Байден: Монастирський та його команда були залучені у збереження демократії в Україні

Голова Місії США в ОБСЄ закликав головуючого на Форумі із безпекової співпраці, не піддаватись "тиску" та "залякуванням" з боку Росії. Під час виступу на форумі 18 січня у середу, Майкл Карпентер застеріг, що діалог з опонентом не завжди є найкращим способом вирішення суперечок.

Я хотів би застерегти від кліше, що «діалог завжди можливий у будь-якому контексті», особливо, якщо одна сторона ґвалтує, катує та вбиває іншу сторону, яка мала б брати участь у цьому діалозі»

«Я ціную всі заклики до діалогу. Діалог - це те, як більшість цивілізованих країн вирішують свої розбіжності. Але я також хотів би застерегти від кліше, що «діалог завжди можливий у будь-якому контексті», особливо, якщо одна сторона ґвалтує, катує та вбиває іншу сторону, яка мала б брати участь у цьому діалозі», - сказав голова місії США в ОБСЄ Майк Карпентер.

Головування на Форумі із безпекової співпраці ОБСЄ на перші чотири місяці 2023 року перебрала Боснія і Герцеговина, відкриття Форуму відбулось у середу, 18 січня.

Звертаючись до нового голови форуму, Карпентер наголосив: «поки ми обговорюємо порядок денний на головування в цьому триместрі, ми маємо постійно пам’ятати, що Росія порушила кожен із принципів Гельсінських угод. Кожен з них».

Представник США закликав ОБСЄ притягнути Росію до відповідальності та не ігнорувати злочини, які скоюються в Україні.

«Цей триместр, безсумнівно, буде складним для вас і вашої команди. Вас напевне випробовуватимуть, на вас тиснутимуть і, можливо, навіть залякуватимуть, аби ви ігнорували кричущі порушення Росією принципів і цінностей ОБСЄ, які зараз тривають, та щоб відновили «бізнес як завжди», мовляв, говорити про що завгодно, крім того, що відбувається в Україні.

Але Боснія і Герцеговина знає краще, ніж будь-хто, що ігнорування війни та відвернення від воєнних злочинів не призведе до їх зникнення. Це лише заохочує до нових порушень і насильства. Тому цей форум повинен дотримуватися курсу і продовжувати притягувати Росію до відповідальності за її агресивну війну проти України та воєнні злочини її військ проти населення України, а також за співучасть Білорусі у цій війні», - зазначив голова місії США в ОБСЄ.

На своїй сторінці у Твіттер Майкл Карпентер додав: "Протистояти злу ніколи не легко, але дуже важливо, щоб ми це робили. І це легше робити, коли ми стоїмо разом".

Головування на Форумі співробітництва в галузі безпеки змінюються тричі на рік, кожні чотири місяці. Зазвичай країна, яка головує на Форумі, координує формування порядку денного кожного засідання Форуму та привертає увагу до питань, які обговорюються на формі, або ухвалення рішень.

Заступник міністра закордонних справ Боснії та Герцеговини, відкриваючи головування країни на Форумі 18 січня 2023 року заявив, що серед пріоритетів їхньої роботи буде допомогти зупинити війну в Україні та зменшити вплив цієї війни на Україну та увесь регіон.

"Боснія і Герцеговина, враховуючи свою трагічну і відносно нещодавню історію, безперечно розуміє біль людей в Україні. Цілком доречно, щоб цей Форум, завданням якого є як безпека, так і співпраця, зробив все можливе, щоб сприяти припиненню цього кровопролиття та працював над відновленням і підтримкою міцного миру та співпраці», – сказав заступник глави МЗС Боснії та Герцеговини Йосип Бркіч.