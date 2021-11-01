Байден закидає Росії і Китаю, що вони не беруть на себе нових зобов’язань щодо кліматичних змін

Президент США Джо Байден напередодні кліматичного саміту COP26 дорікнув Росії і Китаю у тому, що вони «фактично не з’явилися» з конкретними зобов’язаннями про скорочення викидів, які впливають на клімат.

Розчарування пов’язані з тим фактом, що… не лише Росія, але й Китай фактично не з’явилися...

Байден разом з багатьма іншими керівниками держав 1-2 листопада бере участь у саміті в Ґлазго в межах міжнародної кліматичної конференції, головним завданням якої оголошено до 2030 року зменшити наполовину викиди так званих парникових газів, а 2050 року вийти на нульовий баланс викидів.

Метою цих скорочень є намагання не допустити зростання середньої глобальної температури вище 1,5%, оскільки на думку науковців це загрожує незворотними і небезпечними для людства змінами клімату.

Але амбітні прагнення світових лідерів залишаються під сумнівом з огляду на те, що багато країн не готові скорочувати спалювання викопних джерел енергії зокрема вугілля, бо не мають альтернатив, або вони дуже коштовні.

За даними американського Агентства захисту довкілля Китай викидає в атмосферу найбільшу у світі двоокису вуглецю (30%), а далі йдуть США (15%), 27 країн ЄС (9%) Індія (7%), Росія (5%).

«Що стосується розчарувань. Розчарування пов’язані з тим фактом, що… не лише Росія, але й Китай фактично не з’явилися, коли йдеться про якісь зобов’язання у питаннях, як давати раду кліматичним змінам», - сказав президент Байден наприкінці зустрічей з керівниками країн Групи 20 (G20) у Римі минулими вихідними.

Байден також згадав Саудівську Аравію серед країн, які роблять недостатньо.

Ні президент Росії Володимир Путін, ні китайський керівник Сі Цзіньпін не приїхали на римський саміт G20 і брали участь у ньому з допомогою відео зв’язку. Також вони особисто не присутні на саміті COP26 у Ґлазґо.

Але російський президент у промові до учасників саміту G20 у неділю заявив, що його «країна активно й ініціативно бере участь у міжнародних зусиллях задля збереження клімату» і назвав Росію серед «лідерів процесу глобальної декарбонізації».

«Ми виконуємо усі взяті на себе зобов’язання», - заявив Путін і підкреслив, що Росія також відчуває на собі негативні наслідки глобального потепління і зокрема вказав на танення вічної мерзлоти, на яку припадає велика частина російської території.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван висловлював сподівання, що відсутність Китаю і Росії в Ґлазґо дозволить західним країнам бути лідерами в міжнародних зусиллях.

«...Ні Китай, ні Росія не будуть представлені на саміті на рівні лідерів, як виглядає головно через COVID-19. США та Європа там будуть, і ми будемо сповнені енергії та об’єднані. На G20, і на COP26, ми будемо проштовхувати порядок денний, формувати порядок денний...», - заявив Джейк Салліван.

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