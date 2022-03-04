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Загроза залишається серйозною. Американські експерти про захоплення ЗАЕС російськими військовими
У п’ятницю найбільша атомна електростанція в Європі, Запорізька АЕС, після важких боїв на вулицях міста Енергодара була захоплена збройними силами Російської Федерації. За інформацією Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ), розміщеної на веб-сайті установи, будівлям ЗАЕС було нанесено кілька ушкоджень. А саме: у результаті обстрілів була пошкоджена будівля реакторного відділення енергоблоку № 1 ЗАЕС, два артилерійські снаряди потрапили в район розміщення майданчика Сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, від пожежі постраждала будівля учбово-тренувального центру поруч із промисловим майданчиком ЗАЕС.
Чотири з шести енергоблоків Запорізької АЕС перебувають у стані охолодження ядерного палива, йдеться на сайті організації, змін радіаційного стану не зафіксовано, загиблих та поранених серед оперативного персоналу немає.
«Оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію», - йдеться у прес-релізі.
У тої же час, попереджає ДІЯРУ, втрата можливості охолодження ядерного палива призведе до радіоактивного викиду у довкілля, що може перевищити за наслідками аварії на ЧАЕС та АЕС Фукусіма-Даїчі.
«Слід нагадати, що окрім шести енергоблоків на майданчику Запорізької АЕС знаходиться сховище відпрацьованого ядерного палива, пошкодження якого внаслідок обстрілів теж призведе до радіоактивного викиду», - підкреслює ДІЯРУ.
Як повідомляє "Интерфакс", представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що радіоактивний фон в районі Запорізької АЕС у нормі. За його словами, персонал Запорізької АЕС продовжує працювати у штатному режимі, обслуговує об'єкти АЕС та відстежує радіоактивну обстановку. У тої же час ДІЯРУ повідомляє, що "ступінь пошкоджень конструкцій та систем цих ядерних установок та їх вплив на безпеку потребує додаткових оцінок", а персонал працює під "тиском озброєних військових РФ, що захопили ЗАЕС".
За словами дослідниці з питань ядерної енергетики "Центру Белфера" Гарвардського Університету Мар’яни Буджерин, безпека сучасних атомних станцій є набагато вищою, ніж була на Чорнобильській АЕС. Кожен реактор захищений залізобетонним укриттям, розрахованим на те, щоб втримати радіацію в середині у разі несправності на станції та встояти від зовнішнього удару. Але до умов війни, коли літають крилаті ракети та по АЕС б’є потужна артилерія, розробники все-таки не готувалися, говорить Буджерин.
«Наразі важко оцінити, як ці структури витримають в таких ситуаціях. Але навіть, якщо укриття є пошкодженим, для того, що були катастрофічні наслідки, ще повинен розплавитися і вибухнути ядерний реактор», - говорить вона.
Дослідниця пояснює, що ядерний реактор - це басейн, в який занурені паливні збірки, які постійно охолоджуються холодною водою, а для цього необхідно, щоб працювали насоси, які качають воду.
«Якщо станеться неполадка в мережі і реактор відключиться від електромережі, є запасні варіанти. Є дизельні генератори, які власне розраховані як аварійний варіант. Знову ж, в умовах повномасштабної війни цілком не виключено, що навіть ці запасні системи можуть бути пошкоджені. Тоді справді вода в реакторах википить, температура підніметься, ці речовини розплавляється і можуть вибухнути. І якщо укриття пошкоджене, може відбутися викид великої кількості радіоактивних речовин у середовище», - пояснює дослідниця.
Ричард Вейтц, директор Центру Політично-військового аналізу "Інституту Гудзона" у Вашингтоні, також вказує на те, що безпека нових атомних електростанцій є набагато вищою, ніж була на ЧАЕС, але вона може бути недостатньою в умовах сучасної війни.
«Вони були посилені, щоб краще протистояти терористичним атакам. Була покращена внутрішня безпека, щоб легше ідентифікувати внутрішні загрози, наприклад, саботаж, але вони не призначені для того, щоб витримувати атаку бронебійних снарядів, ракет або будь-яких інших засобів сучасної війни».
Він вказує на небезпеку від потрапляння ракети в атомний реактор та в сховище відпрацьованого ядерного палива.
«Якщо, скажімо, російська ракета влучить у комплекс ядерного реактора, зруйнує захисну оболонку, це призведе до величезного витоку радіоактивних речовин. Наслідки будуть залежати від напрямку вітру. Якщо ракета вдарить в контейнер для зберігання відпрацьованого ядерного палива (деякі з них знаходяться під землею, але принаймні протягом перших кількох тижнів після використання ядерного палива його тримають біля реактора, щоб охолонути), то воно потече в сусідню ріку, яка буде забруднена протягом тривалого періоду часу», - каже він.
Відповідно, до останнього повідомлення ДІЯРУ, за даними метеорологів, вітер у наступні 9 годин (опубліковано в 21:00 за київським часом), буде рухатися на північний схід, у бік Росії.
Додаткове занепокоєння викликає стан персоналу ЗАЕС, говорить Вейтц, які можуть втекти, або мати проблеми зі здоров’ям, втративши можливість належним чином підтримувати роботу ЗАЕС.
З цією тезою погоджується Баграм Нассершаріф, директор "Програми Ядерної інженерії" Університету Род-Айленда.
«Реактори російського типу ВВЕР-1000 (водяний реактор під тиском) були введені в експлуатацію в кінці 1980-1990-х років. Кожен реактор виробляє приблизно 900 мегават електроенергії. Найбезпосереднішою загрозою є їх відключення, що призведе до втрати електроенергії для 5 мільйонів домогосподарств. Вони не повинні становити загрозу радіоактивного викиду, до тих пір, поки персонал там працює».
У п’ятницю, міністри закордонних справ країн Великої сімки закликали Росію припинити атаки, «особливо в безпосередній близькості від українських атомних електростанцій», наголосивши, що збройний напад і загроза цивільним ядерним об'єктам «є порушенням принципів міжнародного права». Раніше Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі оголосив ініціативу із досягнення угоди між Україною та Росією для забезпечення безпеки ядерних об’єктів в Україні, яка була підтримана Великою сімкою, йдеться у заяві.
У статті використано матеріали Интерфакс.
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У Білому домі та Facebook прокоментували блокування Росією соцмережі
У Росії рішенням «Роскомнадзора» розпочали блокування соціальної мережі Facebook. У повідомленні відомства такі дії називають відповіддю на “дискримінацію” мережею Facebook 26 російських каналів:
“З жовтня 2020 року зафіксовано 26 випадків дискримінації російських ЗМІ та інформаційних ресурсів з боку Facebook. В останні дні соціальною мережею доступ був обмежений до записів телеканалу «Звезда», інформаційного агентства «РІА Новини», Sputnik, Russia Today, інформаційних ресурсів «Лента.ру» та «Газета.ру»
Проблеми з доступом до сервісу жителі Росії мають від ранку 4 березня - повідомляє "Радіо Свобода".
У Facebook уже офіційно відреагували на рішення Роскомнадзору:
“Невдовзі мільйони звичайних росіян опиняться відрізаними від надійної інформації, від спілкування зі своїми родичами та сім'єю і у тиші, бе можливості висказати свою думку. Ми будемо робити все можливе, щоб відновити наші сервіси і надати можливість людям висловлюватись” - у своєму Твіттері заявляє Нік Клегг, керівник глобальних справ компанії Meta, яка є власником компанії Facebook.
Речниця Білого Дому Джен Псакі прокоментувала кроки Росії заборонити Facebook: «Це частина їхніх зусиль... відрізати низку інформації від громадськості... Ми глибоко стурбовані цим і стурбовані загрозою свободі мовлення в країні».
Також "Новая Газета" своєму Телеграмі повідомляє, що слідом за Facebook росіянам заблокували Twitter
Президентка Єврокомісії розповіла про безпрецедентні гуманітарні заходи для допомоги біженцям з України
В Україні розгортається гуманітарна катастрофа. Про це президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у п'ятницю під час спільного виступу з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
Як відзначила посадовиця, нинішні руйнування та вимушене переселення мають масштаб "небачений з часу найпохмуріших днів минулого століття".
За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС докладає усіх зусиль, щоб допомогти постраждалим.
"Ми негайно надаємо 500 мільйонів євро гуманітарної допомоги, попереду ще більше. Ми швидко працюємо над створенням хабів захисту цивільних у Польщі, Словаччині, та у Румунії. Ми також робимо все, що можемо з міжнародними організаціями на НДО для створення гуманітарних коридорів всередині України. Конче необхідна гуманітарна допомога має досягати усіх частин України і цивільні повинні отримати можливість залишити міста, які перебувають в облозі", - заявила посадовиця ЄС.
Що це? Вона по-суті відкриває права (residency rights - англ.) проживання для більшості біженців [даючи можливість] проживати та працювати у ЄС, мати доступ до послуг охорони здоров'я, або, наприклад, шкіл щонайменше на рік
Фон дер Ляєн вказала, що ЄС вперше звернувся до Директиви про тимчасовий захист, щоб допомогти біженцям з України.
"Що це? Вона по-суті відкриває права (residency rights - англ.) проживання для більшості біженців [даючи можливість] проживати та працювати у ЄС, мати доступ до послуг охорони здоров'я, або, наприклад, шкіл щонайменше на рік", - заявила Урсула фон дер Ляєн.
"Ми знаємо, що цей конфлікт далекий від завершення, і скажу чітко, що ми ми готові до подальших суворих заходів, якщо Путін не зупиниться і не оберне війну, яку він вивільнив", - заявила посадовиця ЄС.
Державний секретар США Ентоні Блінкен у ході свого виступу наголосив, що численні країни світу сповнені огиди до скоєного президентом Росії, та наполіг, що заходи спрямовані проти Росії будуть продвжуватись доки "війна не закінчиться, доки сили Росії не вийдуть, українські люди не відновлять їхню незалежність, їхній суверенітет, та територіальну цілісність".
Як повідомляв "Голос Америки", раніше президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що щонайменше мільйон осіб покинули Україну та перетнули кордон з ЄС.
Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вірить у відновлення діалогу із Заходом. Лавров також назвав санкції "свого роду податком за незалежність Росії".
Країни G7 засудили напади РФ на цивільні об'єкти і підтримали створення зон безпеки навколо АЕС
Країни "Великої сімки" а також ЄС виступили з осудом військових дій Росії проти України і засвідчили солідарність з українським народом а також підтвердили готовність запроваджувати подальші санкції "у відповідь на російську агресію, якій сприяє режим Лукашенка в Білорусі".
"Ми висловлюємо свою щиру солідарність з народом України та наше співчуття жертвам цієї війни та їхнім родинам. Ми підкреслюємо нашу непохитну підтримку України, вільно обраного уряду та хоробрих людей у ці важкі часи а також висловлюємо нашу готовність допомагати їм далі", - йдеться в заяві.
Країни G7 засудили напади Росії на українських цивільних та цивільні об'єкти, включаючу школи та лікарні і закликали Росію поважати міжнародне гуманітарне право. Вони висловились за "надійне і швидке" встановлення гуманітарного доступу на територію України.
G7 закликали Росію припинити напади поблизу атомних електростанцій а також підтримали ідею висловлену генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі щодо досягнення домовленості України та Росії задля безпеки атомних електростанцій.
З осудом російського нападу виступила сьогодні і посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд. "Світ ледь уникнув ядерної катастрофи", - сказала вона під час надзвичайного засідання Ради Базпеки ООН, що відбулось після обстрілів в районі Запорізької АЕС.
"Росія повинна припинити будь-яке подальше застосування сили, яке може наразити на ризик 15 діючих реакторів в Україні, - заявила посадовиця, - або порушити здатність України забезпечувати безпеку 37 ядерних об'єктів та населення навколо них".
Російський представник в ООН заперечив напад на електростанцію російських сил 3-4 березня.
Раніше напад на атомну електростанцію засудили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Посадовці назвали напад "нерозсудливим".
В п'ятницю в МАГАТЕ, посилаючись на інформацію від України, заявили, що росіяни отримали контроль над Запорізькою АЕС, але станція продовжує працювати під керівництвом звичайної команди і витоків радіоактивних речовин не було.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі висловив занепокоєння через ситуацію на станції. "Я надзвичайно занепокоєний ситуацією на Запорізькій АЕС і тим, що відбулось протягом ночі. Обстріл поблизу атомної станції порушує основоположний принцип фізичної непорушності атомних об'єктів і їхньої безпеки".
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