

"Я дуже практична людина. Я готовий сісти з російськими колегами і подивитись, де ми можемо досягти згоди - навіть за умов, що ми маємо питання, де ми глибоко не погоджуємось. Але реальність така, що в останні роки в нас не було достатньо політичного простору для цього. Чи це російське вторгнення в Східну Україну та анексія Криму, чи це маніпуляції в Білорусі, чи отруєння Олексія Навального", - говорить Стівен Біган, заступник держсекратаря США.

Інстинкт Байдена, звісно, полягатиме в намаганні відбудувати традиційну двопартійну коаліцію американського лідерства. Я думаю, республіканці вимагатимуть більш рішучого підходу - зокрема щодо Китаю

Важливі рішення Білого дому як правило приймаються в співпраці з Конгресом. Експерти кажуть, що у Джо Байдена хороші робочі стосунки з лідером республіканців у Cенаті Мітчем Макконнеллом. Від їхньої співпраці буде залежати в тому числі й зовнішня політика США.

"Інстинкт Байдена, звісно, полягатиме в намаганні відбудувати традиційну двопартійну коаліцію американського лідерства. Я думаю, республіканці вимагатимуть більш рішучого підходу - зокрема щодо Китаю", - говорить Вікторія Нуланд, помічниця держсекретаря США (2013-2017).

Перед інавгурацією, яка запланована на 20 січня, США чекає перехідний період. І від того, як обидві команди зможуть порозумітись, в цей час будуть залежати і відносини і з іншими країнами.

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